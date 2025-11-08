Cenová predikcia preKira AI (KIRA) (v USD)

Získajte cenové predikcie preKira AI na roky 2026, 2027, 2028, 2030 a ďalšie. Predpovedajte, o koľko vzrastie KIRA v nasledujúcich 5 alebo viac rokoch. Okamžitá predpoveď budúcich cenových scenárov na základe trhových trendov a nálad.

Zadajte číslo v rozmedzí od -100 do 1,000 a predpovedajte cenu Kira AI
%

Zrieknutie sa zodpovednosti: Všetky cenové predikcie vychádzajú z údajov zadaných používateľmi.

Kira AI cenová predikcia
--
----
0.00%
USD
Skutočné
Predpoveď
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 16:19:35 (UTC+8)

Cenová predikcia pre Kira AI na roky 2025 – 2050 (v USD)

Cenová predikcia Kira AI (KIRA) pre rok 2025 (tento rok)

Na základe vašej predikcie by Kira AI mohol potenciálne vzrásť o 0.00%. Obchodnú cenu $ 0.004996 by mohol dosiahnuť v roku 2025.

Cenová predikcia Kira AI (KIRA) pre rok 2026 (budúci rok)

Na základe vašej predikcie by Kira AI mohol potenciálne vzrásť o 5.00%. Obchodnú cenu $ 0.005246 by mohla dosiahnuť v roku 2026.

Cenová predikcia Kira AI (KIRA) pre rok 2027 (o 2 roky)

Podľa modulu cenovej predikcie je predpokladaná budúca cena KIRA v roku 2027 $ 0.005509 s mierou rastu 10.25%.

Cenová predikcia Kira AI (KIRA) pre rok 2028 (o 3 roky)

Podľa modulu cenovej predikcie je predpokladaná budúca cena KIRA v roku 2028 $ 0.005784 s mierou rastu 15.76%.

Cenová predikcia Kira AI (KIRA) pre rok 2029 (o 4 roky)

V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena KIRA v roku 2029 $ 0.006073 spolu s mierou rastu 21.55%.

Cenová predikcia Kira AI (KIRA) pre rok 2030 (o 5 rokov)

V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena KIRA v roku 2030 $ 0.006377 spolu s mierou rastu 27.63%.

Cenová predikcia Kira AI (KIRA) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Kira AI mohla potenciálne vzrásť o 107.89%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ 0.010388.

Cenová predikcia Kira AI (KIRA) pre rok 2050 (o 25 rokov)

V roku 2050 by cena Kira AI mohla potenciálne vzrásť o 238.64%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ 0.016921.

Rok
Cena
Rast
  • 2025
    $ 0.004996
    0.00%
  • 2026
    $ 0.005246
    5.00%
  • 2027
    $ 0.005509
    10.25%
  • 2028
    $ 0.005784
    15.76%
  • 2029
    $ 0.006073
    21.55%
  • 2030
    $ 0.006377
    27.63%
  • 2031
    $ 0.006696
    34.01%
  • 2032
    $ 0.007031
    40.71%
Rok
Cena
Rast
  • 2033
    $ 0.007382
    47.75%
  • 2034
    $ 0.007751
    55.13%
  • 2035
    $ 0.008139
    62.89%
  • 2036
    $ 0.008546
    71.03%
  • 2037
    $ 0.008973
    79.59%
  • 2038
    $ 0.009422
    88.56%
  • 2039
    $ 0.009893
    97.99%
  • 2040
    $ 0.010388
    107.89%
Zobraziť viac

Krátkodobá Kira AI cenová predikcia na dnes, zajtra, tento týždeň a 30 dní

Dátum
Predpoveď ceny
Rast
  • November 8, 2025(Dnes)
    $ 0.004996
    0.00%
  • November 9, 2025(Zajtra)
    $ 0.004997
    0.01%
  • November 15, 2025(Tento týždeň)
    $ 0.005001
    0.10%
  • December 8, 2025(30 dní)
    $ 0.005017
    0.41%
Kira AI (KIRA) cenová predikcia dnes

Predpokladaná cena pre KIRA dňa November 8, 2025(Dnes), je $0.004996. Táto prognóza odráža vypočítaný výsledok poskytnutého percentuálneho rastu a poskytuje používateľom prehľad o potenciálnom cenovom vývoji pre dnešok.

Kira AI (KIRA) cenová predikcia zajtra

V prípade November 9, 2025(Zajtra), cenová predikcia pre KIRA, s použitím 5%, je ročný prírastok $0.004997. Tieto výsledky ponúkajú odhadovaný výhľad hodnoty tokenu na základe zvolených parametrov.

Kira AI (KIRA) cenová predikcia tento týždeň

Do roku November 15, 2025(Tento týždeň), cenová predikcia KIRA, použitím 5% ročnej miery rastu je $0.005001. Táto týždenná prognóza sa vypočítava na základe rovnakého percenta rastu, aby poskytla predstavu o potenciálnom vývoji cien v nasledujúcich dňoch.

