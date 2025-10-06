Cenová predikcia preR0AR TOKEN (1R0R) (v USD)

Získajte cenové predikcie preR0AR TOKEN na roky 2026, 2027, 2028, 2030 a ďalšie. Predpovedajte, o koľko vzrastie 1R0R v nasledujúcich 5 alebo viac rokoch. Okamžitá predpoveď budúcich cenových scenárov na základe trhových trendov a nálad.

Zadajte číslo v rozmedzí od -100 do 1,000 a predpovedajte cenu R0AR TOKEN
%

Zrieknutie sa zodpovednosti: Všetky cenové predikcie vychádzajú z údajov zadaných používateľmi.

R0AR TOKEN cenová predikcia
$0.01267
$0.01267$0.01267
-1.85%
USD
Skutočné
Predpoveď
Cenová predikcia pre R0AR TOKEN na roky 2025 – 2050 (v USD)

Cenová predikcia R0AR TOKEN (1R0R) pre rok 2025 (tento rok)

Na základe vašej predikcie by R0AR TOKEN mohol potenciálne vzrásť o 0.00%. Obchodnú cenu $ 0.01267 by mohol dosiahnuť v roku 2025.

Cenová predikcia R0AR TOKEN (1R0R) pre rok 2026 (budúci rok)

Na základe vašej predikcie by R0AR TOKEN mohol potenciálne vzrásť o 5.00%. Obchodnú cenu $ 0.013303 by mohla dosiahnuť v roku 2026.

Cenová predikcia R0AR TOKEN (1R0R) pre rok 2027 (o 2 roky)

Podľa modulu cenovej predikcie je predpokladaná budúca cena 1R0R v roku 2027 $ 0.013968 s mierou rastu 10.25%.

Cenová predikcia R0AR TOKEN (1R0R) pre rok 2028 (o 3 roky)

Podľa modulu cenovej predikcie je predpokladaná budúca cena 1R0R v roku 2028 $ 0.014667 s mierou rastu 15.76%.

Cenová predikcia R0AR TOKEN (1R0R) pre rok 2029 (o 4 roky)

V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena 1R0R v roku 2029 $ 0.015400 spolu s mierou rastu 21.55%.

Cenová predikcia R0AR TOKEN (1R0R) pre rok 2030 (o 5 rokov)

V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena 1R0R v roku 2030 $ 0.016170 spolu s mierou rastu 27.63%.

Cenová predikcia R0AR TOKEN (1R0R) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena R0AR TOKEN mohla potenciálne vzrásť o 107.89%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ 0.026340.

Cenová predikcia R0AR TOKEN (1R0R) pre rok 2050 (o 25 rokov)

V roku 2050 by cena R0AR TOKEN mohla potenciálne vzrásť o 238.64%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ 0.042905.

Rok
Cena
Rast
  • 2025
    $ 0.01267
    0.00%
  • 2026
    $ 0.013303
    5.00%
  • 2027
    $ 0.013968
    10.25%
  • 2028
    $ 0.014667
    15.76%
  • 2029
    $ 0.015400
    21.55%
  • 2030
    $ 0.016170
    27.63%
  • 2031
    $ 0.016979
    34.01%
  • 2032
    $ 0.017827
    40.71%
Rok
Cena
Rast
  • 2033
    $ 0.018719
    47.75%
  • 2034
    $ 0.019655
    55.13%
  • 2035
    $ 0.020638
    62.89%
  • 2036
    $ 0.021669
    71.03%
  • 2037
    $ 0.022753
    79.59%
  • 2038
    $ 0.023891
    88.56%
  • 2039
    $ 0.025085
    97.99%
  • 2040
    $ 0.026340
    107.89%
Zobraziť viac

Krátkodobá R0AR TOKEN cenová predikcia na dnes, zajtra, tento týždeň a 30 dní

Dátum
Predpoveď ceny
Rast
  • October 6, 2025(Dnes)
    $ 0.01267
    0.00%
  • October 7, 2025(Zajtra)
    $ 0.012671
    0.01%
  • October 13, 2025(Tento týždeň)
    $ 0.012682
    0.10%
  • November 5, 2025(30 dní)
    $ 0.012722
    0.41%
R0AR TOKEN (1R0R) cenová predikcia dnes

Predpokladaná cena pre 1R0R dňa October 6, 2025(Dnes), je $0.01267. Táto prognóza odráža vypočítaný výsledok poskytnutého percentuálneho rastu a poskytuje používateľom prehľad o potenciálnom cenovom vývoji pre dnešok.

