Cenová predikcia preEdu3Games (EGN) (v USD)

Získajte cenové predikcie preEdu3Games na roky 2026, 2027, 2028, 2030 a ďalšie. Predpovedajte, o koľko vzrastie EGN v nasledujúcich 5 alebo viac rokoch. Okamžitá predpoveď budúcich cenových scenárov na základe trhových trendov a nálad.

Zadajte číslo v rozmedzí od -100 do 1,000 a predpovedajte cenu Edu3Games
%

Zrieknutie sa zodpovednosti: Všetky cenové predikcie vychádzajú z údajov zadaných používateľmi.

Edu3Games cenová predikcia
Cenová predikcia pre Edu3Games na roky 2025 – 2050 (v USD)

Cenová predikcia Edu3Games (EGN) pre rok 2025 (tento rok)

Na základe vašej predikcie by Edu3Games mohol potenciálne vzrásť o 0.00%. Obchodnú cenu $ 0.013915 by mohol dosiahnuť v roku 2025.

Cenová predikcia Edu3Games (EGN) pre rok 2026 (budúci rok)

Na základe vašej predikcie by Edu3Games mohol potenciálne vzrásť o 5.00%. Obchodnú cenu $ 0.014611 by mohla dosiahnuť v roku 2026.

Cenová predikcia Edu3Games (EGN) pre rok 2027 (o 2 roky)

Podľa modulu cenovej predikcie je predpokladaná budúca cena EGN v roku 2027 $ 0.015341 s mierou rastu 10.25%.

Cenová predikcia Edu3Games (EGN) pre rok 2028 (o 3 roky)

Podľa modulu cenovej predikcie je predpokladaná budúca cena EGN v roku 2028 $ 0.016108 s mierou rastu 15.76%.

Cenová predikcia Edu3Games (EGN) pre rok 2029 (o 4 roky)

V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena EGN v roku 2029 $ 0.016914 spolu s mierou rastu 21.55%.

Cenová predikcia Edu3Games (EGN) pre rok 2030 (o 5 rokov)

V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena EGN v roku 2030 $ 0.017760 spolu s mierou rastu 27.63%.

Cenová predikcia Edu3Games (EGN) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Edu3Games mohla potenciálne vzrásť o 107.89%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ 0.028929.

Cenová predikcia Edu3Games (EGN) pre rok 2050 (o 25 rokov)

V roku 2050 by cena Edu3Games mohla potenciálne vzrásť o 238.64%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ 0.047122.

Krátkodobá Edu3Games cenová predikcia na dnes, zajtra, tento týždeň a 30 dní

Edu3Games (EGN) cenová predikcia dnes

Predpokladaná cena pre EGN dňa November 8, 2025(Dnes), je $0.013915. Táto prognóza odráža vypočítaný výsledok poskytnutého percentuálneho rastu a poskytuje používateľom prehľad o potenciálnom cenovom vývoji pre dnešok.

Edu3Games (EGN) cenová predikcia zajtra

V prípade November 9, 2025(Zajtra), cenová predikcia pre EGN, s použitím 5%, je ročný prírastok $0.013917. Tieto výsledky ponúkajú odhadovaný výhľad hodnoty tokenu na základe zvolených parametrov.

Edu3Games (EGN) cenová predikcia tento týždeň

Do roku November 15, 2025(Tento týždeň), cenová predikcia EGN, použitím 5% ročnej miery rastu je $0.013928. Táto týždenná prognóza sa vypočítava na základe rovnakého percenta rastu, aby poskytla predstavu o potenciálnom vývoji cien v nasledujúcich dňoch.

Edu3Games (EGN) cenová predikcia 30 dní

Pri pohľade na 30 dní dopredu je predpokladaná cena EGN $0.013972. Táto predikcia sa odvodzuje pomocou 5% vstupných údajov o ročnom raste s cieľom odhadnúť, aká by mohla byť hodnota tokenu po mesiaci.

Aktuálne cenové štatistiky Edu3Games

Najnovšia cena EGN je --. Jeho cena sa za 24 hodín zmenila o 0.00%, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --.
Okrem toho má EGN počet coinov v obehu rovnajúci sa 1000.00M a celkovú trhovú kapitalizáciu vo výške .$ 13.91M

Edu3Games Historická cena

Podľa najnovších údajov zhromaždených na Edu3Games s aktuálnymi cenami je aktuálna cena Edu3Games 0.013915USD. Počet coinov v obehu Edu3Games(EGN) je 1000.00M EGN, čomu zodpovedá trhovú kapitalizáciu vo výške $13,908,286.

