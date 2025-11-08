Cenová predikcia prePROJECT RESCUE (RESCUE) (v USD)

Získajte cenové predikcie prePROJECT RESCUE na roky 2026, 2027, 2028, 2030 a ďalšie. Predpovedajte, o koľko vzrastie RESCUE v nasledujúcich 5 alebo viac rokoch. Okamžitá predpoveď budúcich cenových scenárov na základe trhových trendov a nálad.

Zadajte číslo v rozmedzí od -100 do 1,000 a predpovedajte cenu PROJECT RESCUE
%

Zrieknutie sa zodpovednosti: Všetky cenové predikcie vychádzajú z údajov zadaných používateľmi.

PROJECT RESCUE cenová predikcia
$0.1892
+2.82%
USD
Skutočné
Predpoveď
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 12:17:56 (UTC+8)

Cenová predikcia pre PROJECT RESCUE na roky 2025 – 2050 (v USD)

Cenová predikcia PROJECT RESCUE (RESCUE) pre rok 2025 (tento rok)

Na základe vašej predikcie by PROJECT RESCUE mohol potenciálne vzrásť o 0.00%. Obchodnú cenu $ 0.1892 by mohol dosiahnuť v roku 2025.

Cenová predikcia PROJECT RESCUE (RESCUE) pre rok 2026 (budúci rok)

Na základe vašej predikcie by PROJECT RESCUE mohol potenciálne vzrásť o 5.00%. Obchodnú cenu $ 0.19866 by mohla dosiahnuť v roku 2026.

Cenová predikcia PROJECT RESCUE (RESCUE) pre rok 2027 (o 2 roky)

Podľa modulu cenovej predikcie je predpokladaná budúca cena RESCUE v roku 2027 $ 0.208593 s mierou rastu 10.25%.

Cenová predikcia PROJECT RESCUE (RESCUE) pre rok 2028 (o 3 roky)

Podľa modulu cenovej predikcie je predpokladaná budúca cena RESCUE v roku 2028 $ 0.219022 s mierou rastu 15.76%.

Cenová predikcia PROJECT RESCUE (RESCUE) pre rok 2029 (o 4 roky)

V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena RESCUE v roku 2029 $ 0.229973 spolu s mierou rastu 21.55%.

Cenová predikcia PROJECT RESCUE (RESCUE) pre rok 2030 (o 5 rokov)

V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena RESCUE v roku 2030 $ 0.241472 spolu s mierou rastu 27.63%.

Cenová predikcia PROJECT RESCUE (RESCUE) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena PROJECT RESCUE mohla potenciálne vzrásť o 107.89%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ 0.393333.

Cenová predikcia PROJECT RESCUE (RESCUE) pre rok 2050 (o 25 rokov)

V roku 2050 by cena PROJECT RESCUE mohla potenciálne vzrásť o 238.64%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ 0.640698.

Rok
Cena
Rast
  • 2025
    $ 0.1892
    0.00%
  • 2026
    $ 0.19866
    5.00%
  • 2027
    $ 0.208593
    10.25%
  • 2028
    $ 0.219022
    15.76%
  • 2029
    $ 0.229973
    21.55%
  • 2030
    $ 0.241472
    27.63%
  • 2031
    $ 0.253546
    34.01%
  • 2032
    $ 0.266223
    40.71%
Rok
Cena
Rast
  • 2033
    $ 0.279534
    47.75%
  • 2034
    $ 0.293511
    55.13%
  • 2035
    $ 0.308186
    62.89%
  • 2036
    $ 0.323596
    71.03%
  • 2037
    $ 0.339776
    79.59%
  • 2038
    $ 0.356764
    88.56%
  • 2039
    $ 0.374603
    97.99%
  • 2040
    $ 0.393333
    107.89%
Krátkodobá PROJECT RESCUE cenová predikcia na dnes, zajtra, tento týždeň a 30 dní

Dátum
Predpoveď ceny
Rast
  • November 8, 2025(Dnes)
    $ 0.1892
    0.00%
  • November 9, 2025(Zajtra)
    $ 0.189225
    0.01%
  • November 15, 2025(Tento týždeň)
    $ 0.189381
    0.10%
  • December 8, 2025(30 dní)
    $ 0.189977
    0.41%
PROJECT RESCUE (RESCUE) cenová predikcia dnes

Predpokladaná cena pre RESCUE dňa November 8, 2025(Dnes), je $0.1892. Táto prognóza odráža vypočítaný výsledok poskytnutého percentuálneho rastu a poskytuje používateľom prehľad o potenciálnom cenovom vývoji pre dnešok.

