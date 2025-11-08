Cenová predikcia preKoKoK The Roach (KOKOK) (v USD)

Získajte cenové predikcie preKoKoK The Roach na roky 2026, 2027, 2028, 2030 a ďalšie. Predpovedajte, o koľko vzrastie KOKOK v nasledujúcich 5 alebo viac rokoch. Okamžitá predpoveď budúcich cenových scenárov na základe trhových trendov a nálad.

Zadajte číslo v rozmedzí od -100 do 1,000 a predpovedajte cenu KoKoK The Roach
%

Zrieknutie sa zodpovednosti: Všetky cenové predikcie vychádzajú z údajov zadaných používateľmi.

KoKoK The Roach cenová predikcia
$0.01441
+2.41%
USD
Skutočné
Predpoveď
Cenová predikcia pre KoKoK The Roach na roky 2025 – 2050 (v USD)

Cenová predikcia KoKoK The Roach (KOKOK) pre rok 2025 (tento rok)

Na základe vašej predikcie by KoKoK The Roach mohol potenciálne vzrásť o 0.00%. Obchodnú cenu $ 0.01441 by mohol dosiahnuť v roku 2025.

Cenová predikcia KoKoK The Roach (KOKOK) pre rok 2026 (budúci rok)

Na základe vašej predikcie by KoKoK The Roach mohol potenciálne vzrásť o 5.00%. Obchodnú cenu $ 0.015130 by mohla dosiahnuť v roku 2026.

Cenová predikcia KoKoK The Roach (KOKOK) pre rok 2027 (o 2 roky)

Podľa modulu cenovej predikcie je predpokladaná budúca cena KOKOK v roku 2027 $ 0.015887 s mierou rastu 10.25%.

Cenová predikcia KoKoK The Roach (KOKOK) pre rok 2028 (o 3 roky)

Podľa modulu cenovej predikcie je predpokladaná budúca cena KOKOK v roku 2028 $ 0.016681 s mierou rastu 15.76%.

Cenová predikcia KoKoK The Roach (KOKOK) pre rok 2029 (o 4 roky)

V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena KOKOK v roku 2029 $ 0.017515 spolu s mierou rastu 21.55%.

Cenová predikcia KoKoK The Roach (KOKOK) pre rok 2030 (o 5 rokov)

V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena KOKOK v roku 2030 $ 0.018391 spolu s mierou rastu 27.63%.

Cenová predikcia KoKoK The Roach (KOKOK) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena KoKoK The Roach mohla potenciálne vzrásť o 107.89%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ 0.029957.

Cenová predikcia KoKoK The Roach (KOKOK) pre rok 2050 (o 25 rokov)

V roku 2050 by cena KoKoK The Roach mohla potenciálne vzrásť o 238.64%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ 0.048797.

Rok
Cena
Rast
  • 2025
    $ 0.01441
    0.00%
  • 2026
    $ 0.015130
    5.00%
  • 2027
    $ 0.015887
    10.25%
  • 2028
    $ 0.016681
    15.76%
  • 2029
    $ 0.017515
    21.55%
  • 2030
    $ 0.018391
    27.63%
  • 2031
    $ 0.019310
    34.01%
  • 2032
    $ 0.020276
    40.71%
Rok
Cena
Rast
  • 2033
    $ 0.021290
    47.75%
  • 2034
    $ 0.022354
    55.13%
  • 2035
    $ 0.023472
    62.89%
  • 2036
    $ 0.024645
    71.03%
  • 2037
    $ 0.025878
    79.59%
  • 2038
    $ 0.027172
    88.56%
  • 2039
    $ 0.028530
    97.99%
  • 2040
    $ 0.029957
    107.89%
Zobraziť viac

Krátkodobá KoKoK The Roach cenová predikcia na dnes, zajtra, tento týždeň a 30 dní

Dátum
Predpoveď ceny
Rast
  • November 8, 2025(Dnes)
    $ 0.01441
    0.00%
  • November 9, 2025(Zajtra)
    $ 0.014411
    0.01%
  • November 15, 2025(Tento týždeň)
    $ 0.014423
    0.10%
  • December 8, 2025(30 dní)
    $ 0.014469
    0.41%
KoKoK The Roach (KOKOK) cenová predikcia dnes

Predpokladaná cena pre KOKOK dňa November 8, 2025(Dnes), je $0.01441. Táto prognóza odráža vypočítaný výsledok poskytnutého percentuálneho rastu a poskytuje používateľom prehľad o potenciálnom cenovom vývoji pre dnešok.

