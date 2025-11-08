Cenová predikcia preMAX (MAX) (v USD)

Získajte cenové predikcie preMAX na roky 2026, 2027, 2028, 2030 a ďalšie. Predpovedajte, o koľko vzrastie MAX v nasledujúcich 5 alebo viac rokoch. Okamžitá predpoveď budúcich cenových scenárov na základe trhových trendov a nálad.

Zadajte číslo v rozmedzí od -100 do 1,000 a predpovedajte cenu MAX
%

Zrieknutie sa zodpovednosti: Všetky cenové predikcie vychádzajú z údajov zadaných používateľmi.

MAX cenová predikcia
--
----
0.00%
USD
Skutočné
Predpoveď
Cenová predikcia pre MAX na roky 2025 – 2050 (v USD)

Cenová predikcia MAX (MAX) pre rok 2025 (tento rok)

Na základe vašej predikcie by MAX mohol potenciálne vzrásť o 0.00%. Obchodnú cenu $ 0 by mohol dosiahnuť v roku 2025.

Cenová predikcia MAX (MAX) pre rok 2026 (budúci rok)

Na základe vašej predikcie by MAX mohol potenciálne vzrásť o 5.00%. Obchodnú cenu $ 0 by mohla dosiahnuť v roku 2026.

Cenová predikcia MAX (MAX) pre rok 2027 (o 2 roky)

Podľa modulu cenovej predikcie je predpokladaná budúca cena MAX v roku 2027 $ 0 s mierou rastu 10.25%.

Cenová predikcia MAX (MAX) pre rok 2028 (o 3 roky)

Podľa modulu cenovej predikcie je predpokladaná budúca cena MAX v roku 2028 $ 0 s mierou rastu 15.76%.

Cenová predikcia MAX (MAX) pre rok 2029 (o 4 roky)

V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena MAX v roku 2029 $ 0 spolu s mierou rastu 21.55%.

Cenová predikcia MAX (MAX) pre rok 2030 (o 5 rokov)

V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena MAX v roku 2030 $ 0 spolu s mierou rastu 27.63%.

Cenová predikcia MAX (MAX) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena MAX mohla potenciálne vzrásť o 107.89%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ 0.

Cenová predikcia MAX (MAX) pre rok 2050 (o 25 rokov)

V roku 2050 by cena MAX mohla potenciálne vzrásť o 238.64%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ 0.

Rok
Cena
Rast
  • 2025
    $ 0
    0.00%
  • 2026
    $ 0
    5.00%
  • 2027
    $ 0
    10.25%
  • 2028
    $ 0
    15.76%
  • 2029
    $ 0
    21.55%
  • 2030
    $ 0
    27.63%
  • 2031
    $ 0
    34.01%
  • 2032
    $ 0
    40.71%
Rok
Cena
Rast
  • 2033
    $ 0
    47.75%
  • 2034
    $ 0
    55.13%
  • 2035
    $ 0
    62.89%
  • 2036
    $ 0
    71.03%
  • 2037
    $ 0
    79.59%
  • 2038
    $ 0
    88.56%
  • 2039
    $ 0
    97.99%
  • 2040
    $ 0
    107.89%
Krátkodobá MAX cenová predikcia na dnes, zajtra, tento týždeň a 30 dní

Dátum
Predpoveď ceny
Rast
  • November 8, 2025(Dnes)
    $ 0
    0.00%
  • November 9, 2025(Zajtra)
    $ 0
    0.01%
  • November 15, 2025(Tento týždeň)
    $ 0
    0.10%
  • December 8, 2025(30 dní)
    $ 0
    0.41%
MAX (MAX) cenová predikcia dnes

Predpokladaná cena pre MAX dňa November 8, 2025(Dnes), je $0. Táto prognóza odráža vypočítaný výsledok poskytnutého percentuálneho rastu a poskytuje používateľom prehľad o potenciálnom cenovom vývoji pre dnešok.

MAX (MAX) cenová predikcia zajtra

V prípade November 9, 2025(Zajtra), cenová predikcia pre MAX, s použitím 5%, je ročný prírastok $0. Tieto výsledky ponúkajú odhadovaný výhľad hodnoty tokenu na základe zvolených parametrov.

MAX (MAX) cenová predikcia tento týždeň

Do roku November 15, 2025(Tento týždeň), cenová predikcia MAX, použitím 5% ročnej miery rastu je $0. Táto týždenná prognóza sa vypočítava na základe rovnakého percenta rastu, aby poskytla predstavu o potenciálnom vývoji cien v nasledujúcich dňoch.

MAX (MAX) cenová predikcia 30 dní

Pri pohľade na 30 dní dopredu je predpokladaná cena MAX $0. Táto predikcia sa odvodzuje pomocou 5% vstupných údajov o ročnom raste s cieľom odhadnúť, aká by mohla byť hodnota tokenu po mesiaci.