Obdobie
Zmeniť(%)
Zmeniť(USD)
Vysoká
Low
  • 24 hodín
    -1.80%
    $ -0.000255
    $ 0.014413
    $ 0.013532
  • 7 dní
    -2.79%
    $ -0.000389
    $ 0.020909
    $ 0.012769
  • 30 dní
    -33.57%
    $ -0.004672
    $ 0.020909
    $ 0.012769
24-hodinový výkon

Za posledných 24 hodín vykázal Edu3Games pohyb ceny o $-0.000255, čo odráža -1.80% zmenu hodnoty.

7-dňový výkon

Za posledných 7 dní sa Edu3Gamesobchodovalo na úrovni $0.020909 a $0.012769. Zaznamenalo zmeny ceny o -2.79%. Tento nedávny trend EGN poukazuje na potenciál ďalšieho pohybu na trhu.

30-dňový výkon

Za posledný mesiac Edu3Games zaznamenal -33.57% zmenu, čo predstavuje približne $-0.004672 jeho hodnoty. To naznačuje, že by EGN mohlo v blízkej budúcnosti zažiť ďalšie zmeny ceny.

Ako funguje modul cenovej predikcieEdu3Games ( EGN)?

Edu3Games modul predikcie cien je používateľsky prívetivý nástroj, ktorý vám pomôže odhadnúť potenciálne budúce ceny EGN na základe vašich vlastných predpokladov rastu. Či už ste skúsený obchodník alebo zvedavý investor, tento modul ponúka jednoduchý a interaktívny spôsob, ako predpovedať budúcu hodnotu tokenu.

1. Zadajte svoju predpoveď rastu

Začnite zadaním požadovaného percenta rastu, ktoré môže byť buď kladné, alebo záporné, v závislosti od vášho trhového výhľadu. Môže to odrážať vaše očakávania Edu3Games na najbližší rok, päť rokov alebo dokonca desaťročia do budúcnosti.

2. Výpočet budúcej ceny

Po zadaní miery rastu kliknite na tlačidlo „Vypočítať“. Modul okamžite vypočíta predpokladanú budúcu cenu EGN, čím vám poskytne jasnú vizualizáciu toho, ako vaša predpoveď ovplyvní hodnotu tokenu v čase.

3. Preskúmajte rôzne scenáre

Môžete experimentovať s rôznymi mierami rastu, aby ste zistili, ako môžu rôzne trhové podmienky ovplyvniť cenu Edu3Games. Táto flexibilita vám umožňuje analyzovať optimistické aj konzervatívne prognózy, čo vám pomôže prijímať informovanejšie rozhodnutia.

4. Sentiment používateľov a poznatky komunity

Modul tiež integruje údaje o náladách používateľov, čo vám umožní porovnávať vaše predikcie s predikciami iných používateľov. Tento spoločný príspevok ponúka cenný pohľad na to, ako komunita vníma budúcnosť EGN.

Technické indikátory na cenové predikcie

Na zvýšenie presnosti prognózy modul využíva rôzne technické ukazovatele a údaje o trhu. Patria medzi ne:

Exponenciálne kĺzavé priemery (EMA): Pomáha sledovať cenový trend tokenu tým, že vyhladzuje výkyvy a poskytuje prehľad o potenciálnych obratoch trendu.

Bollingerove pásma: Meria volatilitu trhu a identifikuje potenciálne prekúpené alebo prepredané podmienky.

Index relatívnej sily (RSI): Posudzuje hybnosť EGN, aby určil, či je v býčej alebo medvedej fáze.

Kĺzavý priemer konvergencie divergencie (MACD): Vyhodnocuje silu a smer pohybu cien s cieľom identifikovať potenciálne vstupné a výstupné body. Kombináciou týchto ukazovateľov s trhovými údajmi v reálnom čase modul poskytuje dynamickú cenovú predikciu, ktorá vám pomôže získať hlbší prehľad o budúcom potenciáli Edu3Games.

Prečo je EGN cenová predikcia dôležitá?

EGN Cenové predikcie sú kľúčové z niekoľkých dôvodov a investori ich využívajú na rôzne účely:

Vývoj investičnej stratégie: Predpovede pomáhajú investorom formulovať stratégie. Odhadom budúcich cien sa môžu rozhodnúť, kedy kúpiť, predať alebo držať kryptomenu.

Hodnotenie rizík: Pochopenie potenciálnych pohybov cien umožňuje investorom posúdiť riziko spojené s konkrétnym krypto aktívom. To je nevyhnutné pri riadení a zmierňovaní potenciálnych strát.

