Cenová predikcia preMarinade Finance (MNDE) (v USD)

Získajte cenové predikcie preMarinade Finance na roky 2026, 2027, 2028, 2030 a ďalšie. Predpovedajte, o koľko vzrastie MNDE v nasledujúcich 5 alebo viac rokoch. Okamžitá predpoveď budúcich cenových scenárov na základe trhových trendov a nálad.

Zadajte číslo v rozmedzí od -100 do 1,000 a predpovedajte cenu Marinade Finance
%

Zrieknutie sa zodpovednosti: Všetky cenové predikcie vychádzajú z údajov zadaných používateľmi.

Marinade Finance cenová predikcia
$0.07745
+12.78%
USD
Skutočné
Predpoveď
Cenová predikcia pre Marinade Finance na roky 2025 – 2050 (v USD)

Cenová predikcia Marinade Finance (MNDE) pre rok 2025 (tento rok)

Na základe vašej predikcie by Marinade Finance mohol potenciálne vzrásť o 0.00%. Obchodnú cenu $ 0.07745 by mohol dosiahnuť v roku 2025.

Cenová predikcia Marinade Finance (MNDE) pre rok 2026 (budúci rok)

Na základe vašej predikcie by Marinade Finance mohol potenciálne vzrásť o 5.00%. Obchodnú cenu $ 0.081322 by mohla dosiahnuť v roku 2026.

Cenová predikcia Marinade Finance (MNDE) pre rok 2027 (o 2 roky)

Podľa modulu cenovej predikcie je predpokladaná budúca cena MNDE v roku 2027 $ 0.085388 s mierou rastu 10.25%.

Cenová predikcia Marinade Finance (MNDE) pre rok 2028 (o 3 roky)

Podľa modulu cenovej predikcie je predpokladaná budúca cena MNDE v roku 2028 $ 0.089658 s mierou rastu 15.76%.

Cenová predikcia Marinade Finance (MNDE) pre rok 2029 (o 4 roky)

V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena MNDE v roku 2029 $ 0.094140 spolu s mierou rastu 21.55%.

Cenová predikcia Marinade Finance (MNDE) pre rok 2030 (o 5 rokov)

V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena MNDE v roku 2030 $ 0.098848 spolu s mierou rastu 27.63%.

Cenová predikcia Marinade Finance (MNDE) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Marinade Finance mohla potenciálne vzrásť o 107.89%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ 0.161012.

Cenová predikcia Marinade Finance (MNDE) pre rok 2050 (o 25 rokov)

V roku 2050 by cena Marinade Finance mohla potenciálne vzrásť o 238.64%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ 0.262273.

Rok
Cena
Rast
  • 2025
    $ 0.07745
    0.00%
  • 2026
    $ 0.081322
    5.00%
  • 2027
    $ 0.085388
    10.25%
  • 2028
    $ 0.089658
    15.76%
  • 2029
    $ 0.094140
    21.55%
  • 2030
    $ 0.098848
    27.63%
  • 2031
    $ 0.103790
    34.01%
  • 2032
    $ 0.108979
    40.71%
Rok
Cena
Rast
  • 2033
    $ 0.114428
    47.75%
  • 2034
    $ 0.120150
    55.13%
  • 2035
    $ 0.126157
    62.89%
  • 2036
    $ 0.132465
    71.03%
  • 2037
    $ 0.139089
    79.59%
  • 2038
    $ 0.146043
    88.56%
  • 2039
    $ 0.153345
    97.99%
  • 2040
    $ 0.161012
    107.89%
Zobraziť viac

Krátkodobá Marinade Finance cenová predikcia na dnes, zajtra, tento týždeň a 30 dní

Dátum
Predpoveď ceny
Rast
  • November 8, 2025(Dnes)
    $ 0.07745
    0.00%
  • November 9, 2025(Zajtra)
    $ 0.077460
    0.01%
  • November 15, 2025(Tento týždeň)
    $ 0.077524
    0.10%
  • December 8, 2025(30 dní)
    $ 0.077768
    0.41%
Marinade Finance (MNDE) cenová predikcia dnes

Predpokladaná cena pre MNDE dňa November 8, 2025(Dnes), je $0.07745. Táto prognóza odráža vypočítaný výsledok poskytnutého percentuálneho rastu a poskytuje používateľom prehľad o potenciálnom cenovom vývoji pre dnešok.