Kira AI (KIRA) cenová predikcia 30 dní

Pri pohľade na 30 dní dopredu je predpokladaná cena KIRA $0.005017. Táto predikcia sa odvodzuje pomocou 5% vstupných údajov o ročnom raste s cieľom odhadnúť, aká by mohla byť hodnota tokenu po mesiaci.

Aktuálne cenové štatistiky Kira AI

--
----

--

$ 5.00K
$ 5.00K$ 5.00K

1.00M
1.00M 1.00M

--
----

--

Najnovšia cena KIRA je --. Jeho cena sa za 24 hodín zmenila o 0.00%, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --.
Okrem toho má KIRA počet coinov v obehu rovnajúci sa 1.00M a celkovú trhovú kapitalizáciu vo výške .$ 5.00K

Kira AI Historická cena

Podľa najnovších údajov zhromaždených na Kira AI s aktuálnymi cenami je aktuálna cena Kira AI 0.004996USD. Počet coinov v obehu Kira AI(KIRA) je 1.00M KIRA, čomu zodpovedá trhovú kapitalizáciu vo výške $4,996.4.

Obdobie
Zmeniť(%)
Zmeniť(USD)
Vysoká
Low
  • 24 hodín
    -1.35%
    $ 0
    $ 0.005086
    $ 0.004970
  • 7 dní
    -18.30%
    $ -0.000914
    $ 0.006440
    $ 0.004970
  • 30 dní
    -29.66%
    $ -0.001482
    $ 0.006440
    $ 0.004970
24-hodinový výkon

Za posledných 24 hodín vykázal Kira AI pohyb ceny o $0, čo odráža -1.35% zmenu hodnoty.

7-dňový výkon

Za posledných 7 dní sa Kira AIobchodovalo na úrovni $0.006440 a $0.004970. Zaznamenalo zmeny ceny o -18.30%. Tento nedávny trend KIRA poukazuje na potenciál ďalšieho pohybu na trhu.

30-dňový výkon

Za posledný mesiac Kira AI zaznamenal -29.66% zmenu, čo predstavuje približne $-0.001482 jeho hodnoty. To naznačuje, že by KIRA mohlo v blízkej budúcnosti zažiť ďalšie zmeny ceny.

Ako funguje modul cenovej predikcieKira AI ( KIRA)?

Kira AI modul predikcie cien je používateľsky prívetivý nástroj, ktorý vám pomôže odhadnúť potenciálne budúce ceny KIRA na základe vašich vlastných predpokladov rastu. Či už ste skúsený obchodník alebo zvedavý investor, tento modul ponúka jednoduchý a interaktívny spôsob, ako predpovedať budúcu hodnotu tokenu.

1. Zadajte svoju predpoveď rastu

Začnite zadaním požadovaného percenta rastu, ktoré môže byť buď kladné, alebo záporné, v závislosti od vášho trhového výhľadu. Môže to odrážať vaše očakávania Kira AI na najbližší rok, päť rokov alebo dokonca desaťročia do budúcnosti.

2. Výpočet budúcej ceny

Po zadaní miery rastu kliknite na tlačidlo „Vypočítať“. Modul okamžite vypočíta predpokladanú budúcu cenu KIRA, čím vám poskytne jasnú vizualizáciu toho, ako vaša predpoveď ovplyvní hodnotu tokenu v čase.

3. Preskúmajte rôzne scenáre

Môžete experimentovať s rôznymi mierami rastu, aby ste zistili, ako môžu rôzne trhové podmienky ovplyvniť cenu Kira AI. Táto flexibilita vám umožňuje analyzovať optimistické aj konzervatívne prognózy, čo vám pomôže prijímať informovanejšie rozhodnutia.

4. Sentiment používateľov a poznatky komunity

Modul tiež integruje údaje o náladách používateľov, čo vám umožní porovnávať vaše predikcie s predikciami iných používateľov. Tento spoločný príspevok ponúka cenný pohľad na to, ako komunita vníma budúcnosť KIRA.

Technické indikátory na cenové predikcie

Na zvýšenie presnosti prognózy modul využíva rôzne technické ukazovatele a údaje o trhu. Patria medzi ne:

Exponenciálne kĺzavé priemery (EMA): Pomáha sledovať cenový trend tokenu tým, že vyhladzuje výkyvy a poskytuje prehľad o potenciálnych obratoch trendu.

Bollingerove pásma: Meria volatilitu trhu a identifikuje potenciálne prekúpené alebo prepredané podmienky.

Index relatívnej sily (RSI): Posudzuje hybnosť KIRA, aby určil, či je v býčej alebo medvedej fáze.

Kĺzavý priemer konvergencie divergencie (MACD): Vyhodnocuje silu a smer pohybu cien s cieľom identifikovať potenciálne vstupné a výstupné body. Kombináciou týchto ukazovateľov s trhovými údajmi v reálnom čase modul poskytuje dynamickú cenovú predikciu, ktorá vám pomôže získať hlbší prehľad o budúcom potenciáli Kira AI.

Prečo je KIRA cenová predikcia dôležitá?

KIRA Cenové predikcie sú kľúčové z niekoľkých dôvodov a investori ich využívajú na rôzne účely:

Vývoj investičnej stratégie: Predpovede pomáhajú investorom formulovať stratégie. Odhadom budúcich cien sa môžu rozhodnúť, kedy kúpiť, predať alebo držať kryptomenu.