Aktuálne cenové štatistiky MAX

--
----

--

$ 913.07K
$ 913.07K$ 913.07K

999.67M
999.67M 999.67M

--
----

--

Najnovšia cena MAX je --. Jeho cena sa za 24 hodín zmenila o 0.00%, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --.
Okrem toho má MAX počet coinov v obehu rovnajúci sa 999.67M a celkovú trhovú kapitalizáciu vo výške .$ 913.07K

MAX Historická cena

Podľa najnovších údajov zhromaždených na MAX s aktuálnymi cenami je aktuálna cena MAX 0USD. Počet coinov v obehu MAX(MAX) je 999.67M MAX, čomu zodpovedá trhovú kapitalizáciu vo výške $913,066.

Obdobie
Zmeniť(%)
Zmeniť(USD)
Vysoká
Low
  • 24 hodín
    3.03%
    $ 0
    $ 0
    $ 0
  • 7 dní
    -15.74%
    $ 0
    $ 0.001507
    $ 0.000851
  • 30 dní
    -39.65%
    $ 0
    $ 0.001507
    $ 0.000851
24-hodinový výkon

Za posledných 24 hodín vykázal MAX pohyb ceny o $0, čo odráža 3.03% zmenu hodnoty.

7-dňový výkon

Za posledných 7 dní sa MAXobchodovalo na úrovni $0.001507 a $0.000851. Zaznamenalo zmeny ceny o -15.74%. Tento nedávny trend MAX poukazuje na potenciál ďalšieho pohybu na trhu.

30-dňový výkon

Za posledný mesiac MAX zaznamenal -39.65% zmenu, čo predstavuje približne $0 jeho hodnoty. To naznačuje, že by MAX mohlo v blízkej budúcnosti zažiť ďalšie zmeny ceny.

Ako funguje modul cenovej predikcieMAX ( MAX)?

MAX modul predikcie cien je používateľsky prívetivý nástroj, ktorý vám pomôže odhadnúť potenciálne budúce ceny MAX na základe vašich vlastných predpokladov rastu. Či už ste skúsený obchodník alebo zvedavý investor, tento modul ponúka jednoduchý a interaktívny spôsob, ako predpovedať budúcu hodnotu tokenu.

1. Zadajte svoju predpoveď rastu

Začnite zadaním požadovaného percenta rastu, ktoré môže byť buď kladné, alebo záporné, v závislosti od vášho trhového výhľadu. Môže to odrážať vaše očakávania MAX na najbližší rok, päť rokov alebo dokonca desaťročia do budúcnosti.

2. Výpočet budúcej ceny

Po zadaní miery rastu kliknite na tlačidlo „Vypočítať“. Modul okamžite vypočíta predpokladanú budúcu cenu MAX, čím vám poskytne jasnú vizualizáciu toho, ako vaša predpoveď ovplyvní hodnotu tokenu v čase.

3. Preskúmajte rôzne scenáre

Môžete experimentovať s rôznymi mierami rastu, aby ste zistili, ako môžu rôzne trhové podmienky ovplyvniť cenu MAX. Táto flexibilita vám umožňuje analyzovať optimistické aj konzervatívne prognózy, čo vám pomôže prijímať informovanejšie rozhodnutia.

4. Sentiment používateľov a poznatky komunity

Modul tiež integruje údaje o náladách používateľov, čo vám umožní porovnávať vaše predikcie s predikciami iných používateľov. Tento spoločný príspevok ponúka cenný pohľad na to, ako komunita vníma budúcnosť MAX.

Technické indikátory na cenové predikcie

Na zvýšenie presnosti prognózy modul využíva rôzne technické ukazovatele a údaje o trhu. Patria medzi ne:

Exponenciálne kĺzavé priemery (EMA): Pomáha sledovať cenový trend tokenu tým, že vyhladzuje výkyvy a poskytuje prehľad o potenciálnych obratoch trendu.

Bollingerove pásma: Meria volatilitu trhu a identifikuje potenciálne prekúpené alebo prepredané podmienky.

Index relatívnej sily (RSI): Posudzuje hybnosť MAX, aby určil, či je v býčej alebo medvedej fáze.

Kĺzavý priemer konvergencie divergencie (MACD): Vyhodnocuje silu a smer pohybu cien s cieľom identifikovať potenciálne vstupné a výstupné body. Kombináciou týchto ukazovateľov s trhovými údajmi v reálnom čase modul poskytuje dynamickú cenovú predikciu, ktorá vám pomôže získať hlbší prehľad o budúcom potenciáli MAX.

Prečo je MAX cenová predikcia dôležitá?

MAX Cenové predikcie sú kľúčové z niekoľkých dôvodov a investori ich využívajú na rôzne účely:

Vývoj investičnej stratégie: Predpovede pomáhajú investorom formulovať stratégie. Odhadom budúcich cien sa môžu rozhodnúť, kedy kúpiť, predať alebo držať kryptomenu.

