Cenová predikcia preLOOK (LOOK) (v USD)

Získajte cenové predikcie preLOOK na roky 2026, 2027, 2028, 2030 a ďalšie. Predpovedajte, o koľko vzrastie LOOK v nasledujúcich 5 alebo viac rokoch. Okamžitá predpoveď budúcich cenových scenárov na základe trhových trendov a nálad.

Zadajte číslo v rozmedzí od -100 do 1,000 a predpovedajte cenu LOOK
%

Zrieknutie sa zodpovednosti: Všetky cenové predikcie vychádzajú z údajov zadaných používateľmi.

LOOK cenová predikcia
$0.04536
$0.04536
+12.69%
USD
Skutočné
Predpoveď
Cenová predikcia pre LOOK na roky 2025 – 2050 (v USD)

Cenová predikcia LOOK (LOOK) pre rok 2025 (tento rok)

Na základe vašej predikcie by LOOK mohol potenciálne vzrásť o 0.00%. Obchodnú cenu $ 0.04536 by mohol dosiahnuť v roku 2025.

Cenová predikcia LOOK (LOOK) pre rok 2026 (budúci rok)

Na základe vašej predikcie by LOOK mohol potenciálne vzrásť o 5.00%. Obchodnú cenu $ 0.047628 by mohla dosiahnuť v roku 2026.

Cenová predikcia LOOK (LOOK) pre rok 2027 (o 2 roky)

Podľa modulu cenovej predikcie je predpokladaná budúca cena LOOK v roku 2027 $ 0.050009 s mierou rastu 10.25%.

Cenová predikcia LOOK (LOOK) pre rok 2028 (o 3 roky)

Podľa modulu cenovej predikcie je predpokladaná budúca cena LOOK v roku 2028 $ 0.052509 s mierou rastu 15.76%.

Cenová predikcia LOOK (LOOK) pre rok 2029 (o 4 roky)

V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena LOOK v roku 2029 $ 0.055135 spolu s mierou rastu 21.55%.

Cenová predikcia LOOK (LOOK) pre rok 2030 (o 5 rokov)

V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena LOOK v roku 2030 $ 0.057892 spolu s mierou rastu 27.63%.

Cenová predikcia LOOK (LOOK) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena LOOK mohla potenciálne vzrásť o 107.89%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ 0.094300.

Cenová predikcia LOOK (LOOK) pre rok 2050 (o 25 rokov)

V roku 2050 by cena LOOK mohla potenciálne vzrásť o 238.64%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ 0.153605.

Rok
Cena
Rast
  • 2025
    $ 0.04536
    0.00%
  • 2026
    $ 0.047628
    5.00%
  • 2027
    $ 0.050009
    10.25%
  • 2028
    $ 0.052509
    15.76%
  • 2029
    $ 0.055135
    21.55%
  • 2030
    $ 0.057892
    27.63%
  • 2031
    $ 0.060786
    34.01%
  • 2032
    $ 0.063826
    40.71%
Rok
Cena
Rast
  • 2033
    $ 0.067017
    47.75%
  • 2034
    $ 0.070368
    55.13%
  • 2035
    $ 0.073886
    62.89%
  • 2036
    $ 0.077580
    71.03%
  • 2037
    $ 0.081460
    79.59%
  • 2038
    $ 0.085533
    88.56%
  • 2039
    $ 0.089809
    97.99%
  • 2040
    $ 0.094300
    107.89%
Zobraziť viac

Krátkodobá LOOK cenová predikcia na dnes, zajtra, tento týždeň a 30 dní

Dátum
Predpoveď ceny
Rast
  • November 8, 2025(Dnes)
    $ 0.04536
    0.00%
  • November 9, 2025(Zajtra)
    $ 0.045366
    0.01%
  • November 15, 2025(Tento týždeň)
    $ 0.045403
    0.10%
  • December 8, 2025(30 dní)
    $ 0.045546
    0.41%
LOOK (LOOK) cenová predikcia dnes

Predpokladaná cena pre LOOK dňa November 8, 2025(Dnes), je $0.04536. Táto prognóza odráža vypočítaný výsledok poskytnutého percentuálneho rastu a poskytuje používateľom prehľad o potenciálnom cenovom vývoji pre dnešok.

