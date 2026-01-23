Cenová predikcia preMia Ko (MIA) (v USD)

Získajte Mia Ko cenové predikcie na 2027, 2028, 2029, 2030, a ďalej. Predpovedajte, o koľko by mohol vzrásť MIA nasledujúcich piatich rokoch alebo dlhšie, pomocou okamžitých predpovedí založených na trendoch a náladách na trhu.

Zadajte číslo v rozmedzí od -100 do 1,000 a predpovedajte cenu Mia Ko
%

Zrieknutie sa zodpovednosti: Všetky cenové predikcie vychádzajú z údajov zadaných používateľmi.

Mia Ko cenová predikcia
$0.002726
-8.61%
USD
Skutočné
Predpoveď
Mia Ko Cenová predikcia pre 2026–2050 (USD)

Mia Ko (MIA) Cenová predpoveď pre 2026 (tento rok)

Na základe vašej predpovede by mohol Mia Ko zaznamenať rast o 0.00%. Môže dosiahnuť obchodnú cenu $ 0.002726 v 2026.

Mia Ko (MIA) cenová predikcia na 2027 (budúci rok)

Na základe vašej predpovede by mohol Mia Ko zaznamenať rast o 5.00%. Môže dosiahnuť obchodnú cenu $ 0.002862 v 2027.

Mia Ko (MIA) cenová predikcia pre 2028 (o 2 roky)

Podľa modelu predikcie cien MIA sa predpokladá, že dosiahne $ 0.003005 v roku 2028, čo predstavuje mieru 10.25%.

Mia Ko (MIA) Cenová predikcia pre 2029 (o 3 roky)

Podľa modelu predikcie cien MIA sa predpokladá, že dosiahne $ 0.003155 v roku 2029, čo predstavuje mieru 15.76%.

Mia Ko (MIA) Cenová predikcia pre 2030 (o 4 roky)

Podľa vyššie uvedeného modelu predikcie ceny je cieľová cena MIA v 2030 $ 0.003313, , s odhadovaným tempom rastu 21.55%.

Mia Ko (MIA) Cenová predikcia pre 2040 (o 14 roky)

V roku 2040 by cena Mia Ko mohla potenciálne vzrásť o 97.99%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ 0.005397.

Mia Ko (MIA) Cenová predikcia pre 2050 (o 24 roky)

V roku 2050 by cena Mia Ko mohla potenciálne vzrásť o 222.51%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ 0.008791.

Rok
Cena
Rast
  • 2026
    $ 0.002726
    0.00%
  • 2027
    $ 0.002862
    5.00%
  • 2028
    $ 0.003005
    10.25%
  • 2029
    $ 0.003155
    15.76%
  • 2030
    $ 0.003313
    21.55%
  • 2031
    $ 0.003479
    27.63%
  • 2032
    $ 0.003653
    34.01%
  • 2033
    $ 0.003835
    40.71%
Rok
Cena
Rast
  • 2034
    $ 0.004027
    47.75%
  • 2035
    $ 0.004228
    55.13%
  • 2036
    $ 0.004440
    62.89%
  • 2037
    $ 0.004662
    71.03%
  • 2038
    $ 0.004895
    79.59%
  • 2039
    $ 0.005140
    88.56%
  • 2040
    $ 0.005397
    97.99%
  • 2050
    $ 0.008791
    222.51%

Krátkodobá Mia Ko cenová predikcia na dnes, zajtra, tento týždeň a 30 dní

Dátum
Predpoveď ceny
Rast
  • January 23, 2026(Dnes)
    $ 0.002726
    0.00%
  • January 24, 2026(Zajtra)
    $ 0.002726
    0.01%
  • January 30, 2026(Tento týždeň)
    $ 0.002728
    0.10%
  • February 22, 2026(30 dní)
    $ 0.002737
    0.41%
Mia Ko (MIA) cenová predikcia dnes

Predpokladaná cena pre MIA dňa January 23, 2026(Dnes), je $0.002726. Táto prognóza odráža vypočítaný výsledok poskytnutého percentuálneho rastu a poskytuje používateľom prehľad o potenciálnom cenovom vývoji pre dnešok.

Mia Ko (MIA) cenová predikcia zajtra

V prípade January 24, 2026(Zajtra), cenová predikcia pre MIA, s použitím 5%, je ročný prírastok $0.002726. Tieto výsledky ponúkajú odhadovaný výhľad hodnoty tokenu na základe zvolených parametrov.

Mia Ko (MIA) cenová predikcia tento týždeň

Do roku January 30, 2026(Tento týždeň), cenová predikcia MIA, použitím 5% ročnej miery rastu je $0.002728. Táto týždenná prognóza sa vypočítava na základe rovnakého percenta rastu, aby poskytla predstavu o potenciálnom vývoji cien v nasledujúcich dňoch.

Mia Ko (MIA) cenová predikcia 30 dní

Pri pohľade na 30 dní dopredu je predpokladaná cena MIA $0.002737. Táto predikcia sa odvodzuje pomocou 5% vstupných údajov o ročnom raste s cieľom odhadnúť, aká by mohla byť hodnota tokenu po mesiaci.