KoKoK The Roach (KOKOK) cenová predikcia zajtra

V prípade November 9, 2025(Zajtra), cenová predikcia pre KOKOK, s použitím 5%, je ročný prírastok $0.014411. Tieto výsledky ponúkajú odhadovaný výhľad hodnoty tokenu na základe zvolených parametrov.

KoKoK The Roach (KOKOK) cenová predikcia tento týždeň

Do roku November 15, 2025(Tento týždeň), cenová predikcia KOKOK, použitím 5% ročnej miery rastu je $0.014423. Táto týždenná prognóza sa vypočítava na základe rovnakého percenta rastu, aby poskytla predstavu o potenciálnom vývoji cien v nasledujúcich dňoch.

KoKoK The Roach (KOKOK) cenová predikcia 30 dní

Pri pohľade na 30 dní dopredu je predpokladaná cena KOKOK $0.014469. Táto predikcia sa odvodzuje pomocou 5% vstupných údajov o ročnom raste s cieľom odhadnúť, aká by mohla byť hodnota tokenu po mesiaci.

Aktuálne cenové štatistiky KoKoK The Roach

$ 0.01441
+2.41%

--
----

--
----

$ 57.87K
--

Najnovšia cena KOKOK je $ 0.01441. Jeho cena sa za 24 hodín zmenila o +2.41%, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 57.87K.
Okrem toho má KOKOK počet coinov v obehu rovnajúci sa -- a celkovú trhovú kapitalizáciu vo výške .--

Ako kúpiť KoKoK The Roach(KOKOK)

Pokúšate sa kúpiť KOKOK? Teraz môžete nakupovať KOKOK prostredníctvom kreditnej karty, bankového prevodu, P2P a mnohých ďalších platobných metód. Zistite, ako kúpiť KoKoK The Roach a začnite v MEXC už teraz!

Naučte sa, ako kúpiť KOKOK

KoKoK The Roach Historická cena

Podľa najnovších údajov zhromaždených na KoKoK The Roach s aktuálnymi cenami je aktuálna cena KoKoK The Roach 0.01441USD. Počet coinov v obehu KoKoK The Roach(KOKOK) je 0.00 KOKOK, čomu zodpovedá trhovú kapitalizáciu vo výške $--.

Obdobie
Zmeniť(%)
Zmeniť(USD)
Vysoká
Low
  • 24 hodín
    -0.02%
    $ -0.000440
    $ 0.01516
    $ 0.013
  • 7 dní
    -0.23%
    $ -0.004359
    $ 0.02886
    $ 0.013
  • 30 dní
    -0.52%
    $ -0.01591
    $ 0.03079
    $ 0.013
24-hodinový výkon

Za posledných 24 hodín vykázal KoKoK The Roach pohyb ceny o $-0.000440, čo odráža -0.02% zmenu hodnoty.

7-dňový výkon

Za posledných 7 dní sa KoKoK The Roachobchodovalo na úrovni $0.02886 a $0.013. Zaznamenalo zmeny ceny o -0.23%. Tento nedávny trend KOKOK poukazuje na potenciál ďalšieho pohybu na trhu.

30-dňový výkon

Za posledný mesiac KoKoK The Roach zaznamenal -0.52% zmenu, čo predstavuje približne $-0.01591 jeho hodnoty. To naznačuje, že by KOKOK mohlo v blízkej budúcnosti zažiť ďalšie zmeny ceny.

Pozrite si kompletnú históriu cien KoKoK The Roach pre podrobné trendy na MEXC

Zobraziť celú históriu cien KOKOK

Ako funguje modul cenovej predikcieKoKoK The Roach ( KOKOK)?

