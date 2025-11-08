Cenová predikcia preMicron Technology (MUON) (v USD)

Získajte cenové predikcie preMicron Technology na roky 2026, 2027, 2028, 2030 a ďalšie. Predpovedajte, o koľko vzrastie MUON v nasledujúcich 5 alebo viac rokoch. Okamžitá predpoveď budúcich cenových scenárov na základe trhových trendov a nálad.

Zadajte číslo v rozmedzí od -100 do 1,000 a predpovedajte cenu Micron Technology
%

Zrieknutie sa zodpovednosti: Všetky cenové predikcie vychádzajú z údajov zadaných používateľmi.

Micron Technology cenová predikcia
Skutočné
Predpoveď
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 12:15:17 (UTC+8)

Cenová predikcia pre Micron Technology na roky 2025 – 2050 (v USD)

Cenová predikcia Micron Technology (MUON) pre rok 2025 (tento rok)

Na základe vašej predikcie by Micron Technology mohol potenciálne vzrásť o 0.00%. Obchodnú cenu $ 235.38 by mohol dosiahnuť v roku 2025.

Cenová predikcia Micron Technology (MUON) pre rok 2026 (budúci rok)

Na základe vašej predikcie by Micron Technology mohol potenciálne vzrásť o 5.00%. Obchodnú cenu $ 247.149 by mohla dosiahnuť v roku 2026.

Cenová predikcia Micron Technology (MUON) pre rok 2027 (o 2 roky)

Podľa modulu cenovej predikcie je predpokladaná budúca cena MUON v roku 2027 $ 259.5064 s mierou rastu 10.25%.

Cenová predikcia Micron Technology (MUON) pre rok 2028 (o 3 roky)

Podľa modulu cenovej predikcie je predpokladaná budúca cena MUON v roku 2028 $ 272.4817 s mierou rastu 15.76%.

Cenová predikcia Micron Technology (MUON) pre rok 2029 (o 4 roky)

V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena MUON v roku 2029 $ 286.1058 spolu s mierou rastu 21.55%.

Cenová predikcia Micron Technology (MUON) pre rok 2030 (o 5 rokov)

V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena MUON v roku 2030 $ 300.4111 spolu s mierou rastu 27.63%.

Cenová predikcia Micron Technology (MUON) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Micron Technology mohla potenciálne vzrásť o 107.89%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ 489.3381.

Cenová predikcia Micron Technology (MUON) pre rok 2050 (o 25 rokov)

V roku 2050 by cena Micron Technology mohla potenciálne vzrásť o 238.64%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ 797.0802.

Rok
Cena
Rast
  • 2025
    $ 235.38
    0.00%
  • 2026
    $ 247.149
    5.00%
  • 2027
    $ 259.5064
    10.25%
  • 2028
    $ 272.4817
    15.76%
  • 2029
    $ 286.1058
    21.55%
  • 2030
    $ 300.4111
    27.63%
  • 2031
    $ 315.4317
    34.01%
  • 2032
    $ 331.2032
    40.71%
Rok
Cena
Rast
  • 2033
    $ 347.7634
    47.75%
  • 2034
    $ 365.1516
    55.13%
  • 2035
    $ 383.4092
    62.89%
  • 2036
    $ 402.5796
    71.03%
  • 2037
    $ 422.7086
    79.59%
  • 2038
    $ 443.8440
    88.56%
  • 2039
    $ 466.0362
    97.99%
  • 2040
    $ 489.3381
    107.89%
Krátkodobá Micron Technology cenová predikcia na dnes, zajtra, tento týždeň a 30 dní

Dátum
Predpoveď ceny
Rast
  • November 8, 2025(Dnes)
    $ 235.38
    0.00%
  • November 9, 2025(Zajtra)
    $ 235.4122
    0.01%
  • November 15, 2025(Tento týždeň)
    $ 235.6057
    0.10%
  • December 8, 2025(30 dní)
    $ 236.3473
    0.41%
Micron Technology (MUON) cenová predikcia dnes

Predpokladaná cena pre MUON dňa November 8, 2025(Dnes), je $235.38. Táto prognóza odráža vypočítaný výsledok poskytnutého percentuálneho rastu a poskytuje používateľom prehľad o potenciálnom cenovom vývoji pre dnešok.

Micron Technology (MUON) cenová predikcia zajtra

V prípade November 9, 2025(Zajtra), cenová predikcia pre MUON, s použitím 5%, je ročný prírastok $235.4122. Tieto výsledky ponúkajú odhadovaný výhľad hodnoty tokenu na základe zvolených parametrov.

Micron Technology (MUON) cenová predikcia tento týždeň

Do roku November 15, 2025(Tento týždeň), cenová predikcia MUON, použitím 5% ročnej miery rastu je $235.6057. Táto týždenná prognóza sa vypočítava na základe rovnakého percenta rastu, aby poskytla predstavu o potenciálnom vývoji cien v nasledujúcich dňoch.

Micron Technology (MUON) cenová predikcia 30 dní

Pri pohľade na 30 dní dopredu je predpokladaná cena MUON $236.3473. Táto predikcia sa odvodzuje pomocou 5% vstupných údajov o ročnom raste s cieľom odhadnúť, aká by mohla byť hodnota tokenu po mesiaci.