Marinade Finance (MNDE) cenová predikcia zajtra

V prípade November 9, 2025(Zajtra), cenová predikcia pre MNDE, s použitím 5%, je ročný prírastok $0.077460. Tieto výsledky ponúkajú odhadovaný výhľad hodnoty tokenu na základe zvolených parametrov.

Marinade Finance (MNDE) cenová predikcia tento týždeň

Do roku November 15, 2025(Tento týždeň), cenová predikcia MNDE, použitím 5% ročnej miery rastu je $0.077524. Táto týždenná prognóza sa vypočítava na základe rovnakého percenta rastu, aby poskytla predstavu o potenciálnom vývoji cien v nasledujúcich dňoch.

Marinade Finance (MNDE) cenová predikcia 30 dní

Pri pohľade na 30 dní dopredu je predpokladaná cena MNDE $0.077768. Táto predikcia sa odvodzuje pomocou 5% vstupných údajov o ročnom raste s cieľom odhadnúť, aká by mohla byť hodnota tokenu po mesiaci.

Aktuálne cenové štatistiky Marinade Finance

$ 0.07745
+12.78%

$ 0.00
0.00
$ 61.88K
--

Najnovšia cena MNDE je $ 0.07745. Jeho cena sa za 24 hodín zmenila o +12.78%, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 61.88K.
Okrem toho má MNDE počet coinov v obehu rovnajúci sa 0.00 a celkovú trhovú kapitalizáciu vo výške .$ 0.00

Ako kúpiť Marinade Finance(MNDE)

Pokúšate sa kúpiť MNDE? Teraz môžete nakupovať MNDE prostredníctvom kreditnej karty, bankového prevodu, P2P a mnohých ďalších platobných metód. Zistite, ako kúpiť Marinade Finance a začnite v MEXC už teraz!

Naučte sa, ako kúpiť MNDE

Marinade Finance Historická cena

Podľa najnovších údajov zhromaždených na Marinade Finance s aktuálnymi cenami je aktuálna cena Marinade Finance 0.07745USD. Počet coinov v obehu Marinade Finance(MNDE) je 0.00 MNDE, čomu zodpovedá trhovú kapitalizáciu vo výške $0.00.

Obdobie
Zmeniť(%)
Zmeniť(USD)
Vysoká
Low
  • 24 hodín
    0.10%
    $ 0.007050
    $ 0.07746
    $ 0.06684
  • 7 dní
    -0.27%
    $ -0.029439
    $ 0.1097
    $ 0.06684
  • 30 dní
    -0.41%
    $ -0.054740
    $ 0.1356
    $ 0.06684
24-hodinový výkon

Za posledných 24 hodín vykázal Marinade Finance pohyb ceny o $0.007050, čo odráža 0.10% zmenu hodnoty.

7-dňový výkon

Za posledných 7 dní sa Marinade Financeobchodovalo na úrovni $0.1097 a $0.06684. Zaznamenalo zmeny ceny o -0.27%. Tento nedávny trend MNDE poukazuje na potenciál ďalšieho pohybu na trhu.

30-dňový výkon

Za posledný mesiac Marinade Finance zaznamenal -0.41% zmenu, čo predstavuje približne $-0.054740 jeho hodnoty. To naznačuje, že by MNDE mohlo v blízkej budúcnosti zažiť ďalšie zmeny ceny.

Pozrite si kompletnú históriu cien Marinade Finance pre podrobné trendy na MEXC

Zobraziť celú históriu cien MNDE

Ako funguje modul cenovej predikcieMarinade Finance ( MNDE)?