R0AR TOKEN (1R0R) cenová predikcia zajtra

V prípade October 7, 2025(Zajtra), cenová predikcia pre 1R0R, s použitím 5%, je ročný prírastok $0.012671. Tieto výsledky ponúkajú odhadovaný výhľad hodnoty tokenu na základe zvolených parametrov.

R0AR TOKEN (1R0R) cenová predikcia tento týždeň

Do roku October 13, 2025(Tento týždeň), cenová predikcia 1R0R, použitím 5% ročnej miery rastu je $0.012682. Táto týždenná prognóza sa vypočítava na základe rovnakého percenta rastu, aby poskytla predstavu o potenciálnom vývoji cien v nasledujúcich dňoch.

R0AR TOKEN (1R0R) cenová predikcia 30 dní

Pri pohľade na 30 dní dopredu je predpokladaná cena 1R0R $0.012722. Táto predikcia sa odvodzuje pomocou 5% vstupných údajov o ročnom raste s cieľom odhadnúť, aká by mohla byť hodnota tokenu po mesiaci.

Aktuálne cenové štatistiky R0AR TOKEN

$ 0.01267
$ 0.01267$ 0.01267

-1.84%

--
----

--
----

$ 10.50K
$ 10.50K$ 10.50K

--

Najnovšia cena 1R0R je $ 0.01267. Jeho cena sa za 24 hodín zmenila o -1.85%, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 10.50K.
Okrem toho má 1R0R počet coinov v obehu rovnajúci sa -- a celkovú trhovú kapitalizáciu vo výške .--

Ako kúpiť R0AR TOKEN(1R0R)

Pokúšate sa kúpiť 1R0R? Teraz môžete nakupovať 1R0R prostredníctvom kreditnej karty, bankového prevodu, P2P a mnohých ďalších platobných metód. Zistite, ako kúpiť R0AR TOKEN a začnite v MEXC už teraz!

Naučte sa, ako kúpiť 1R0R

R0AR TOKEN Historická cena

Podľa najnovších údajov zhromaždených na R0AR TOKEN s aktuálnymi cenami je aktuálna cena R0AR TOKEN 0.01267USD. Počet coinov v obehu R0AR TOKEN(1R0R) je 0.00 1R0R, čomu zodpovedá trhovú kapitalizáciu vo výške $--.

Obdobie
Zmeniť(%)
Zmeniť(USD)
Vysoká
Low
  • 24 hodín
    -0.02%
    $ -0.00034
    $ 0.01319
    $ 0.01264
  • 7 dní
    -0.25%
    $ -0.004449
    $ 0.0174
    $ 0.01264
  • 30 dní
    -0.63%
    $ -0.02223
    $ 0.03751
    $ 0.01264
24-hodinový výkon

Za posledných 24 hodín vykázal R0AR TOKEN pohyb ceny o $-0.00034, čo odráža -0.02% zmenu hodnoty.

7-dňový výkon

Za posledných 7 dní sa R0AR TOKENobchodovalo na úrovni $0.0174 a $0.01264. Zaznamenalo zmeny ceny o -0.25%. Tento nedávny trend 1R0R poukazuje na potenciál ďalšieho pohybu na trhu.

30-dňový výkon

Za posledný mesiac R0AR TOKEN zaznamenal -0.63% zmenu, čo predstavuje približne $-0.02223 jeho hodnoty. To naznačuje, že by 1R0R mohlo v blízkej budúcnosti zažiť ďalšie zmeny ceny.

Pozrite si kompletnú históriu cien R0AR TOKEN pre podrobné trendy na MEXC

Zobraziť celú históriu cien 1R0R

Ako funguje modul cenovej predikcieR0AR TOKEN ( 1R0R)?