PROJECT RESCUE (RESCUE) cenová predikcia zajtra

V prípade November 9, 2025(Zajtra), cenová predikcia pre RESCUE, s použitím 5%, je ročný prírastok $0.189225. Tieto výsledky ponúkajú odhadovaný výhľad hodnoty tokenu na základe zvolených parametrov.

PROJECT RESCUE (RESCUE) cenová predikcia tento týždeň

Do roku November 15, 2025(Tento týždeň), cenová predikcia RESCUE, použitím 5% ročnej miery rastu je $0.189381. Táto týždenná prognóza sa vypočítava na základe rovnakého percenta rastu, aby poskytla predstavu o potenciálnom vývoji cien v nasledujúcich dňoch.

PROJECT RESCUE (RESCUE) cenová predikcia 30 dní

Pri pohľade na 30 dní dopredu je predpokladaná cena RESCUE $0.189977. Táto predikcia sa odvodzuje pomocou 5% vstupných údajov o ročnom raste s cieľom odhadnúť, aká by mohla byť hodnota tokenu po mesiaci.

Aktuálne cenové štatistiky PROJECT RESCUE

$ 0.1892
+2.82%

$ 0.00
0.00
$ 73.00K
--

Najnovšia cena RESCUE je $ 0.1892. Jeho cena sa za 24 hodín zmenila o +2.82%, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 73.00K.
Okrem toho má RESCUE počet coinov v obehu rovnajúci sa 0.00 a celkovú trhovú kapitalizáciu vo výške .$ 0.00

PROJECT RESCUE Historická cena

Podľa najnovších údajov zhromaždených na PROJECT RESCUE s aktuálnymi cenami je aktuálna cena PROJECT RESCUE 0.1886USD. Počet coinov v obehu PROJECT RESCUE(RESCUE) je 0.00 RESCUE, čomu zodpovedá trhovú kapitalizáciu vo výške $0.00.

Obdobie
Zmeniť(%)
Zmeniť(USD)
Vysoká
Low
  • 24 hodín
    0.02%
    $ 0.003200
    $ 0.1903
    $ 0.1801
  • 7 dní
    -0.12%
    $ -0.0262
    $ 0.2145
    $ 0.1774
  • 30 dní
    0.26%
    $ 0.038400
    $ 0.2216
    $ 0.1438
24-hodinový výkon

Za posledných 24 hodín vykázal PROJECT RESCUE pohyb ceny o $0.003200, čo odráža 0.02% zmenu hodnoty.

7-dňový výkon

Za posledných 7 dní sa PROJECT RESCUEobchodovalo na úrovni $0.2145 a $0.1774. Zaznamenalo zmeny ceny o -0.12%. Tento nedávny trend RESCUE poukazuje na potenciál ďalšieho pohybu na trhu.

30-dňový výkon

Za posledný mesiac PROJECT RESCUE zaznamenal 0.26% zmenu, čo predstavuje približne $0.038400 jeho hodnoty. To naznačuje, že by RESCUE mohlo v blízkej budúcnosti zažiť ďalšie zmeny ceny.

Pozrite si kompletnú históriu cien PROJECT RESCUE pre podrobné trendy na MEXC

Zobraziť celú históriu cien RESCUE

Ako funguje modul cenovej predikciePROJECT RESCUE ( RESCUE)?

PROJECT RESCUE modul predikcie cien je používateľsky prívetivý nástroj, ktorý vám pomôže odhadnúť potenciálne budúce ceny RESCUE na základe vašich vlastných predpokladov rastu. Či už ste skúsený obchodník alebo zvedavý investor, tento modul ponúka jednoduchý a interaktívny spôsob, ako predpovedať budúcu hodnotu tokenu.