LOOK (LOOK) cenová predikcia zajtra

V prípade November 9, 2025(Zajtra), cenová predikcia pre LOOK, s použitím 5%, je ročný prírastok $0.045366. Tieto výsledky ponúkajú odhadovaný výhľad hodnoty tokenu na základe zvolených parametrov.

LOOK (LOOK) cenová predikcia tento týždeň

Do roku November 15, 2025(Tento týždeň), cenová predikcia LOOK, použitím 5% ročnej miery rastu je $0.045403. Táto týždenná prognóza sa vypočítava na základe rovnakého percenta rastu, aby poskytla predstavu o potenciálnom vývoji cien v nasledujúcich dňoch.

LOOK (LOOK) cenová predikcia 30 dní

Pri pohľade na 30 dní dopredu je predpokladaná cena LOOK $0.045546. Táto predikcia sa odvodzuje pomocou 5% vstupných údajov o ročnom raste s cieľom odhadnúť, aká by mohla byť hodnota tokenu po mesiaci.

Aktuálne cenové štatistiky LOOK

$ 0.04536
$ 0.04536

+12.69%

$ 41.56M
$ 41.56M

922.38M
922.38M

$ 166.24K
$ 166.24K

--

Najnovšia cena LOOK je $ 0.04536. Jeho cena sa za 24 hodín zmenila o +12.69%, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 166.24K.
Okrem toho má LOOK počet coinov v obehu rovnajúci sa 922.38M a celkovú trhovú kapitalizáciu vo výške .$ 41.56M

LOOK Historická cena

Podľa najnovších údajov zhromaždených na LOOK s aktuálnymi cenami je aktuálna cena LOOK 0.04506USD. Počet coinov v obehu LOOK(LOOK) je 0.00 LOOK, čomu zodpovedá trhovú kapitalizáciu vo výške $41.56M.

Obdobie
Zmeniť(%)
Zmeniť(USD)
Vysoká
Low
  • 24 hodín
    0.07%
    $ 0.002940
    $ 0.0455
    $ 0.03877
  • 7 dní
    -0.05%
    $ -0.002689
    $ 0.14753
    $ 0.03877
  • 30 dní
    -0.27%
    $ -0.0167
    $ 0.14753
    $ 0.02939
24-hodinový výkon

Za posledných 24 hodín vykázal LOOK pohyb ceny o $0.002940, čo odráža 0.07% zmenu hodnoty.

7-dňový výkon

Za posledných 7 dní sa LOOKobchodovalo na úrovni $0.14753 a $0.03877. Zaznamenalo zmeny ceny o -0.05%. Tento nedávny trend LOOK poukazuje na potenciál ďalšieho pohybu na trhu.

30-dňový výkon

Za posledný mesiac LOOK zaznamenal -0.27% zmenu, čo predstavuje približne $-0.0167 jeho hodnoty. To naznačuje, že by LOOK mohlo v blízkej budúcnosti zažiť ďalšie zmeny ceny.

Pozrite si kompletnú históriu cien LOOK pre podrobné trendy na MEXC

Zobraziť celú históriu cien LOOK

Ako funguje modul cenovej predikcieLOOK ( LOOK)?

LOOK modul predikcie cien je používateľsky prívetivý nástroj, ktorý vám pomôže odhadnúť potenciálne budúce ceny LOOK na základe vašich vlastných predpokladov rastu. Či už ste skúsený obchodník alebo zvedavý investor, tento modul ponúka jednoduchý a interaktívny spôsob, ako predpovedať budúcu hodnotu tokenu.