R0AR TOKEN modul predikcie cien je používateľsky prívetivý nástroj, ktorý vám pomôže odhadnúť potenciálne budúce ceny 1R0R na základe vašich vlastných predpokladov rastu. Či už ste skúsený obchodník alebo zvedavý investor, tento modul ponúka jednoduchý a interaktívny spôsob, ako predpovedať budúcu hodnotu tokenu.

1. Zadajte svoju predpoveď rastu

Začnite zadaním požadovaného percenta rastu, ktoré môže byť buď kladné, alebo záporné, v závislosti od vášho trhového výhľadu. Môže to odrážať vaše očakávania R0AR TOKEN na najbližší rok, päť rokov alebo dokonca desaťročia do budúcnosti.

2. Výpočet budúcej ceny

Po zadaní miery rastu kliknite na tlačidlo „Vypočítať“. Modul okamžite vypočíta predpokladanú budúcu cenu 1R0R, čím vám poskytne jasnú vizualizáciu toho, ako vaša predpoveď ovplyvní hodnotu tokenu v čase.

3. Preskúmajte rôzne scenáre

Môžete experimentovať s rôznymi mierami rastu, aby ste zistili, ako môžu rôzne trhové podmienky ovplyvniť cenu R0AR TOKEN. Táto flexibilita vám umožňuje analyzovať optimistické aj konzervatívne prognózy, čo vám pomôže prijímať informovanejšie rozhodnutia.

4. Sentiment používateľov a poznatky komunity

Modul tiež integruje údaje o náladách používateľov, čo vám umožní porovnávať vaše predikcie s predikciami iných používateľov. Tento spoločný príspevok ponúka cenný pohľad na to, ako komunita vníma budúcnosť 1R0R.

Technické indikátory na cenové predikcie

Na zvýšenie presnosti prognózy modul využíva rôzne technické ukazovatele a údaje o trhu. Patria medzi ne:

Exponenciálne kĺzavé priemery (EMA): Pomáha sledovať cenový trend tokenu tým, že vyhladzuje výkyvy a poskytuje prehľad o potenciálnych obratoch trendu.

Bollingerove pásma: Meria volatilitu trhu a identifikuje potenciálne prekúpené alebo prepredané podmienky.

Index relatívnej sily (RSI): Posudzuje hybnosť 1R0R, aby určil, či je v býčej alebo medvedej fáze.

Kĺzavý priemer konvergencie divergencie (MACD): Vyhodnocuje silu a smer pohybu cien s cieľom identifikovať potenciálne vstupné a výstupné body. Kombináciou týchto ukazovateľov s trhovými údajmi v reálnom čase modul poskytuje dynamickú cenovú predikciu, ktorá vám pomôže získať hlbší prehľad o budúcom potenciáli R0AR TOKEN.

Prečo je 1R0R cenová predikcia dôležitá?

1R0R Cenové predikcie sú kľúčové z niekoľkých dôvodov a investori ich využívajú na rôzne účely:

Vývoj investičnej stratégie: Predpovede pomáhajú investorom formulovať stratégie. Odhadom budúcich cien sa môžu rozhodnúť, kedy kúpiť, predať alebo držať kryptomenu.

Hodnotenie rizík: Pochopenie potenciálnych pohybov cien umožňuje investorom posúdiť riziko spojené s konkrétnym krypto aktívom. To je nevyhnutné pri riadení a zmierňovaní potenciálnych strát.

Analýza trhu: Predpovede často zahŕňajú analýzu trhových trendov, správ a historických údajov. Táto komplexná analýza pomáha investorom pochopiť dynamiku trhu a faktory ovplyvňujúce zmeny cien.

Diverzifikácia portfólia: Predpovedaním toho, ktoré kryptomeny by mohli fungovať dobre, môžu investori podľa toho diverzifikovať svoje portfóliá a rozložiť riziko medzi rôzne aktíva.

Dlhodobé plánovanie: Investori, ktorí hľadajú dlhodobé zisky, sa spoliehajú na predpovede pri identifikácii kryptomien s potenciálom budúceho rastu.

Psychologická pripravenosť: Poznanie možných cenových scenárov pripravuje investorov emocionálne a finančne na volatilitu trhu.

