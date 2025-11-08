Cenová predikcia preAgent Vilady TV (VILADY) (v USD)

Získajte cenové predikcie preAgent Vilady TV na roky 2026, 2027, 2028, 2030 a ďalšie. Predpovedajte, o koľko vzrastie VILADY v nasledujúcich 5 alebo viac rokoch. Okamžitá predpoveď budúcich cenových scenárov na základe trhových trendov a nálad.

Zadajte číslo v rozmedzí od -100 do 1,000 a predpovedajte cenu Agent Vilady TV
%

Zrieknutie sa zodpovednosti: Všetky cenové predikcie vychádzajú z údajov zadaných používateľmi.

Agent Vilady TV cenová predikcia
--
----
0.00%
USD
Skutočné
Predpoveď
Cenová predikcia pre Agent Vilady TV na roky 2025 – 2050 (v USD)

Cenová predikcia Agent Vilady TV (VILADY) pre rok 2025 (tento rok)

Na základe vašej predikcie by Agent Vilady TV mohol potenciálne vzrásť o 0.00%. Obchodnú cenu $ 0.011122 by mohol dosiahnuť v roku 2025.

Cenová predikcia Agent Vilady TV (VILADY) pre rok 2026 (budúci rok)

Na základe vašej predikcie by Agent Vilady TV mohol potenciálne vzrásť o 5.00%. Obchodnú cenu $ 0.011678 by mohla dosiahnuť v roku 2026.

Cenová predikcia Agent Vilady TV (VILADY) pre rok 2027 (o 2 roky)

Podľa modulu cenovej predikcie je predpokladaná budúca cena VILADY v roku 2027 $ 0.012262 s mierou rastu 10.25%.

Cenová predikcia Agent Vilady TV (VILADY) pre rok 2028 (o 3 roky)

Podľa modulu cenovej predikcie je predpokladaná budúca cena VILADY v roku 2028 $ 0.012875 s mierou rastu 15.76%.

Cenová predikcia Agent Vilady TV (VILADY) pre rok 2029 (o 4 roky)

V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena VILADY v roku 2029 $ 0.013519 spolu s mierou rastu 21.55%.

Cenová predikcia Agent Vilady TV (VILADY) pre rok 2030 (o 5 rokov)

V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena VILADY v roku 2030 $ 0.014195 spolu s mierou rastu 27.63%.

Cenová predikcia Agent Vilady TV (VILADY) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Agent Vilady TV mohla potenciálne vzrásť o 107.89%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ 0.023122.

Cenová predikcia Agent Vilady TV (VILADY) pre rok 2050 (o 25 rokov)

V roku 2050 by cena Agent Vilady TV mohla potenciálne vzrásť o 238.64%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ 0.037663.

Rok
Cena
Rast
  • 2025
    $ 0.011122
    0.00%
  • 2026
    $ 0.011678
    5.00%
  • 2027
    $ 0.012262
    10.25%
  • 2028
    $ 0.012875
    15.76%
  • 2029
    $ 0.013519
    21.55%
  • 2030
    $ 0.014195
    27.63%
  • 2031
    $ 0.014904
    34.01%
  • 2032
    $ 0.015650
    40.71%
Rok
Cena
Rast
  • 2033
    $ 0.016432
    47.75%
  • 2034
    $ 0.017254
    55.13%
  • 2035
    $ 0.018116
    62.89%
  • 2036
    $ 0.019022
    71.03%
  • 2037
    $ 0.019973
    79.59%
  • 2038
    $ 0.020972
    88.56%
  • 2039
    $ 0.022021
    97.99%
  • 2040
    $ 0.023122
    107.89%
Zobraziť viac

Krátkodobá Agent Vilady TV cenová predikcia na dnes, zajtra, tento týždeň a 30 dní

Dátum
Predpoveď ceny
Rast
  • November 8, 2025(Dnes)
    $ 0.011122
    0.00%
  • November 9, 2025(Zajtra)
    $ 0.011123
    0.01%
  • November 15, 2025(Tento týždeň)
    $ 0.011132
    0.10%
  • December 8, 2025(30 dní)
    $ 0.011167
    0.41%
Agent Vilady TV (VILADY) cenová predikcia dnes

Predpokladaná cena pre VILADY dňa November 8, 2025(Dnes), je $0.011122. Táto prognóza odráža vypočítaný výsledok poskytnutého percentuálneho rastu a poskytuje používateľom prehľad o potenciálnom cenovom vývoji pre dnešok.