1. Zadajte svoju predpoveď rastu

Začnite zadaním požadovaného percenta rastu, ktoré môže byť buď kladné, alebo záporné, v závislosti od vášho trhového výhľadu. Môže to odrážať vaše očakávania PROJECT RESCUE na najbližší rok, päť rokov alebo dokonca desaťročia do budúcnosti.

2. Výpočet budúcej ceny

Po zadaní miery rastu kliknite na tlačidlo „Vypočítať“. Modul okamžite vypočíta predpokladanú budúcu cenu RESCUE, čím vám poskytne jasnú vizualizáciu toho, ako vaša predpoveď ovplyvní hodnotu tokenu v čase.

3. Preskúmajte rôzne scenáre

Môžete experimentovať s rôznymi mierami rastu, aby ste zistili, ako môžu rôzne trhové podmienky ovplyvniť cenu PROJECT RESCUE. Táto flexibilita vám umožňuje analyzovať optimistické aj konzervatívne prognózy, čo vám pomôže prijímať informovanejšie rozhodnutia.

4. Sentiment používateľov a poznatky komunity

Modul tiež integruje údaje o náladách používateľov, čo vám umožní porovnávať vaše predikcie s predikciami iných používateľov. Tento spoločný príspevok ponúka cenný pohľad na to, ako komunita vníma budúcnosť RESCUE.

Technické indikátory na cenové predikcie

Na zvýšenie presnosti prognózy modul využíva rôzne technické ukazovatele a údaje o trhu. Patria medzi ne:

Exponenciálne kĺzavé priemery (EMA): Pomáha sledovať cenový trend tokenu tým, že vyhladzuje výkyvy a poskytuje prehľad o potenciálnych obratoch trendu.

Bollingerove pásma: Meria volatilitu trhu a identifikuje potenciálne prekúpené alebo prepredané podmienky.

Index relatívnej sily (RSI): Posudzuje hybnosť RESCUE, aby určil, či je v býčej alebo medvedej fáze.

Kĺzavý priemer konvergencie divergencie (MACD): Vyhodnocuje silu a smer pohybu cien s cieľom identifikovať potenciálne vstupné a výstupné body. Kombináciou týchto ukazovateľov s trhovými údajmi v reálnom čase modul poskytuje dynamickú cenovú predikciu, ktorá vám pomôže získať hlbší prehľad o budúcom potenciáli PROJECT RESCUE.

Prečo je RESCUE cenová predikcia dôležitá?

RESCUE Cenové predikcie sú kľúčové z niekoľkých dôvodov a investori ich využívajú na rôzne účely:

Vývoj investičnej stratégie: Predpovede pomáhajú investorom formulovať stratégie. Odhadom budúcich cien sa môžu rozhodnúť, kedy kúpiť, predať alebo držať kryptomenu.

Hodnotenie rizík: Pochopenie potenciálnych pohybov cien umožňuje investorom posúdiť riziko spojené s konkrétnym krypto aktívom. To je nevyhnutné pri riadení a zmierňovaní potenciálnych strát.

Analýza trhu: Predpovede často zahŕňajú analýzu trhových trendov, správ a historických údajov. Táto komplexná analýza pomáha investorom pochopiť dynamiku trhu a faktory ovplyvňujúce zmeny cien.

Diverzifikácia portfólia: Predpovedaním toho, ktoré kryptomeny by mohli fungovať dobre, môžu investori podľa toho diverzifikovať svoje portfóliá a rozložiť riziko medzi rôzne aktíva.

Dlhodobé plánovanie: Investori, ktorí hľadajú dlhodobé zisky, sa spoliehajú na predpovede pri identifikácii kryptomien s potenciálom budúceho rastu.

Psychologická pripravenosť: Poznanie možných cenových scenárov pripravuje investorov emocionálne a finančne na volatilitu trhu.

