Nvidia competitor Cerebras raises $1.1B at $8.1B valuation ahead of IPO

Nvidia competitor Cerebras raises $1.1B at $8.1B valuation ahead of IPO

The post Nvidia competitor Cerebras raises $1.1B at $8.1B valuation ahead of IPO appeared on BitcoinEthereumNews.com. Cerebras Systems, an AI chipmaking company based in Silicon Valley, has raised $1.1 billion in a Series G funding round, valuing the company at $8.1 billion. The firm was expected to go public this year, but plans have been delayed pending U.S. national security reviews tied to Abu Dhabi’s G42 company.  Fidelity Management and Research Co. and Atreides Management led the Series G round funding, which included participation from Tiger Global, Valor Equity Partners, Altimeter Capital, Benchmark, Alpha Wave Ventures, and 1789 Capital, which is linked to Donald Trump Jr. Cerebras doubles valuation to $8.1B, strengthening its IPO prospects Cerebras CEO Andrew Feldman told Reuters that 1789 Capital’s involvement was led by Paul Abrahimzadeh, a former Citigroup banker who had previously been connected to the company’s IPO plans. Citigroup and Barclays Capital acted as joint placement agents for the funding round. Today @CerebrasSystems announced that we have closed a $1.1 Billion dollar Series G, at an $8.1 billion valuation. The round was led by @Fidelity and @Atreidesmgmt with significant participation from Tiger Global, Valor Equity Partners and @1789Capital as well as existing… pic.twitter.com/pZEdno58nE — Andrew Feldman (@andrewdfeldman) September 30, 2025 Cerebras was founded in 2015 and has raised nearly $2 billion to date, with the recent Series F round in 2021 accumulating $250 million. The round was led by Alpha Wave Ventures, which valued the company at $4 billion at the time. The latest round has doubled the AI chipmaker’s value, currently at $8.1 billion. The Silicon Valley-based AI chip manufacturer competes with Nvidia with its dinner-plate-sized AI chip. Additionally, Cerebras operates cloud-based AI inference services, which it launched in August 2024. According to Cryptopolitan, the Inference service is powered by its Wafer Engine chips, which can deliver up to 20 times faster performance than Nvidia’s GPUs and feature 7,000…
BitcoinEthereumNews2025/10/01 05:09
SEC Is Rushing To Allow US Stocks To Be Traded On Blockchain

SEC Is Rushing To Allow US Stocks To Be Traded On Blockchain

The post SEC Is Rushing To Allow US Stocks To Be Traded On Blockchain appeared on BitcoinEthereumNews.com. The SEC reportedly plans to allow TradFi stocks to trade onchain by means of RWA tokenization. This would enable retail investors to bypass several key restrictions and use a Web3-native stock trading experience. Although it’s unclear when the rollout will happen or how ambitious it will be, the Commission is reportedly making this a priority. We could see a permanent transformation to TradFi markets in the next few days. SEC’s Onchain Stock Trading The SEC has had a lot on its plate since beginning its newest pro-crypto initiatives, working on new ETF listing standards and regulatory innovation exemptions, among many other concerns. However, a new report details a particularly ambitious goal, as the Commission plans to allow TradFi stocks to trade onchain: Sponsored Sponsored BREAKING: The SEC is reportedly moving to allow stocks to trade like crypto, where stocks would trade on-chain. Under the plan, investors could buy tokens on crypto exchanges that represent shares of companies like Tesla or Nvidia. — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) September 30, 2025 This news comes via a recent report, and it could have bombshell implications. The SEC’s proposed mechanism for bringing stocks onchain is fairly simple: it would offer tokenized RWAs. This would allow retail traders to purchase tokens whose value is directly linked to TradFi stocks like Tesla, Nvidia, or any of the other “Magnificent 7” tech firms. A Huge Opportunity In other words, crypto investors would gain several distinct advantages. They could move their assets around 24/7/365, independently of TradFi’s market hours. This would also allow users to bypass regular brokerage institutions on the stock market, conducting business solely on Web3-native exchanges. BlackRock has been exploring RWA tokenization to bring TradFi stocks onchain, but its experiments were localized to ETFs. The SEC, by contrast, would open these services to a much…
BitcoinEthereumNews2025/10/01 05:02
Adobe brings Premiere to iPhone as competition heats up