Agent Vilady TV (VILADY) cenová predikcia zajtra

V prípade November 9, 2025(Zajtra), cenová predikcia pre VILADY, s použitím 5%, je ročný prírastok $0.011123. Tieto výsledky ponúkajú odhadovaný výhľad hodnoty tokenu na základe zvolených parametrov.

Agent Vilady TV (VILADY) cenová predikcia tento týždeň

Do roku November 15, 2025(Tento týždeň), cenová predikcia VILADY, použitím 5% ročnej miery rastu je $0.011132. Táto týždenná prognóza sa vypočítava na základe rovnakého percenta rastu, aby poskytla predstavu o potenciálnom vývoji cien v nasledujúcich dňoch.

Agent Vilady TV (VILADY) cenová predikcia 30 dní

Pri pohľade na 30 dní dopredu je predpokladaná cena VILADY $0.011167. Táto predikcia sa odvodzuje pomocou 5% vstupných údajov o ročnom raste s cieľom odhadnúť, aká by mohla byť hodnota tokenu po mesiaci.

Aktuálne cenové štatistiky Agent Vilady TV

--
----

--

$ 110.43K
$ 110.43K$ 110.43K

9.98M
9.98M 9.98M

--
----

--

Najnovšia cena VILADY je --. Jeho cena sa za 24 hodín zmenila o 0.00%, pričom 24-hodinový objem obchodovania je --.
Okrem toho má VILADY počet coinov v obehu rovnajúci sa 9.98M a celkovú trhovú kapitalizáciu vo výške .$ 110.43K

Agent Vilady TV Historická cena

Podľa najnovších údajov zhromaždených na Agent Vilady TV s aktuálnymi cenami je aktuálna cena Agent Vilady TV 0.011122USD. Počet coinov v obehu Agent Vilady TV(VILADY) je 9.98M VILADY, čomu zodpovedá trhovú kapitalizáciu vo výške $110,429.

Obdobie
Zmeniť(%)
Zmeniť(USD)
Vysoká
Low
  • 24 hodín
    1.73%
    $ 0.000189
    $ 0.011238
    $ 0.010493
  • 7 dní
    -9.62%
    $ -0.001070
    $ 0.014130
    $ 0.010513
  • 30 dní
    -21.43%
    $ -0.002384
    $ 0.014130
    $ 0.010513
24-hodinový výkon

Za posledných 24 hodín vykázal Agent Vilady TV pohyb ceny o $0.000189, čo odráža 1.73% zmenu hodnoty.

7-dňový výkon

Za posledných 7 dní sa Agent Vilady TVobchodovalo na úrovni $0.014130 a $0.010513. Zaznamenalo zmeny ceny o -9.62%. Tento nedávny trend VILADY poukazuje na potenciál ďalšieho pohybu na trhu.

30-dňový výkon

Za posledný mesiac Agent Vilady TV zaznamenal -21.43% zmenu, čo predstavuje približne $-0.002384 jeho hodnoty. To naznačuje, že by VILADY mohlo v blízkej budúcnosti zažiť ďalšie zmeny ceny.

Ako funguje modul cenovej predikcieAgent Vilady TV ( VILADY)?

Agent Vilady TV modul predikcie cien je používateľsky prívetivý nástroj, ktorý vám pomôže odhadnúť potenciálne budúce ceny VILADY na základe vašich vlastných predpokladov rastu. Či už ste skúsený obchodník alebo zvedavý investor, tento modul ponúka jednoduchý a interaktívny spôsob, ako predpovedať budúcu hodnotu tokenu.