Analýza trhu: Predpovede často zahŕňajú analýzu trhových trendov, správ a historických údajov. Táto komplexná analýza pomáha investorom pochopiť dynamiku trhu a faktory ovplyvňujúce zmeny cien.

Diverzifikácia portfólia: Predpovedaním toho, ktoré kryptomeny by mohli fungovať dobre, môžu investori podľa toho diverzifikovať svoje portfóliá a rozložiť riziko medzi rôzne aktíva.

Dlhodobé plánovanie: Investori, ktorí hľadajú dlhodobé zisky, sa spoliehajú na predpovede pri identifikácii kryptomien s potenciálom budúceho rastu.

Psychologická pripravenosť: Poznanie možných cenových scenárov pripravuje investorov emocionálne a finančne na volatilitu trhu.

Zapojenie komunity: Cenové predikcie krypta často vyvolávajú diskusie v rámci komunity investorov, čo vedie k širšiemu pochopeniu a kolektívnej múdrosti o trendoch na trhu.

Často kladené otázky (FAQ):

Oplatí sa teraz investovať do EGN?
Podľa vašich predikcií dosiahne EGN cenu -- v rokuundefined, čo je token, ktorý stojí za zváženie.
Aká je cenová predikcia EGN na budúci mesiac?
Podľa nástroja cenovej predikcie Edu3Games (EGN) dosiahne predpokladaná cena EGN hodnotu -- v roku undefined .
Koľko bude stáť 1 EGN v roku 2026?
Cena 1 Edu3Games (EGN) je dnes .--. Podľa vyššie uvedeného modulu predikcií sa hodnota EGN zvýši o 0.00%, pričom v roku 2026 dosiahne hodnotu --.
Aká je predpokladaná cena EGN v roku 2027?
Očakáva sa, žeEdu3Games (EGN) zaznamená každoročný nárast 0.00%, pričom do roku 2027 dosiahne cenu -- za 1 EGN.
Aká je odhadovaná cieľová cena EGN v roku 2028?
Podľa vašej cenovej predikcie hodnota Edu3Games (EGN) vzrastie o 0.00% s odhadovanou cieľovou cenou -- v roku 2028.
Aká je odhadovaná cieľová cena EGN v roku 2029?
Podľa vašej cenovej predikcie hodnota Edu3Games (EGN) vzrastie o 0.00% s odhadovanou cieľovou cenou -- v roku 2029.
Koľko bude stáť 1 EGN v roku 2030?
Cena 1 Edu3Games (EGN) je dnes .--. Podľa vyššie uvedeného modulu predikcií sa hodnota EGN zvýši o 0.00%, pričom v roku 2030 dosiahne hodnotu --.
Aká je cenová predikcia EGN na rok 2040?
Očakáva sa, žeEdu3Games (EGN) zaznamená každoročný nárast 0.00%, pričom do roku 2040 vzrastie na cenu -- za 1 EGN.
Zrieknutie sa zodpovednosti

Obsah publikovaný na našich stránkach predpovedí cien krypto je založený na informáciách a spätných väzbách poskytnutých nám používateľmi MEXC a/alebo inými tretími stranami. Prezentuje sa vám „tak ako je“ len na informačné a ilustračné účely, bez akéhokoľvek zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Je dôležité poznamenať, že prezentované cenové predikcie nemusia byť presné a nemalo by sa s nimi tak zaobchádzať. Budúce ceny sa môžu výrazne líšiť od prezentovaných predpovedí a nemali by ste sa na ne spoliehať pri investičných rozhodnutiach.

Okrem toho by tento obsah nemal byť chápaný ako finančné poradenstvo, ani nie je určený na odporúčanie nákupu akéhokoľvek konkrétneho produktu alebo služby. MEXC nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek straty, ktoré vám môžu vzniknúť v dôsledku odkazovania, používania a/alebo spoliehania sa na akýkoľvek obsah uverejnený na našich stránkach s cenovou predikciou krypta. Je nevyhnutné si uvedomiť, že ceny digitálnych aktív podliehajú vysokému trhovému riziku a cenovej volatilite. Hodnota vašej investície sa môže znižovať aj zvyšovať a neexistuje žiadna záruka, že sa vám pôvodne investovaná suma vráti. V konečnom dôsledku nesiete výhradnú zodpovednosť za svoje investičné rozhodnutia a spoločnosť MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Majte na pamäti, že minulá výkonnosť nie je spoľahlivým prediktorom budúcej výkonnosti. Mali by ste investovať len do produktov, ktoré poznáte a rozumiete súvisiacim rizikám. Starostlivo zvážte svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a pred prijatím akýchkoľvek investičných rozhodnutí sa poraďte s nezávislým finančným poradcom.