Aktuálne cenové štatistiky Micron Technology

Najnovšia cena MUON je $ 235.38. Jeho cena sa za 24 hodín zmenila o +2.18%, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 141.44K.
Okrem toho má MUON počet coinov v obehu rovnajúci sa 7.95K a celkovú trhovú kapitalizáciu vo výške .$ 1.87M

Micron Technology Historická cena

Podľa najnovších údajov zhromaždených na Micron Technology s aktuálnymi cenami je aktuálna cena Micron Technology 235.35USD. Počet coinov v obehu Micron Technology(MUON) je 0.00 MUON, čomu zodpovedá trhovú kapitalizáciu vo výške $1.87M.

Obdobie
Zmeniť(%)
Zmeniť(USD)
Vysoká
Low
  • 24 hodín
    -0.02%
    $ -5.4500
    $ 257.39
    $ 227.05
  • 7 dní
    0.05%
    $ 11.4799
    $ 257.39
    $ 209.15
  • 30 dní
    0.20%
    $ 38.97
    $ 257.39
    $ 175.61
24-hodinový výkon

Za posledných 24 hodín vykázal Micron Technology pohyb ceny o $-5.4500, čo odráža -0.02% zmenu hodnoty.

7-dňový výkon

Za posledných 7 dní sa Micron Technologyobchodovalo na úrovni $257.39 a $209.15. Zaznamenalo zmeny ceny o 0.05%. Tento nedávny trend MUON poukazuje na potenciál ďalšieho pohybu na trhu.

30-dňový výkon

Za posledný mesiac Micron Technology zaznamenal 0.20% zmenu, čo predstavuje približne $38.97 jeho hodnoty. To naznačuje, že by MUON mohlo v blízkej budúcnosti zažiť ďalšie zmeny ceny.

Pozrite si kompletnú históriu cien Micron Technology pre podrobné trendy na MEXC

Zobraziť celú históriu cien MUON

Ako funguje modul cenovej predikcieMicron Technology ( MUON)?

Micron Technology modul predikcie cien je používateľsky prívetivý nástroj, ktorý vám pomôže odhadnúť potenciálne budúce ceny MUON na základe vašich vlastných predpokladov rastu. Či už ste skúsený obchodník alebo zvedavý investor, tento modul ponúka jednoduchý a interaktívny spôsob, ako predpovedať budúcu hodnotu tokenu.

1. Zadajte svoju predpoveď rastu

Začnite zadaním požadovaného percenta rastu, ktoré môže byť buď kladné, alebo záporné, v závislosti od vášho trhového výhľadu. Môže to odrážať vaše očakávania Micron Technology na najbližší rok, päť rokov alebo dokonca desaťročia do budúcnosti.

2. Výpočet budúcej ceny

Po zadaní miery rastu kliknite na tlačidlo „Vypočítať“. Modul okamžite vypočíta predpokladanú budúcu cenu MUON, čím vám poskytne jasnú vizualizáciu toho, ako vaša predpoveď ovplyvní hodnotu tokenu v čase.

3. Preskúmajte rôzne scenáre

Môžete experimentovať s rôznymi mierami rastu, aby ste zistili, ako môžu rôzne trhové podmienky ovplyvniť cenu Micron Technology. Táto flexibilita vám umožňuje analyzovať optimistické aj konzervatívne prognózy, čo vám pomôže prijímať informovanejšie rozhodnutia.

4. Sentiment používateľov a poznatky komunity

Modul tiež integruje údaje o náladách používateľov, čo vám umožní porovnávať vaše predikcie s predikciami iných používateľov. Tento spoločný príspevok ponúka cenný pohľad na to, ako komunita vníma budúcnosť MUON.

Technické indikátory na cenové predikcie

Na zvýšenie presnosti prognózy modul využíva rôzne technické ukazovatele a údaje o trhu. Patria medzi ne:

Exponenciálne kĺzavé priemery (EMA): Pomáha sledovať cenový trend tokenu tým, že vyhladzuje výkyvy a poskytuje prehľad o potenciálnych obratoch trendu.

Bollingerove pásma: Meria volatilitu trhu a identifikuje potenciálne prekúpené alebo prepredané podmienky.

Index relatívnej sily (RSI): Posudzuje hybnosť MUON, aby určil, či je v býčej alebo medvedej fáze.

Kĺzavý priemer konvergencie divergencie (MACD): Vyhodnocuje silu a smer pohybu cien s cieľom identifikovať potenciálne vstupné a výstupné body. Kombináciou týchto ukazovateľov s trhovými údajmi v reálnom čase modul poskytuje dynamickú cenovú predikciu, ktorá vám pomôže získať hlbší prehľad o budúcom potenciáli Micron Technology.

Prečo je MUON cenová predikcia dôležitá?

MUON Cenové predikcie sú kľúčové z niekoľkých dôvodov a investori ich využívajú na rôzne účely:

Vývoj investičnej stratégie: Predpovede pomáhajú investorom formulovať stratégie. Odhadom budúcich cien sa môžu rozhodnúť, kedy kúpiť, predať alebo držať kryptomenu.