Zapojenie komunity: Cenové predikcie krypta často vyvolávajú diskusie v rámci komunity investorov, čo vedie k širšiemu pochopeniu a kolektívnej múdrosti o trendoch na trhu.

Často kladené otázky (FAQ):

Oplatí sa teraz investovať do 1R0R?
Podľa vašich predikcií dosiahne 1R0R cenu -- v rokuundefined, čo je token, ktorý stojí za zváženie.
Aká je cenová predikcia 1R0R na budúci mesiac?
Podľa nástroja cenovej predikcie R0AR TOKEN (1R0R) dosiahne predpokladaná cena 1R0R hodnotu -- v roku undefined .
Koľko bude stáť 1 1R0R v roku 2026?
Cena 1 R0AR TOKEN (1R0R) je dnes .$0.01267. Podľa vyššie uvedeného modulu predikcií sa hodnota 1R0R zvýši o 0.00%, pričom v roku 2026 dosiahne hodnotu --.
Aká je predpokladaná cena 1R0R v roku 2027?
Očakáva sa, žeR0AR TOKEN (1R0R) zaznamená každoročný nárast 0.00%, pričom do roku 2027 dosiahne cenu -- za 1 1R0R.
Aká je odhadovaná cieľová cena 1R0R v roku 2028?
Podľa vašej cenovej predikcie hodnota R0AR TOKEN (1R0R) vzrastie o 0.00% s odhadovanou cieľovou cenou -- v roku 2028.
Aká je odhadovaná cieľová cena 1R0R v roku 2029?
Podľa vašej cenovej predikcie hodnota R0AR TOKEN (1R0R) vzrastie o 0.00% s odhadovanou cieľovou cenou -- v roku 2029.
Koľko bude stáť 1 1R0R v roku 2030?
Cena 1 R0AR TOKEN (1R0R) je dnes .$0.01267. Podľa vyššie uvedeného modulu predikcií sa hodnota 1R0R zvýši o 0.00%, pričom v roku 2030 dosiahne hodnotu --.
Aká je cenová predikcia 1R0R na rok 2040?
Očakáva sa, žeR0AR TOKEN (1R0R) zaznamená každoročný nárast 0.00%, pričom do roku 2040 vzrastie na cenu -- za 1 1R0R.
Zrieknutie sa zodpovednosti

Obsah publikovaný na našich stránkach predpovedí cien krypto je založený na informáciách a spätných väzbách poskytnutých nám používateľmi MEXC a/alebo inými tretími stranami. Prezentuje sa vám „tak ako je“ len na informačné a ilustračné účely, bez akéhokoľvek zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Je dôležité poznamenať, že prezentované cenové predikcie nemusia byť presné a nemalo by sa s nimi tak zaobchádzať. Budúce ceny sa môžu výrazne líšiť od prezentovaných predpovedí a nemali by ste sa na ne spoliehať pri investičných rozhodnutiach.

Okrem toho by tento obsah nemal byť chápaný ako finančné poradenstvo, ani nie je určený na odporúčanie nákupu akéhokoľvek konkrétneho produktu alebo služby. MEXC nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek straty, ktoré vám môžu vzniknúť v dôsledku odkazovania, používania a/alebo spoliehania sa na akýkoľvek obsah uverejnený na našich stránkach s cenovou predikciou krypta. Je nevyhnutné si uvedomiť, že ceny digitálnych aktív podliehajú vysokému trhovému riziku a cenovej volatilite. Hodnota vašej investície sa môže znižovať aj zvyšovať a neexistuje žiadna záruka, že sa vám pôvodne investovaná suma vráti. V konečnom dôsledku nesiete výhradnú zodpovednosť za svoje investičné rozhodnutia a spoločnosť MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Majte na pamäti, že minulá výkonnosť nie je spoľahlivým prediktorom budúcej výkonnosti. Mali by ste investovať len do produktov, ktoré poznáte a rozumiete súvisiacim rizikám. Starostlivo zvážte svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a pred prijatím akýchkoľvek investičných rozhodnutí sa poraďte s nezávislým finančným poradcom.