1. Zadajte svoju predpoveď rastu

Začnite zadaním požadovaného percenta rastu, ktoré môže byť buď kladné, alebo záporné, v závislosti od vášho trhového výhľadu. Môže to odrážať vaše očakávania Agent Vilady TV na najbližší rok, päť rokov alebo dokonca desaťročia do budúcnosti.

2. Výpočet budúcej ceny

Po zadaní miery rastu kliknite na tlačidlo „Vypočítať“. Modul okamžite vypočíta predpokladanú budúcu cenu VILADY, čím vám poskytne jasnú vizualizáciu toho, ako vaša predpoveď ovplyvní hodnotu tokenu v čase.

3. Preskúmajte rôzne scenáre

Môžete experimentovať s rôznymi mierami rastu, aby ste zistili, ako môžu rôzne trhové podmienky ovplyvniť cenu Agent Vilady TV. Táto flexibilita vám umožňuje analyzovať optimistické aj konzervatívne prognózy, čo vám pomôže prijímať informovanejšie rozhodnutia.

4. Sentiment používateľov a poznatky komunity

Modul tiež integruje údaje o náladách používateľov, čo vám umožní porovnávať vaše predikcie s predikciami iných používateľov. Tento spoločný príspevok ponúka cenný pohľad na to, ako komunita vníma budúcnosť VILADY.

Technické indikátory na cenové predikcie

Na zvýšenie presnosti prognózy modul využíva rôzne technické ukazovatele a údaje o trhu. Patria medzi ne:

Exponenciálne kĺzavé priemery (EMA): Pomáha sledovať cenový trend tokenu tým, že vyhladzuje výkyvy a poskytuje prehľad o potenciálnych obratoch trendu.

Bollingerove pásma: Meria volatilitu trhu a identifikuje potenciálne prekúpené alebo prepredané podmienky.

Index relatívnej sily (RSI): Posudzuje hybnosť VILADY, aby určil, či je v býčej alebo medvedej fáze.

Kĺzavý priemer konvergencie divergencie (MACD): Vyhodnocuje silu a smer pohybu cien s cieľom identifikovať potenciálne vstupné a výstupné body. Kombináciou týchto ukazovateľov s trhovými údajmi v reálnom čase modul poskytuje dynamickú cenovú predikciu, ktorá vám pomôže získať hlbší prehľad o budúcom potenciáli Agent Vilady TV.

Prečo je VILADY cenová predikcia dôležitá?

VILADY Cenové predikcie sú kľúčové z niekoľkých dôvodov a investori ich využívajú na rôzne účely:

Vývoj investičnej stratégie: Predpovede pomáhajú investorom formulovať stratégie. Odhadom budúcich cien sa môžu rozhodnúť, kedy kúpiť, predať alebo držať kryptomenu.

Hodnotenie rizík: Pochopenie potenciálnych pohybov cien umožňuje investorom posúdiť riziko spojené s konkrétnym krypto aktívom. To je nevyhnutné pri riadení a zmierňovaní potenciálnych strát.

Analýza trhu: Predpovede často zahŕňajú analýzu trhových trendov, správ a historických údajov. Táto komplexná analýza pomáha investorom pochopiť dynamiku trhu a faktory ovplyvňujúce zmeny cien.

Diverzifikácia portfólia: Predpovedaním toho, ktoré kryptomeny by mohli fungovať dobre, môžu investori podľa toho diverzifikovať svoje portfóliá a rozložiť riziko medzi rôzne aktíva.

Dlhodobé plánovanie: Investori, ktorí hľadajú dlhodobé zisky, sa spoliehajú na predpovede pri identifikácii kryptomien s potenciálom budúceho rastu.

Psychologická pripravenosť: Poznanie možných cenových scenárov pripravuje investorov emocionálne a finančne na volatilitu trhu.