Aktuálne cenové štatistiky Mia Ko

$ 0.002726
-8.61%

--
----

--
----

$ 54.32K
--

Najnovšia cena MIA je $ 0.002726. Jeho cena sa za 24 hodín zmenila o -8.61%, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 54.32K.
Okrem toho má MIA počet coinov v obehu rovnajúci sa -- a celkovú trhovú kapitalizáciu vo výške .--

Ako kúpiť Mia Ko(MIA)

Pokúšate sa kúpiť MIA? Teraz môžete nakupovať MIA prostredníctvom kreditnej karty, bankového prevodu, P2P a mnohých ďalších platobných metód. Zistite, ako kúpiť Mia Ko a začnite v MEXC už teraz!

Naučte sa, ako kúpiť MIA

Mia Ko Historická cena

Podľa najnovších údajov zhromaždených na Mia Ko s aktuálnymi cenami je aktuálna cena Mia Ko 0.002726USD. Počet coinov v obehu Mia Ko(MIA) je 0.00 MIA, čomu zodpovedá trhovú kapitalizáciu vo výške $--.

Obdobie
Zmeniť(%)
Zmeniť(USD)
Vysoká
Low
  • 24 hodín
    -0.18%
    $ -0.000616
    $ 0.003676
    $ 0.0026
  • 7 dní
    -0.13%
    $ -0.000416
    $ 0.004573
    $ 0.001853
  • 30 dní
    1.72%
    $ 0.001715
    $ 0.007025
    $ 0.001
24-hodinový výkon

Za posledných 24 hodín vykázal Mia Ko pohyb ceny o $-0.000616, čo odráža -0.18% zmenu hodnoty.

7-dňový výkon

Za posledných 7 dní sa Mia Koobchodovalo na úrovni $0.004573 a $0.001853. Zaznamenalo zmeny ceny o -0.13%. Tento nedávny trend MIA poukazuje na potenciál ďalšieho pohybu na trhu.

30-dňový výkon

Za posledný mesiac Mia Ko zaznamenal 1.72% zmenu, čo predstavuje približne $0.001715 jeho hodnoty. To naznačuje, že by MIA mohlo v blízkej budúcnosti zažiť ďalšie zmeny ceny.

Pozrite si kompletnú históriu cien Mia Ko pre podrobné trendy na MEXC

Zobraziť celú históriu cien MIA

Ako funguje modul cenovej predikcieMia Ko ( MIA)?

Mia Ko modul predikcie cien je používateľsky prívetivý nástroj, ktorý vám pomôže odhadnúť potenciálne budúce ceny MIA na základe vašich vlastných predpokladov rastu. Či už ste skúsený obchodník alebo zvedavý investor, tento modul ponúka jednoduchý a interaktívny spôsob, ako predpovedať budúcu hodnotu tokenu.

1. Zadajte svoju predpoveď rastu

Začnite zadaním požadovaného percenta rastu, ktoré môže byť buď kladné, alebo záporné, v závislosti od vášho trhového výhľadu. Môže to odrážať vaše očakávania Mia Ko na najbližší rok, päť rokov alebo dokonca desaťročia do budúcnosti.

2. Výpočet budúcej ceny

Po zadaní miery rastu kliknite na tlačidlo „Vypočítať“. Modul okamžite vypočíta predpokladanú budúcu cenu MIA, čím vám poskytne jasnú vizualizáciu toho, ako vaša predpoveď ovplyvní hodnotu tokenu v čase.

3. Preskúmajte rôzne scenáre

Môžete experimentovať s rôznymi mierami rastu, aby ste zistili, ako môžu rôzne trhové podmienky ovplyvniť cenu Mia Ko. Táto flexibilita vám umožňuje analyzovať optimistické aj konzervatívne prognózy, čo vám pomôže prijímať informovanejšie rozhodnutia.

4. Sentiment používateľov a poznatky komunity

Modul tiež integruje údaje o náladách používateľov, čo vám umožní porovnávať vaše predikcie s predikciami iných používateľov. Tento spoločný príspevok ponúka cenný pohľad na to, ako komunita vníma budúcnosť MIA.

Technické indikátory na cenové predikcie

Na zvýšenie presnosti prognózy modul využíva rôzne technické ukazovatele a údaje o trhu. Patria medzi ne:

Exponenciálne kĺzavé priemery (EMA): Pomáha sledovať cenový trend tokenu tým, že vyhladzuje výkyvy a poskytuje prehľad o potenciálnych obratoch trendu.

Bollingerove pásma: Meria volatilitu trhu a identifikuje potenciálne prekúpené alebo prepredané podmienky.

Index relatívnej sily (RSI): Posudzuje hybnosť MIA, aby určil, či je v býčej alebo medvedej fáze.

Kĺzavý priemer konvergencie divergencie (MACD): Vyhodnocuje silu a smer pohybu cien s cieľom identifikovať potenciálne vstupné a výstupné body. Kombináciou týchto ukazovateľov s trhovými údajmi v reálnom čase modul poskytuje dynamickú cenovú predikciu, ktorá vám pomôže získať hlbší prehľad o budúcom potenciáli Mia Ko.