Marinade Finance modul predikcie cien je používateľsky prívetivý nástroj, ktorý vám pomôže odhadnúť potenciálne budúce ceny MNDE na základe vašich vlastných predpokladov rastu. Či už ste skúsený obchodník alebo zvedavý investor, tento modul ponúka jednoduchý a interaktívny spôsob, ako predpovedať budúcu hodnotu tokenu.

1. Zadajte svoju predpoveď rastu

Začnite zadaním požadovaného percenta rastu, ktoré môže byť buď kladné, alebo záporné, v závislosti od vášho trhového výhľadu. Môže to odrážať vaše očakávania Marinade Finance na najbližší rok, päť rokov alebo dokonca desaťročia do budúcnosti.

2. Výpočet budúcej ceny

Po zadaní miery rastu kliknite na tlačidlo „Vypočítať“. Modul okamžite vypočíta predpokladanú budúcu cenu MNDE, čím vám poskytne jasnú vizualizáciu toho, ako vaša predpoveď ovplyvní hodnotu tokenu v čase.

3. Preskúmajte rôzne scenáre

Môžete experimentovať s rôznymi mierami rastu, aby ste zistili, ako môžu rôzne trhové podmienky ovplyvniť cenu Marinade Finance. Táto flexibilita vám umožňuje analyzovať optimistické aj konzervatívne prognózy, čo vám pomôže prijímať informovanejšie rozhodnutia.

4. Sentiment používateľov a poznatky komunity

Modul tiež integruje údaje o náladách používateľov, čo vám umožní porovnávať vaše predikcie s predikciami iných používateľov. Tento spoločný príspevok ponúka cenný pohľad na to, ako komunita vníma budúcnosť MNDE.

Technické indikátory na cenové predikcie

Na zvýšenie presnosti prognózy modul využíva rôzne technické ukazovatele a údaje o trhu. Patria medzi ne:

Exponenciálne kĺzavé priemery (EMA): Pomáha sledovať cenový trend tokenu tým, že vyhladzuje výkyvy a poskytuje prehľad o potenciálnych obratoch trendu.

Bollingerove pásma: Meria volatilitu trhu a identifikuje potenciálne prekúpené alebo prepredané podmienky.

Index relatívnej sily (RSI): Posudzuje hybnosť MNDE, aby určil, či je v býčej alebo medvedej fáze.

Kĺzavý priemer konvergencie divergencie (MACD): Vyhodnocuje silu a smer pohybu cien s cieľom identifikovať potenciálne vstupné a výstupné body. Kombináciou týchto ukazovateľov s trhovými údajmi v reálnom čase modul poskytuje dynamickú cenovú predikciu, ktorá vám pomôže získať hlbší prehľad o budúcom potenciáli Marinade Finance.

Prečo je MNDE cenová predikcia dôležitá?

MNDE Cenové predikcie sú kľúčové z niekoľkých dôvodov a investori ich využívajú na rôzne účely:

Vývoj investičnej stratégie: Predpovede pomáhajú investorom formulovať stratégie. Odhadom budúcich cien sa môžu rozhodnúť, kedy kúpiť, predať alebo držať kryptomenu.

Hodnotenie rizík: Pochopenie potenciálnych pohybov cien umožňuje investorom posúdiť riziko spojené s konkrétnym krypto aktívom. To je nevyhnutné pri riadení a zmierňovaní potenciálnych strát.

Analýza trhu: Predpovede často zahŕňajú analýzu trhových trendov, správ a historických údajov. Táto komplexná analýza pomáha investorom pochopiť dynamiku trhu a faktory ovplyvňujúce zmeny cien.

Diverzifikácia portfólia: Predpovedaním toho, ktoré kryptomeny by mohli fungovať dobre, môžu investori podľa toho diverzifikovať svoje portfóliá a rozložiť riziko medzi rôzne aktíva.

Dlhodobé plánovanie: Investori, ktorí hľadajú dlhodobé zisky, sa spoliehajú na predpovede pri identifikácii kryptomien s potenciálom budúceho rastu.

Psychologická pripravenosť: Poznanie možných cenových scenárov pripravuje investorov emocionálne a finančne na volatilitu trhu.