KoKoK The Roach modul predikcie cien je používateľsky prívetivý nástroj, ktorý vám pomôže odhadnúť potenciálne budúce ceny KOKOK na základe vašich vlastných predpokladov rastu. Či už ste skúsený obchodník alebo zvedavý investor, tento modul ponúka jednoduchý a interaktívny spôsob, ako predpovedať budúcu hodnotu tokenu.

1. Zadajte svoju predpoveď rastu

Začnite zadaním požadovaného percenta rastu, ktoré môže byť buď kladné, alebo záporné, v závislosti od vášho trhového výhľadu. Môže to odrážať vaše očakávania KoKoK The Roach na najbližší rok, päť rokov alebo dokonca desaťročia do budúcnosti.

2. Výpočet budúcej ceny

Po zadaní miery rastu kliknite na tlačidlo „Vypočítať“. Modul okamžite vypočíta predpokladanú budúcu cenu KOKOK, čím vám poskytne jasnú vizualizáciu toho, ako vaša predpoveď ovplyvní hodnotu tokenu v čase.

3. Preskúmajte rôzne scenáre

Môžete experimentovať s rôznymi mierami rastu, aby ste zistili, ako môžu rôzne trhové podmienky ovplyvniť cenu KoKoK The Roach. Táto flexibilita vám umožňuje analyzovať optimistické aj konzervatívne prognózy, čo vám pomôže prijímať informovanejšie rozhodnutia.

4. Sentiment používateľov a poznatky komunity

Modul tiež integruje údaje o náladách používateľov, čo vám umožní porovnávať vaše predikcie s predikciami iných používateľov. Tento spoločný príspevok ponúka cenný pohľad na to, ako komunita vníma budúcnosť KOKOK.

Technické indikátory na cenové predikcie

Na zvýšenie presnosti prognózy modul využíva rôzne technické ukazovatele a údaje o trhu. Patria medzi ne:

Exponenciálne kĺzavé priemery (EMA): Pomáha sledovať cenový trend tokenu tým, že vyhladzuje výkyvy a poskytuje prehľad o potenciálnych obratoch trendu.

Bollingerove pásma: Meria volatilitu trhu a identifikuje potenciálne prekúpené alebo prepredané podmienky.

Index relatívnej sily (RSI): Posudzuje hybnosť KOKOK, aby určil, či je v býčej alebo medvedej fáze.

Kĺzavý priemer konvergencie divergencie (MACD): Vyhodnocuje silu a smer pohybu cien s cieľom identifikovať potenciálne vstupné a výstupné body. Kombináciou týchto ukazovateľov s trhovými údajmi v reálnom čase modul poskytuje dynamickú cenovú predikciu, ktorá vám pomôže získať hlbší prehľad o budúcom potenciáli KoKoK The Roach.

Prečo je KOKOK cenová predikcia dôležitá?

KOKOK Cenové predikcie sú kľúčové z niekoľkých dôvodov a investori ich využívajú na rôzne účely:

Vývoj investičnej stratégie: Predpovede pomáhajú investorom formulovať stratégie. Odhadom budúcich cien sa môžu rozhodnúť, kedy kúpiť, predať alebo držať kryptomenu.

Hodnotenie rizík: Pochopenie potenciálnych pohybov cien umožňuje investorom posúdiť riziko spojené s konkrétnym krypto aktívom. To je nevyhnutné pri riadení a zmierňovaní potenciálnych strát.

Analýza trhu: Predpovede často zahŕňajú analýzu trhových trendov, správ a historických údajov. Táto komplexná analýza pomáha investorom pochopiť dynamiku trhu a faktory ovplyvňujúce zmeny cien.

Diverzifikácia portfólia: Predpovedaním toho, ktoré kryptomeny by mohli fungovať dobre, môžu investori podľa toho diverzifikovať svoje portfóliá a rozložiť riziko medzi rôzne aktíva.

Dlhodobé plánovanie: Investori, ktorí hľadajú dlhodobé zisky, sa spoliehajú na predpovede pri identifikácii kryptomien s potenciálom budúceho rastu.

Psychologická pripravenosť: Poznanie možných cenových scenárov pripravuje investorov emocionálne a finančne na volatilitu trhu.