Adobe brings Premiere to iPhone as competition heats up

The post Adobe brings Premiere to iPhone as competition heats up appeared on BitcoinEthereumNews.com. Adobe announced Tuesday it will launch its Premiere video editing software on iPhone for the first time as the company works to compete with newer mobile editing apps. Premiere has been a top choice among professionals and creative workers for heavy-duty video editing on desktop computers, alongside Apple Inc.’s Final Cut Pro and Blackmagic Design Pty’s DaVinci Resolve. Until now, a complete mobile version of Premiere has not existed. Moving the software to smartphones shows how Adobe is adapting to new competition from fast-growing editing apps like CapCut, owned by ByteDance Ltd., and Edits from Meta Platforms Inc.’s Instagram division. These rival apps are built to help users quickly create videos for social media and feature easy-to-use designs that appeal to beginners. The iPhone version of Premiere works like those competing apps in one key way: it’s free for basic editing and doesn’t need a paid subscription. However, Adobe will sell credits that users need to create content using artificial intelligence. The app includes AI tools for making videos, images, stickers, and sound effects. It also has what Adobe describes as “assistive” AI features like improving speech quality, removing backgrounds, and adding captions automatically. Adobe stated it doesn’t use customer content to train its AI models. Premiere rush gets replaced Before this release, Adobe had offered a simplified app called Premiere Rush for Android and iOS devices that came with fewer tools and less advanced editing options. The company is stopping support for that app and replacing it with the new Premiere mobile version. Premiere Rush is also being taken down from Google Play, which means Android users won’t have an Adobe video editor available right now. Adobe said it’s “working on bringing the power of Premiere to Android devices down the road.” Android users can register to join an…
BitcoinEthereumNews2025/10/01 04:51
Bitcoin koers start Q4 2025 met historisch sterke vooruitzichten na groen september

Bitcoin koers start Q4 2025 met historisch sterke vooruitzichten na groen september