Hodnotenie rizík: Pochopenie potenciálnych pohybov cien umožňuje investorom posúdiť riziko spojené s konkrétnym krypto aktívom. To je nevyhnutné pri riadení a zmierňovaní potenciálnych strát.

Analýza trhu: Predpovede často zahŕňajú analýzu trhových trendov, správ a historických údajov. Táto komplexná analýza pomáha investorom pochopiť dynamiku trhu a faktory ovplyvňujúce zmeny cien.

Diverzifikácia portfólia: Predpovedaním toho, ktoré kryptomeny by mohli fungovať dobre, môžu investori podľa toho diverzifikovať svoje portfóliá a rozložiť riziko medzi rôzne aktíva.

Dlhodobé plánovanie: Investori, ktorí hľadajú dlhodobé zisky, sa spoliehajú na predpovede pri identifikácii kryptomien s potenciálom budúceho rastu.

Psychologická pripravenosť: Poznanie možných cenových scenárov pripravuje investorov emocionálne a finančne na volatilitu trhu.

Zapojenie komunity: Cenové predikcie krypta často vyvolávajú diskusie v rámci komunity investorov, čo vedie k širšiemu pochopeniu a kolektívnej múdrosti o trendoch na trhu.

Často kladené otázky (FAQ):

Oplatí sa teraz investovať do MAX?
Podľa vašich predikcií dosiahne MAX cenu -- v rokuundefined, čo je token, ktorý stojí za zváženie.
Aká je cenová predikcia MAX na budúci mesiac?
Podľa nástroja cenovej predikcie MAX (MAX) dosiahne predpokladaná cena MAX hodnotu -- v roku undefined .
Koľko bude stáť 1 MAX v roku 2026?
Cena 1 MAX (MAX) je dnes .--. Podľa vyššie uvedeného modulu predikcií sa hodnota MAX zvýši o 0.00%, pričom v roku 2026 dosiahne hodnotu --.
Aká je predpokladaná cena MAX v roku 2027?
Očakáva sa, žeMAX (MAX) zaznamená každoročný nárast 0.00%, pričom do roku 2027 dosiahne cenu -- za 1 MAX.
Aká je odhadovaná cieľová cena MAX v roku 2028?
Podľa vašej cenovej predikcie hodnota MAX (MAX) vzrastie o 0.00% s odhadovanou cieľovou cenou -- v roku 2028.
Aká je odhadovaná cieľová cena MAX v roku 2029?
Podľa vašej cenovej predikcie hodnota MAX (MAX) vzrastie o 0.00% s odhadovanou cieľovou cenou -- v roku 2029.
Koľko bude stáť 1 MAX v roku 2030?
Cena 1 MAX (MAX) je dnes .--. Podľa vyššie uvedeného modulu predikcií sa hodnota MAX zvýši o 0.00%, pričom v roku 2030 dosiahne hodnotu --.
Aká je cenová predikcia MAX na rok 2040?
Očakáva sa, žeMAX (MAX) zaznamená každoročný nárast 0.00%, pričom do roku 2040 vzrastie na cenu -- za 1 MAX.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 14:07:31 (UTC+8)

Zrieknutie sa zodpovednosti

Obsah publikovaný na našich stránkach predpovedí cien krypto je založený na informáciách a spätných väzbách poskytnutých nám používateľmi MEXC a/alebo inými tretími stranami. Prezentuje sa vám „tak ako je“ len na informačné a ilustračné účely, bez akéhokoľvek zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Je dôležité poznamenať, že prezentované cenové predikcie nemusia byť presné a nemalo by sa s nimi tak zaobchádzať. Budúce ceny sa môžu výrazne líšiť od prezentovaných predpovedí a nemali by ste sa na ne spoliehať pri investičných rozhodnutiach.

Okrem toho by tento obsah nemal byť chápaný ako finančné poradenstvo, ani nie je určený na odporúčanie nákupu akéhokoľvek konkrétneho produktu alebo služby. MEXC nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek straty, ktoré vám môžu vzniknúť v dôsledku odkazovania, používania a/alebo spoliehania sa na akýkoľvek obsah uverejnený na našich stránkach s cenovou predikciou krypta. Je nevyhnutné si uvedomiť, že ceny digitálnych aktív podliehajú vysokému trhovému riziku a cenovej volatilite. Hodnota vašej investície sa môže znižovať aj zvyšovať a neexistuje žiadna záruka, že sa vám pôvodne investovaná suma vráti. V konečnom dôsledku nesiete výhradnú zodpovednosť za svoje investičné rozhodnutia a spoločnosť MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Majte na pamäti, že minulá výkonnosť nie je spoľahlivým prediktorom budúcej výkonnosti. Mali by ste investovať len do produktov, ktoré poznáte a rozumiete súvisiacim rizikám. Starostlivo zvážte svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a pred prijatím akýchkoľvek investičných rozhodnutí sa poraďte s nezávislým finančným poradcom.