Zapojenie komunity: Cenové predikcie krypta často vyvolávajú diskusie v rámci komunity investorov, čo vedie k širšiemu pochopeniu a kolektívnej múdrosti o trendoch na trhu.

Často kladené otázky (FAQ):

Oplatí sa teraz investovať do KOKOK?
Podľa vašich predikcií dosiahne KOKOK cenu -- v rokuundefined, čo je token, ktorý stojí za zváženie.
Aká je cenová predikcia KOKOK na budúci mesiac?
Podľa nástroja cenovej predikcie KoKoK The Roach (KOKOK) dosiahne predpokladaná cena KOKOK hodnotu -- v roku undefined .
Koľko bude stáť 1 KOKOK v roku 2026?
Cena 1 KoKoK The Roach (KOKOK) je dnes .$0.01441. Podľa vyššie uvedeného modulu predikcií sa hodnota KOKOK zvýši o 0.00%, pričom v roku 2026 dosiahne hodnotu --.
Aká je predpokladaná cena KOKOK v roku 2027?
Očakáva sa, žeKoKoK The Roach (KOKOK) zaznamená každoročný nárast 0.00%, pričom do roku 2027 dosiahne cenu -- za 1 KOKOK.
Aká je odhadovaná cieľová cena KOKOK v roku 2028?
Podľa vašej cenovej predikcie hodnota KoKoK The Roach (KOKOK) vzrastie o 0.00% s odhadovanou cieľovou cenou -- v roku 2028.
Aká je odhadovaná cieľová cena KOKOK v roku 2029?
Podľa vašej cenovej predikcie hodnota KoKoK The Roach (KOKOK) vzrastie o 0.00% s odhadovanou cieľovou cenou -- v roku 2029.
Koľko bude stáť 1 KOKOK v roku 2030?
Cena 1 KoKoK The Roach (KOKOK) je dnes .$0.01441. Podľa vyššie uvedeného modulu predikcií sa hodnota KOKOK zvýši o 0.00%, pričom v roku 2030 dosiahne hodnotu --.
Aká je cenová predikcia KOKOK na rok 2040?
Očakáva sa, žeKoKoK The Roach (KOKOK) zaznamená každoročný nárast 0.00%, pričom do roku 2040 vzrastie na cenu -- za 1 KOKOK.
Zrieknutie sa zodpovednosti

Obsah publikovaný na našich stránkach predpovedí cien krypto je založený na informáciách a spätných väzbách poskytnutých nám používateľmi MEXC a/alebo inými tretími stranami. Prezentuje sa vám „tak ako je“ len na informačné a ilustračné účely, bez akéhokoľvek zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Je dôležité poznamenať, že prezentované cenové predikcie nemusia byť presné a nemalo by sa s nimi tak zaobchádzať. Budúce ceny sa môžu výrazne líšiť od prezentovaných predpovedí a nemali by ste sa na ne spoliehať pri investičných rozhodnutiach.

Okrem toho by tento obsah nemal byť chápaný ako finančné poradenstvo, ani nie je určený na odporúčanie nákupu akéhokoľvek konkrétneho produktu alebo služby. MEXC nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek straty, ktoré vám môžu vzniknúť v dôsledku odkazovania, používania a/alebo spoliehania sa na akýkoľvek obsah uverejnený na našich stránkach s cenovou predikciou krypta. Je nevyhnutné si uvedomiť, že ceny digitálnych aktív podliehajú vysokému trhovému riziku a cenovej volatilite. Hodnota vašej investície sa môže znižovať aj zvyšovať a neexistuje žiadna záruka, že sa vám pôvodne investovaná suma vráti. V konečnom dôsledku nesiete výhradnú zodpovednosť za svoje investičné rozhodnutia a spoločnosť MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Majte na pamäti, že minulá výkonnosť nie je spoľahlivým prediktorom budúcej výkonnosti. Mali by ste investovať len do produktov, ktoré poznáte a rozumiete súvisiacim rizikám. Starostlivo zvážte svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a pred prijatím akýchkoľvek investičných rozhodnutí sa poraďte s nezávislým finančným poradcom.