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord Bitcoin (BTC) staat op het punt om het vierde kwartaal van 2025 in te gaan met een sterke uitgangspositie. De bitcoin koers noteert op de laatste handelsdag van september rond $114.160, een stijging van 4,5% in de afgelopen maand. Daarmee sloot de grootste cryptomunt opnieuw een groene september af. Historisch gezien gaat zo’n groene september vaak vooraf aan stevige prijsrallies in het vierde kwartaal. Sinds de all-time high van $124.400 op 13 augustus is Bitcoin met 8,2% teruggevallen. De markt duidt dit als een gezonde afkoeling binnen een grotere opwaartse trend. Met een marktkapitalisatie van $2,28 biljoen en meer dan 2,28 miljoen BTC op bedrijfsbalansen staat er een robuuste basis voor de komende maanden. Het gaat hier uiteraard om vergelijkingen met verschillende periodes. Het is géén garantie dat de bitcoin koers ook nu weer zo gaat reageren als voorheen. Sterker nog: de markt is nu heel erg anders. We hebben meer spelers, meer grotere partijen dan ooit die zich met de markt bemoeien. Wees daarom ook op je hoede. Een voorbeeld van het nieuwe speelveld is Tether. De stablecoin-uitgever is al jaren een van de belangrijkste partijen in de industrie. Maar nu is het ook een grote koper van BTC. Recentelijk kocht het bedrijf 8.800 BTC. Historische patronen van de bitcoin koers: groen september opent de deur Verschillende data laten zien dat een groene september in het verleden vaak een katalysator was voor sterke stijgingen in Q4. In 2015, 2016, 2023 en 2024 steeg Bitcoin gemiddeld met 53,06% in de laatste drie maanden van het jaar. Vooral oktober fungeerde telkens als start van deze stijgingen. November zette die trend vaak door. December was grilliger, maar drukte de totale kwartaalwinst zelden onder de 45%. Dat blijkt onder andere uit financiële data van Yahoo. Historische kwartaalrendementen na een groene september Jaar Oktober November December Q4 Totaal 2015 +33,49% +19,27% +13,83% +66,59% 2016 +14,71% +5,42% +30,80% +50,93% 2023 +28,52% +8,81% +12,18% +49,51% 2024 +10,76% +37,29% -2,85% +45,20% Gemiddeld 21,8% 10,8% -3,2% 53,06% Dit patroon onderstreept oktober als startmotor van een mogelijke eindejaarsrally. Het vergroot de kans dat Q4 2025 opnieuw een periode wordt waarin Bitcoin zijn recordrange test of doorbreekt. Koersdoelen: richting $170.000 mogelijk Als de historische Q4-gemiddelden doorzetten, kan BTC vanaf ongeveer $114.160 richting $170.000 bewegen aan het einde van het jaar. Dat zou een nieuw record betekenen en de deur openen naar verdere prijsontdekking in 2026. Analyses van seizoenspatronen stellen dat circa 60% van de jaarlijkse koersstijging vaak ná 3 oktober valt. De grootste sprongen beginnen meestal pas in de derde week van oktober. Beleggers die dit patroon volgen, kijken dus vooral naar de komende vier tot zes weken. On-chain signalen: koopdruk neemt toe De Spot Taker CVD op 90-dagenbasis draaide recent weer positief. Dat duidt op een Taker Buy Dominant-fase waarin marktkooporders de verkoopdruk overstemmen. Tegelijkertijd toont de Coinbase-premium consistente koopinteresse vanuit de Verenigde Staten. Clusters van groene activiteit in het derde kwartaal wijzen op agressieve spotvraag die we sinds begin juli niet meer zagen. De combinatie van stijgende taker-buydruk en een positieve premium ondersteunt het scenario van een versnellende opwaartse trend. Fundamentals voor bitcoin koers, schaarste en adoptie als steuntje in de rug Onderstaande kerncijfers schetsen het huidige speelveld. – Prijs: $114.160 – Marktkapitalisatie: $2,28 biljoen – All-time high: $124.400 op 13 augustus 2025, verschil nu -8,2% – Sats per dollar: 876 – Bitcoin in goud: 29,6 troy ounce per BTC. BTC-marktkap is 8,36% van goud – Corporate treasuries: 2.285.604 BTC ter waarde van $260,9 miljard. Dat is 11,47% van de circulerende supply Deze cijfers versterken de schaarste en onderbouwen het verhaal van structurele adoptie. Minder vrij verhandelbare coins en meer vraag vanuit institutionele kanalen vormden in eerdere bullfasen vaak de brandstof voor nieuwe all-time highs. Vooruitblik: oktober als groene start? Met een groene september, robuuste fundamentals en toenemende koopdruk zijn de uitgangspunten voor Q4 2025 bovengemiddeld sterk. Als het historische script zich herhaalt, kan oktober opnieuw de motor worden van een eindejaarsrally. Een doorbraak boven de ATH-zone rond $124.400 zou de weg openen naar prijsdoelen in de $150.000 tot $170.000 range. Past performance is geen garantie, maar de kans op een beslissend kwartaal voor Bitcoin oogt groter dan gemiddeld. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Bitcoin koers start Q4 2025 met historisch sterke vooruitzichten na groen september is geschreven door Robin Heester en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.
Coinstats2025/10/01 04:01
Tether koopt 8.888 Bitcoin (BTC) en breidt hard asset-strategie uit