Zapojenie komunity: Cenové predikcie krypta často vyvolávajú diskusie v rámci komunity investorov, čo vedie k širšiemu pochopeniu a kolektívnej múdrosti o trendoch na trhu.

Často kladené otázky (FAQ):

Oplatí sa teraz investovať do VILADY?
Podľa vašich predikcií dosiahne VILADY cenu -- v rokuundefined, čo je token, ktorý stojí za zváženie.
Aká je cenová predikcia VILADY na budúci mesiac?
Podľa nástroja cenovej predikcie Agent Vilady TV (VILADY) dosiahne predpokladaná cena VILADY hodnotu -- v roku undefined .
Koľko bude stáť 1 VILADY v roku 2026?
Cena 1 Agent Vilady TV (VILADY) je dnes .--. Podľa vyššie uvedeného modulu predikcií sa hodnota VILADY zvýši o 0.00%, pričom v roku 2026 dosiahne hodnotu --.
Aká je predpokladaná cena VILADY v roku 2027?
Očakáva sa, žeAgent Vilady TV (VILADY) zaznamená každoročný nárast 0.00%, pričom do roku 2027 dosiahne cenu -- za 1 VILADY.
Aká je odhadovaná cieľová cena VILADY v roku 2028?
Podľa vašej cenovej predikcie hodnota Agent Vilady TV (VILADY) vzrastie o 0.00% s odhadovanou cieľovou cenou -- v roku 2028.
Aká je odhadovaná cieľová cena VILADY v roku 2029?
Podľa vašej cenovej predikcie hodnota Agent Vilady TV (VILADY) vzrastie o 0.00% s odhadovanou cieľovou cenou -- v roku 2029.
Koľko bude stáť 1 VILADY v roku 2030?
Cena 1 Agent Vilady TV (VILADY) je dnes .--. Podľa vyššie uvedeného modulu predikcií sa hodnota VILADY zvýši o 0.00%, pričom v roku 2030 dosiahne hodnotu --.
Aká je cenová predikcia VILADY na rok 2040?
Očakáva sa, žeAgent Vilady TV (VILADY) zaznamená každoročný nárast 0.00%, pričom do roku 2040 vzrastie na cenu -- za 1 VILADY.
Zrieknutie sa zodpovednosti

Obsah publikovaný na našich stránkach predpovedí cien krypto je založený na informáciách a spätných väzbách poskytnutých nám používateľmi MEXC a/alebo inými tretími stranami. Prezentuje sa vám „tak ako je“ len na informačné a ilustračné účely, bez akéhokoľvek zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Je dôležité poznamenať, že prezentované cenové predikcie nemusia byť presné a nemalo by sa s nimi tak zaobchádzať. Budúce ceny sa môžu výrazne líšiť od prezentovaných predpovedí a nemali by ste sa na ne spoliehať pri investičných rozhodnutiach.

Okrem toho by tento obsah nemal byť chápaný ako finančné poradenstvo, ani nie je určený na odporúčanie nákupu akéhokoľvek konkrétneho produktu alebo služby. MEXC nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek straty, ktoré vám môžu vzniknúť v dôsledku odkazovania, používania a/alebo spoliehania sa na akýkoľvek obsah uverejnený na našich stránkach s cenovou predikciou krypta. Je nevyhnutné si uvedomiť, že ceny digitálnych aktív podliehajú vysokému trhovému riziku a cenovej volatilite. Hodnota vašej investície sa môže znižovať aj zvyšovať a neexistuje žiadna záruka, že sa vám pôvodne investovaná suma vráti. V konečnom dôsledku nesiete výhradnú zodpovednosť za svoje investičné rozhodnutia a spoločnosť MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Majte na pamäti, že minulá výkonnosť nie je spoľahlivým prediktorom budúcej výkonnosti. Mali by ste investovať len do produktov, ktoré poznáte a rozumiete súvisiacim rizikám. Starostlivo zvážte svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a pred prijatím akýchkoľvek investičných rozhodnutí sa poraďte s nezávislým finančným poradcom.