Zapojenie komunity: Cenové predikcie krypta často vyvolávajú diskusie v rámci komunity investorov, čo vedie k širšiemu pochopeniu a kolektívnej múdrosti o trendoch na trhu.

Často kladené otázky (FAQ):

Oplatí sa teraz investovať do MNDE?
Podľa vašich predikcií dosiahne MNDE cenu -- v rokuundefined, čo je token, ktorý stojí za zváženie.
Aká je cenová predikcia MNDE na budúci mesiac?
Podľa nástroja cenovej predikcie Marinade Finance (MNDE) dosiahne predpokladaná cena MNDE hodnotu -- v roku undefined .
Koľko bude stáť 1 MNDE v roku 2026?
Cena 1 Marinade Finance (MNDE) je dnes .$0.07745. Podľa vyššie uvedeného modulu predikcií sa hodnota MNDE zvýši o 0.00%, pričom v roku 2026 dosiahne hodnotu --.
Aká je predpokladaná cena MNDE v roku 2027?
Očakáva sa, žeMarinade Finance (MNDE) zaznamená každoročný nárast 0.00%, pričom do roku 2027 dosiahne cenu -- za 1 MNDE.
Aká je odhadovaná cieľová cena MNDE v roku 2028?
Podľa vašej cenovej predikcie hodnota Marinade Finance (MNDE) vzrastie o 0.00% s odhadovanou cieľovou cenou -- v roku 2028.
Aká je odhadovaná cieľová cena MNDE v roku 2029?
Podľa vašej cenovej predikcie hodnota Marinade Finance (MNDE) vzrastie o 0.00% s odhadovanou cieľovou cenou -- v roku 2029.
Koľko bude stáť 1 MNDE v roku 2030?
Cena 1 Marinade Finance (MNDE) je dnes .$0.07745. Podľa vyššie uvedeného modulu predikcií sa hodnota MNDE zvýši o 0.00%, pričom v roku 2030 dosiahne hodnotu --.
Aká je cenová predikcia MNDE na rok 2040?
Očakáva sa, žeMarinade Finance (MNDE) zaznamená každoročný nárast 0.00%, pričom do roku 2040 vzrastie na cenu -- za 1 MNDE.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 12:46:12 (UTC+8)

Zrieknutie sa zodpovednosti

Obsah publikovaný na našich stránkach predpovedí cien krypto je založený na informáciách a spätných väzbách poskytnutých nám používateľmi MEXC a/alebo inými tretími stranami. Prezentuje sa vám „tak ako je“ len na informačné a ilustračné účely, bez akéhokoľvek zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Je dôležité poznamenať, že prezentované cenové predikcie nemusia byť presné a nemalo by sa s nimi tak zaobchádzať. Budúce ceny sa môžu výrazne líšiť od prezentovaných predpovedí a nemali by ste sa na ne spoliehať pri investičných rozhodnutiach.

Okrem toho by tento obsah nemal byť chápaný ako finančné poradenstvo, ani nie je určený na odporúčanie nákupu akéhokoľvek konkrétneho produktu alebo služby. MEXC nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek straty, ktoré vám môžu vzniknúť v dôsledku odkazovania, používania a/alebo spoliehania sa na akýkoľvek obsah uverejnený na našich stránkach s cenovou predikciou krypta. Je nevyhnutné si uvedomiť, že ceny digitálnych aktív podliehajú vysokému trhovému riziku a cenovej volatilite. Hodnota vašej investície sa môže znižovať aj zvyšovať a neexistuje žiadna záruka, že sa vám pôvodne investovaná suma vráti. V konečnom dôsledku nesiete výhradnú zodpovednosť za svoje investičné rozhodnutia a spoločnosť MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Majte na pamäti, že minulá výkonnosť nie je spoľahlivým prediktorom budúcej výkonnosti. Mali by ste investovať len do produktov, ktoré poznáte a rozumiete súvisiacim rizikám. Starostlivo zvážte svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a pred prijatím akýchkoľvek investičných rozhodnutí sa poraďte s nezávislým finančným poradcom.