Prečo je MIA cenová predikcia dôležitá?

MIA Cenové predikcie sú kľúčové z niekoľkých dôvodov a investori ich využívajú na rôzne účely:

Vývoj investičnej stratégie: Predpovede pomáhajú investorom formulovať stratégie. Odhadom budúcich cien sa môžu rozhodnúť, kedy kúpiť, predať alebo držať kryptomenu.

Hodnotenie rizík: Pochopenie potenciálnych pohybov cien umožňuje investorom posúdiť riziko spojené s konkrétnym krypto aktívom. To je nevyhnutné pri riadení a zmierňovaní potenciálnych strát.

Analýza trhu: Predpovede často zahŕňajú analýzu trhových trendov, správ a historických údajov. Táto komplexná analýza pomáha investorom pochopiť dynamiku trhu a faktory ovplyvňujúce zmeny cien.

Diverzifikácia portfólia: Predpovedaním toho, ktoré kryptomeny by mohli fungovať dobre, môžu investori podľa toho diverzifikovať svoje portfóliá a rozložiť riziko medzi rôzne aktíva.

Dlhodobé plánovanie: Investori, ktorí hľadajú dlhodobé zisky, sa spoliehajú na predpovede pri identifikácii kryptomien s potenciálom budúceho rastu.

Psychologická pripravenosť: Poznanie možných cenových scenárov pripravuje investorov emocionálne a finančne na volatilitu trhu.

Zapojenie komunity: Cenové predikcie krypta často vyvolávajú diskusie v rámci komunity investorov, čo vedie k širšiemu pochopeniu a kolektívnej múdrosti o trendoch na trhu.

Často kladené otázky (FAQ):

Oplatí sa teraz investovať do MIA?
Podľa vašich predikcií dosiahne MIA cenu -- v rokuundefined, čo je token, ktorý stojí za zváženie.
Aká je cenová predikcia MIA na budúci mesiac?
Podľa nástroja cenovej predikcie Mia Ko (MIA) dosiahne predpokladaná cena MIA hodnotu -- v roku undefined .
Koľko bude stáť 1 MIA v 2027?
Aktuálna cena 1 Mia Ko (MIA) je $0.002726. Na základe vyššie uvedeného predikčného modelu sa očakáva nárast MIA o 0.00%, čím dosiahne hodnotu -- v 2027.
Aká je predpokladaná cena MIA v 2028?
Mia Ko (MIA) sa predpokladá, že bude rásť o 0.00% ročne a dosiahne cenu -- na MIA do 2028.
Aká je odhadovaná cieľová cena MIA v 2029?
Na základe vašej cenovej predikcie sa očakáva, že Mia Ko (MIA) porastie o 0.00%, s odhadovanou cieľovou cenou -- v 2029.
Aká je odhadovaná cieľová cena MIA v 2030?
Na základe vašej cenovej predikcie sa očakáva, že Mia Ko (MIA) porastie o 0.00%, s odhadovanou cieľovou cenou -- v 2030.
Aká je cenová predikcia MIA na rok 2040?
Očakáva sa, žeMia Ko (MIA) zaznamená každoročný nárast 0.00%, pričom do roku 2040 vzrastie na cenu -- za 1 MIA.
Posledná aktualizácia stránky: 2026-01-23 06:00:28 (UTC+8)

Zrieknutie sa zodpovednosti

Obsah publikovaný na našich stránkach predpovedí cien krypto je založený na informáciách a spätných väzbách poskytnutých nám používateľmi MEXC a/alebo inými tretími stranami. Prezentuje sa vám „tak ako je“ len na informačné a ilustračné účely, bez akéhokoľvek zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Je dôležité poznamenať, že prezentované cenové predikcie nemusia byť presné a nemalo by sa s nimi tak zaobchádzať. Budúce ceny sa môžu výrazne líšiť od prezentovaných predpovedí a nemali by ste sa na ne spoliehať pri investičných rozhodnutiach.

Okrem toho by tento obsah nemal byť chápaný ako finančné poradenstvo, ani nie je určený na odporúčanie nákupu akéhokoľvek konkrétneho produktu alebo služby. MEXC nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek straty, ktoré vám môžu vzniknúť v dôsledku odkazovania, používania a/alebo spoliehania sa na akýkoľvek obsah uverejnený na našich stránkach s cenovou predikciou krypta. Je nevyhnutné si uvedomiť, že ceny digitálnych aktív podliehajú vysokému trhovému riziku a cenovej volatilite. Hodnota vašej investície sa môže znižovať aj zvyšovať a neexistuje žiadna záruka, že sa vám pôvodne investovaná suma vráti. V konečnom dôsledku nesiete výhradnú zodpovednosť za svoje investičné rozhodnutia a spoločnosť MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Majte na pamäti, že minulá výkonnosť nie je spoľahlivým prediktorom budúcej výkonnosti. Mali by ste investovať len do produktov, ktoré poznáte a rozumiete súvisiacim rizikám. Starostlivo zvážte svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a pred prijatím akýchkoľvek investičných rozhodnutí sa poraďte s nezávislým finančným poradcom.