1. Zadajte svoju predpoveď rastu

Začnite zadaním požadovaného percenta rastu, ktoré môže byť buď kladné, alebo záporné, v závislosti od vášho trhového výhľadu. Môže to odrážať vaše očakávania LOOK na najbližší rok, päť rokov alebo dokonca desaťročia do budúcnosti.

2. Výpočet budúcej ceny

Po zadaní miery rastu kliknite na tlačidlo „Vypočítať“. Modul okamžite vypočíta predpokladanú budúcu cenu LOOK, čím vám poskytne jasnú vizualizáciu toho, ako vaša predpoveď ovplyvní hodnotu tokenu v čase.

3. Preskúmajte rôzne scenáre

Môžete experimentovať s rôznymi mierami rastu, aby ste zistili, ako môžu rôzne trhové podmienky ovplyvniť cenu LOOK. Táto flexibilita vám umožňuje analyzovať optimistické aj konzervatívne prognózy, čo vám pomôže prijímať informovanejšie rozhodnutia.

4. Sentiment používateľov a poznatky komunity

Modul tiež integruje údaje o náladách používateľov, čo vám umožní porovnávať vaše predikcie s predikciami iných používateľov. Tento spoločný príspevok ponúka cenný pohľad na to, ako komunita vníma budúcnosť LOOK.

Technické indikátory na cenové predikcie

Na zvýšenie presnosti prognózy modul využíva rôzne technické ukazovatele a údaje o trhu. Patria medzi ne:

Exponenciálne kĺzavé priemery (EMA): Pomáha sledovať cenový trend tokenu tým, že vyhladzuje výkyvy a poskytuje prehľad o potenciálnych obratoch trendu.

Bollingerove pásma: Meria volatilitu trhu a identifikuje potenciálne prekúpené alebo prepredané podmienky.

Index relatívnej sily (RSI): Posudzuje hybnosť LOOK, aby určil, či je v býčej alebo medvedej fáze.

Kĺzavý priemer konvergencie divergencie (MACD): Vyhodnocuje silu a smer pohybu cien s cieľom identifikovať potenciálne vstupné a výstupné body. Kombináciou týchto ukazovateľov s trhovými údajmi v reálnom čase modul poskytuje dynamickú cenovú predikciu, ktorá vám pomôže získať hlbší prehľad o budúcom potenciáli LOOK.

Prečo je LOOK cenová predikcia dôležitá?

LOOK Cenové predikcie sú kľúčové z niekoľkých dôvodov a investori ich využívajú na rôzne účely:

Vývoj investičnej stratégie: Predpovede pomáhajú investorom formulovať stratégie. Odhadom budúcich cien sa môžu rozhodnúť, kedy kúpiť, predať alebo držať kryptomenu.

Hodnotenie rizík: Pochopenie potenciálnych pohybov cien umožňuje investorom posúdiť riziko spojené s konkrétnym krypto aktívom. To je nevyhnutné pri riadení a zmierňovaní potenciálnych strát.

Analýza trhu: Predpovede často zahŕňajú analýzu trhových trendov, správ a historických údajov. Táto komplexná analýza pomáha investorom pochopiť dynamiku trhu a faktory ovplyvňujúce zmeny cien.

Diverzifikácia portfólia: Predpovedaním toho, ktoré kryptomeny by mohli fungovať dobre, môžu investori podľa toho diverzifikovať svoje portfóliá a rozložiť riziko medzi rôzne aktíva.

Dlhodobé plánovanie: Investori, ktorí hľadajú dlhodobé zisky, sa spoliehajú na predpovede pri identifikácii kryptomien s potenciálom budúceho rastu.

Psychologická pripravenosť: Poznanie možných cenových scenárov pripravuje investorov emocionálne a finančne na volatilitu trhu.