Hodnotenie rizík: Pochopenie potenciálnych pohybov cien umožňuje investorom posúdiť riziko spojené s konkrétnym krypto aktívom. To je nevyhnutné pri riadení a zmierňovaní potenciálnych strát.

Analýza trhu: Predpovede často zahŕňajú analýzu trhových trendov, správ a historických údajov. Táto komplexná analýza pomáha investorom pochopiť dynamiku trhu a faktory ovplyvňujúce zmeny cien.

Diverzifikácia portfólia: Predpovedaním toho, ktoré kryptomeny by mohli fungovať dobre, môžu investori podľa toho diverzifikovať svoje portfóliá a rozložiť riziko medzi rôzne aktíva.

Dlhodobé plánovanie: Investori, ktorí hľadajú dlhodobé zisky, sa spoliehajú na predpovede pri identifikácii kryptomien s potenciálom budúceho rastu.

Psychologická pripravenosť: Poznanie možných cenových scenárov pripravuje investorov emocionálne a finančne na volatilitu trhu.

Zapojenie komunity: Cenové predikcie krypta často vyvolávajú diskusie v rámci komunity investorov, čo vedie k širšiemu pochopeniu a kolektívnej múdrosti o trendoch na trhu.

Často kladené otázky (FAQ):

Oplatí sa teraz investovať do KIRA?
Podľa vašich predikcií dosiahne KIRA cenu -- v rokuundefined, čo je token, ktorý stojí za zváženie.
Aká je cenová predikcia KIRA na budúci mesiac?
Podľa nástroja cenovej predikcie Kira AI (KIRA) dosiahne predpokladaná cena KIRA hodnotu -- v roku undefined .
Koľko bude stáť 1 KIRA v roku 2026?
Cena 1 Kira AI (KIRA) je dnes .--. Podľa vyššie uvedeného modulu predikcií sa hodnota KIRA zvýši o 0.00%, pričom v roku 2026 dosiahne hodnotu --.
Aká je predpokladaná cena KIRA v roku 2027?
Očakáva sa, žeKira AI (KIRA) zaznamená každoročný nárast 0.00%, pričom do roku 2027 dosiahne cenu -- za 1 KIRA.
Aká je odhadovaná cieľová cena KIRA v roku 2028?
Podľa vašej cenovej predikcie hodnota Kira AI (KIRA) vzrastie o 0.00% s odhadovanou cieľovou cenou -- v roku 2028.
Aká je odhadovaná cieľová cena KIRA v roku 2029?
Podľa vašej cenovej predikcie hodnota Kira AI (KIRA) vzrastie o 0.00% s odhadovanou cieľovou cenou -- v roku 2029.
Koľko bude stáť 1 KIRA v roku 2030?
Cena 1 Kira AI (KIRA) je dnes .--. Podľa vyššie uvedeného modulu predikcií sa hodnota KIRA zvýši o 0.00%, pričom v roku 2030 dosiahne hodnotu --.
Aká je cenová predikcia KIRA na rok 2040?
Očakáva sa, žeKira AI (KIRA) zaznamená každoročný nárast 0.00%, pričom do roku 2040 vzrastie na cenu -- za 1 KIRA.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 16:19:35 (UTC+8)

Zrieknutie sa zodpovednosti

Obsah publikovaný na našich stránkach predpovedí cien krypto je založený na informáciách a spätných väzbách poskytnutých nám používateľmi MEXC a/alebo inými tretími stranami. Prezentuje sa vám „tak ako je“ len na informačné a ilustračné účely, bez akéhokoľvek zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Je dôležité poznamenať, že prezentované cenové predikcie nemusia byť presné a nemalo by sa s nimi tak zaobchádzať. Budúce ceny sa môžu výrazne líšiť od prezentovaných predpovedí a nemali by ste sa na ne spoliehať pri investičných rozhodnutiach.

Okrem toho by tento obsah nemal byť chápaný ako finančné poradenstvo, ani nie je určený na odporúčanie nákupu akéhokoľvek konkrétneho produktu alebo služby. MEXC nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek straty, ktoré vám môžu vzniknúť v dôsledku odkazovania, používania a/alebo spoliehania sa na akýkoľvek obsah uverejnený na našich stránkach s cenovou predikciou krypta. Je nevyhnutné si uvedomiť, že ceny digitálnych aktív podliehajú vysokému trhovému riziku a cenovej volatilite. Hodnota vašej investície sa môže znižovať aj zvyšovať a neexistuje žiadna záruka, že sa vám pôvodne investovaná suma vráti. V konečnom dôsledku nesiete výhradnú zodpovednosť za svoje investičné rozhodnutia a spoločnosť MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Majte na pamäti, že minulá výkonnosť nie je spoľahlivým prediktorom budúcej výkonnosti. Mali by ste investovať len do produktov, ktoré poznáte a rozumiete súvisiacim rizikám. Starostlivo zvážte svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a pred prijatím akýchkoľvek investičných rozhodnutí sa poraďte s nezávislým finančným poradcom.