Hodnotenie rizík: Pochopenie potenciálnych pohybov cien umožňuje investorom posúdiť riziko spojené s konkrétnym krypto aktívom. To je nevyhnutné pri riadení a zmierňovaní potenciálnych strát.

Analýza trhu: Predpovede často zahŕňajú analýzu trhových trendov, správ a historických údajov. Táto komplexná analýza pomáha investorom pochopiť dynamiku trhu a faktory ovplyvňujúce zmeny cien.

Diverzifikácia portfólia: Predpovedaním toho, ktoré kryptomeny by mohli fungovať dobre, môžu investori podľa toho diverzifikovať svoje portfóliá a rozložiť riziko medzi rôzne aktíva.

Dlhodobé plánovanie: Investori, ktorí hľadajú dlhodobé zisky, sa spoliehajú na predpovede pri identifikácii kryptomien s potenciálom budúceho rastu.

Psychologická pripravenosť: Poznanie možných cenových scenárov pripravuje investorov emocionálne a finančne na volatilitu trhu.

Zapojenie komunity: Cenové predikcie krypta často vyvolávajú diskusie v rámci komunity investorov, čo vedie k širšiemu pochopeniu a kolektívnej múdrosti o trendoch na trhu.

Často kladené otázky (FAQ):

Oplatí sa teraz investovať do MUON?
Podľa vašich predikcií dosiahne MUON cenu -- v rokuundefined, čo je token, ktorý stojí za zváženie.
Aká je cenová predikcia MUON na budúci mesiac?
Podľa nástroja cenovej predikcie Micron Technology (MUON) dosiahne predpokladaná cena MUON hodnotu -- v roku undefined .
Koľko bude stáť 1 MUON v roku 2026?
Cena 1 Micron Technology (MUON) je dnes .$235.38. Podľa vyššie uvedeného modulu predikcií sa hodnota MUON zvýši o 0.00%, pričom v roku 2026 dosiahne hodnotu --.
Aká je predpokladaná cena MUON v roku 2027?
Očakáva sa, žeMicron Technology (MUON) zaznamená každoročný nárast 0.00%, pričom do roku 2027 dosiahne cenu -- za 1 MUON.
Aká je odhadovaná cieľová cena MUON v roku 2028?
Podľa vašej cenovej predikcie hodnota Micron Technology (MUON) vzrastie o 0.00% s odhadovanou cieľovou cenou -- v roku 2028.
Aká je odhadovaná cieľová cena MUON v roku 2029?
Podľa vašej cenovej predikcie hodnota Micron Technology (MUON) vzrastie o 0.00% s odhadovanou cieľovou cenou -- v roku 2029.
Koľko bude stáť 1 MUON v roku 2030?
Cena 1 Micron Technology (MUON) je dnes .$235.38. Podľa vyššie uvedeného modulu predikcií sa hodnota MUON zvýši o 0.00%, pričom v roku 2030 dosiahne hodnotu --.
Aká je cenová predikcia MUON na rok 2040?
Očakáva sa, žeMicron Technology (MUON) zaznamená každoročný nárast 0.00%, pričom do roku 2040 vzrastie na cenu -- za 1 MUON.
Zrieknutie sa zodpovednosti

Obsah publikovaný na našich stránkach predpovedí cien krypto je založený na informáciách a spätných väzbách poskytnutých nám používateľmi MEXC a/alebo inými tretími stranami. Prezentuje sa vám „tak ako je“ len na informačné a ilustračné účely, bez akéhokoľvek zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Je dôležité poznamenať, že prezentované cenové predikcie nemusia byť presné a nemalo by sa s nimi tak zaobchádzať. Budúce ceny sa môžu výrazne líšiť od prezentovaných predpovedí a nemali by ste sa na ne spoliehať pri investičných rozhodnutiach.

Okrem toho by tento obsah nemal byť chápaný ako finančné poradenstvo, ani nie je určený na odporúčanie nákupu akéhokoľvek konkrétneho produktu alebo služby. MEXC nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek straty, ktoré vám môžu vzniknúť v dôsledku odkazovania, používania a/alebo spoliehania sa na akýkoľvek obsah uverejnený na našich stránkach s cenovou predikciou krypta. Je nevyhnutné si uvedomiť, že ceny digitálnych aktív podliehajú vysokému trhovému riziku a cenovej volatilite. Hodnota vašej investície sa môže znižovať aj zvyšovať a neexistuje žiadna záruka, že sa vám pôvodne investovaná suma vráti. V konečnom dôsledku nesiete výhradnú zodpovednosť za svoje investičné rozhodnutia a spoločnosť MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Majte na pamäti, že minulá výkonnosť nie je spoľahlivým prediktorom budúcej výkonnosti. Mali by ste investovať len do produktov, ktoré poznáte a rozumiete súvisiacim rizikám. Starostlivo zvážte svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a pred prijatím akýchkoľvek investičných rozhodnutí sa poraďte s nezávislým finančným poradcom.