Zapojenie komunity: Cenové predikcie krypta často vyvolávajú diskusie v rámci komunity investorov, čo vedie k širšiemu pochopeniu a kolektívnej múdrosti o trendoch na trhu.

Často kladené otázky (FAQ):

Oplatí sa teraz investovať do LOOK?
Podľa vašich predikcií dosiahne LOOK cenu -- v rokuundefined, čo je token, ktorý stojí za zváženie.
Aká je cenová predikcia LOOK na budúci mesiac?
Podľa nástroja cenovej predikcie LOOK (LOOK) dosiahne predpokladaná cena LOOK hodnotu -- v roku undefined .
Koľko bude stáť 1 LOOK v roku 2026?
Cena 1 LOOK (LOOK) je dnes .$0.04536. Podľa vyššie uvedeného modulu predikcií sa hodnota LOOK zvýši o 0.00%, pričom v roku 2026 dosiahne hodnotu --.
Aká je predpokladaná cena LOOK v roku 2027?
Očakáva sa, žeLOOK (LOOK) zaznamená každoročný nárast 0.00%, pričom do roku 2027 dosiahne cenu -- za 1 LOOK.
Aká je odhadovaná cieľová cena LOOK v roku 2028?
Podľa vašej cenovej predikcie hodnota LOOK (LOOK) vzrastie o 0.00% s odhadovanou cieľovou cenou -- v roku 2028.
Aká je odhadovaná cieľová cena LOOK v roku 2029?
Podľa vašej cenovej predikcie hodnota LOOK (LOOK) vzrastie o 0.00% s odhadovanou cieľovou cenou -- v roku 2029.
Koľko bude stáť 1 LOOK v roku 2030?
Cena 1 LOOK (LOOK) je dnes .$0.04536. Podľa vyššie uvedeného modulu predikcií sa hodnota LOOK zvýši o 0.00%, pričom v roku 2030 dosiahne hodnotu --.
Aká je cenová predikcia LOOK na rok 2040?
Očakáva sa, žeLOOK (LOOK) zaznamená každoročný nárast 0.00%, pričom do roku 2040 vzrastie na cenu -- za 1 LOOK.
Zrieknutie sa zodpovednosti

Obsah publikovaný na našich stránkach predpovedí cien krypto je založený na informáciách a spätných väzbách poskytnutých nám používateľmi MEXC a/alebo inými tretími stranami. Prezentuje sa vám „tak ako je“ len na informačné a ilustračné účely, bez akéhokoľvek zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Je dôležité poznamenať, že prezentované cenové predikcie nemusia byť presné a nemalo by sa s nimi tak zaobchádzať. Budúce ceny sa môžu výrazne líšiť od prezentovaných predpovedí a nemali by ste sa na ne spoliehať pri investičných rozhodnutiach.

Okrem toho by tento obsah nemal byť chápaný ako finančné poradenstvo, ani nie je určený na odporúčanie nákupu akéhokoľvek konkrétneho produktu alebo služby. MEXC nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek straty, ktoré vám môžu vzniknúť v dôsledku odkazovania, používania a/alebo spoliehania sa na akýkoľvek obsah uverejnený na našich stránkach s cenovou predikciou krypta. Je nevyhnutné si uvedomiť, že ceny digitálnych aktív podliehajú vysokému trhovému riziku a cenovej volatilite. Hodnota vašej investície sa môže znižovať aj zvyšovať a neexistuje žiadna záruka, že sa vám pôvodne investovaná suma vráti. V konečnom dôsledku nesiete výhradnú zodpovednosť za svoje investičné rozhodnutia a spoločnosť MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Majte na pamäti, že minulá výkonnosť nie je spoľahlivým prediktorom budúcej výkonnosti. Mali by ste investovať len do produktov, ktoré poznáte a rozumiete súvisiacim rizikám. Starostlivo zvážte svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a pred prijatím akýchkoľvek investičných rozhodnutí sa poraďte s nezávislým finančným poradcom.