Zapojenie komunity: Cenové predikcie krypta často vyvolávajú diskusie v rámci komunity investorov, čo vedie k širšiemu pochopeniu a kolektívnej múdrosti o trendoch na trhu.

Často kladené otázky (FAQ):

Oplatí sa teraz investovať do RESCUE?
Podľa vašich predikcií dosiahne RESCUE cenu -- v rokuundefined, čo je token, ktorý stojí za zváženie.
Aká je cenová predikcia RESCUE na budúci mesiac?
Podľa nástroja cenovej predikcie PROJECT RESCUE (RESCUE) dosiahne predpokladaná cena RESCUE hodnotu -- v roku undefined .
Koľko bude stáť 1 RESCUE v roku 2026?
Cena 1 PROJECT RESCUE (RESCUE) je dnes .$0.1892. Podľa vyššie uvedeného modulu predikcií sa hodnota RESCUE zvýši o 0.00%, pričom v roku 2026 dosiahne hodnotu --.
Aká je predpokladaná cena RESCUE v roku 2027?
Očakáva sa, žePROJECT RESCUE (RESCUE) zaznamená každoročný nárast 0.00%, pričom do roku 2027 dosiahne cenu -- za 1 RESCUE.
Aká je odhadovaná cieľová cena RESCUE v roku 2028?
Podľa vašej cenovej predikcie hodnota PROJECT RESCUE (RESCUE) vzrastie o 0.00% s odhadovanou cieľovou cenou -- v roku 2028.
Aká je odhadovaná cieľová cena RESCUE v roku 2029?
Podľa vašej cenovej predikcie hodnota PROJECT RESCUE (RESCUE) vzrastie o 0.00% s odhadovanou cieľovou cenou -- v roku 2029.
Koľko bude stáť 1 RESCUE v roku 2030?
Cena 1 PROJECT RESCUE (RESCUE) je dnes .$0.1892. Podľa vyššie uvedeného modulu predikcií sa hodnota RESCUE zvýši o 0.00%, pričom v roku 2030 dosiahne hodnotu --.
Aká je cenová predikcia RESCUE na rok 2040?
Očakáva sa, žePROJECT RESCUE (RESCUE) zaznamená každoročný nárast 0.00%, pričom do roku 2040 vzrastie na cenu -- za 1 RESCUE.
Zrieknutie sa zodpovednosti

Obsah publikovaný na našich stránkach predpovedí cien krypto je založený na informáciách a spätných väzbách poskytnutých nám používateľmi MEXC a/alebo inými tretími stranami. Prezentuje sa vám „tak ako je“ len na informačné a ilustračné účely, bez akéhokoľvek zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Je dôležité poznamenať, že prezentované cenové predikcie nemusia byť presné a nemalo by sa s nimi tak zaobchádzať. Budúce ceny sa môžu výrazne líšiť od prezentovaných predpovedí a nemali by ste sa na ne spoliehať pri investičných rozhodnutiach.

Okrem toho by tento obsah nemal byť chápaný ako finančné poradenstvo, ani nie je určený na odporúčanie nákupu akéhokoľvek konkrétneho produktu alebo služby. MEXC nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek straty, ktoré vám môžu vzniknúť v dôsledku odkazovania, používania a/alebo spoliehania sa na akýkoľvek obsah uverejnený na našich stránkach s cenovou predikciou krypta. Je nevyhnutné si uvedomiť, že ceny digitálnych aktív podliehajú vysokému trhovému riziku a cenovej volatilite. Hodnota vašej investície sa môže znižovať aj zvyšovať a neexistuje žiadna záruka, že sa vám pôvodne investovaná suma vráti. V konečnom dôsledku nesiete výhradnú zodpovednosť za svoje investičné rozhodnutia a spoločnosť MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Majte na pamäti, že minulá výkonnosť nie je spoľahlivým prediktorom budúcej výkonnosti. Mali by ste investovať len do produktov, ktoré poznáte a rozumiete súvisiacim rizikám. Starostlivo zvážte svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a pred prijatím akýchkoľvek investičných rozhodnutí sa poraďte s nezávislým finančným poradcom.