0xMonk by Virtuals (MONK) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o 0xMonk by Virtuals (MONK) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 18:38:32 (UTC+8)
USD

0xMonk by Virtuals (MONK) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre 0xMonk by Virtuals (MONK) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 1.20M
$ 1.20M
Celková ponuka:
$ 1.00B
$ 1.00B
Počet coinov v obehu:
$ 1.00B
$ 1.00B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 1.20M
$ 1.20M
Historické maximum:
$ 0.01200774
$ 0.01200774
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuálna cena:
$ 0.00119761
$ 0.00119761

0xMonk by Virtuals (MONK) informácie

0xMonk is your 24/7 AI investment partner that not only discovers opportunities but takes action while you sleep—whether it’s monitoring markets, optimizing yields, or deploying capital across DeFi strategies, 0xMonk transforms insights and execution into real returns.

Made by FereAI.xyz, which is a platform to deploy Autonomous agents for Research and Trading. Users can use the UI to interact with AI and developers can use the infrastructure of FereAI to create their own agents in seconds.

Oficiálna webová stránka:
https://www.fereai.xyz/0xmonk
Biela kniha:
https://docs.fereai.xyz/docs/product/0xMONK/

0xMonk by Virtuals (MONK) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky 0xMonk by Virtuals (MONK) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet MONK tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu MONK tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili MONK tokenomiku, preskúmajte cenu MONK tokenu naživo!

MONK cenová predikcia

Chcete vedieť, kam MONK asi smeruje? Naša MONK stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