Tether koopt 8.888 Bitcoin (BTC) en breidt hard asset-strategie uit

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord Stablecoinuitgever Tether heeft zijn Bitcoin reserves opnieuw uitgebreid. Wat is er aan de hand en wat betekent dit voor de koers?  Tether koopt 8.888 Bitcoin (BTC) Volgens on-chain data voegde het bedrijf op 30 september 8.888,889 BTC toe aan zijn schatkist. Daarmee stijgen de totale holdings naar 86.335,46 BTC, wat Tether stevig positioneert als een van de grootste institutionele bezitters van de cryptomunt. Just In: Tether (@Tether_to) has bought 8,888.889 $BTC worth $1B, on the last day of Q3 2025. Address: bc1qjasf9z3h7w3jspkhtgatgpyvvzgpa2wwd2lr0eh5tx44reyn2k7sfc27a4 Data @nansen_ai pic.twitter.com/5GwX50ZXou — Onchain Lens (@OnchainLens) September 30, 2025 De aankoop past binnen Tether’s bredere strategie om reserves te ondersteunen met duurzame, fysieke bezittingen. Eerder dit jaar maakte het bedrijf bekend dat het naast Bitcoin ook ruim 50 ton goud in bezit heeft. Bovendien is 15.000 BTC ondergebracht bij Bitcoin-treasurybedrijf XXI en verwierf Tether een meerderheidsbelang in Adecoagro, een Latijns-Amerikaanse agribusiness die ruim 210.000 hectare landbouwgrond beheert. Deze diversificatie geeft Tether niet alleen een stevig fundament voor zijn stablecoins, maar onderstreept ook het streven naar een bredere rol als investeerder in schaarse activa. Nieuwe producten en regulering Naast het uitbreiden van de balans richt Tether zich op de ontwikkeling van nieuwe producten. Zo lanceerde het onlangs USAT, een op de Verenigde Staten gerichte stablecoin die specifiek is ontworpen om te voldoen aan de lokale regelgeving. Met deze stap wil Tether zijn marktaandeel vergroten en inspelen op toenemende regulatoire eisen in belangrijke markten. Welke crypto nu kopen?Lees onze uitgebreide gids en leer welke crypto nu kopen verstandig kan zijn! Welke crypto nu kopen? De rentes zijn officieel omlaag voor het eerst sinds 2024, heeft Fed-voorzitter Jerome Powell vorige week aangekondigd, en dus lijkt de markt klaar om te gaan stijgen. Eén vraag komt telkens terug: welke crypto moet je nu kopen? In dit artikel bespreken we de munten die in 2025 écht het verschil kunnen… Continue reading Tether koopt 8.888 Bitcoin (BTC) en breidt hard asset-strategie uit document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Strategische positie in de markt Met deze laatste Bitcoin-aankoop en het verbreden van zijn portefeuille onderstreept Tether zijn rol als een van de meest invloedrijke spelers in de cryptomarkt. De combinatie van digitale activa, edelmetalen en agrarische investeringen wijst op een strategie die verder gaat dan alleen het uitgeven van stablecoins. Door reserves te verankeren in hard assets en tegelijkertijd innovatieve stablecoins te introduceren, zet Tether een koers uit die niet alleen zijn eigen balans versterkt, maar ook invloed kan hebben op de bredere markt voor digitale valuta. Tether, technologie en regulering Wat is er gebeurd op het gebied van technologie en regulering? Uitfasering van legacy blockchains: Tether heeft aangekondigd dat het de ondersteuning voor vijf “legacy” blockchains zal afbouwen: Omni, Bitcoin Cash SLP, Kusama, EOS, en Algorand.  Reden: deze netwerken zijn amper gebruikt, en Tether wil zich concentreren op platformen met betere schaalbaarheid, activiteit en ontwikkelaarsgemeenschappen. Technologie voor tokenisatie “Hadron by Tether”: Bij de lancering van de nieuwe U.S.-stablecoin USAT kondigde Tether aan dat die zal gebruikmaken van de technologie “Hadron by Tether”, een platform voor tokenisatie van real-world assets (RWA’s). Transparantie / audit-initiatieven: Tether is in gesprek met een van de Big Four accountants (PwC, EY, Deloitte of KPMG) om eindelijk een volledige audit van haar reserves uit te voeren.  Dit is relevant omdat Tether tot nu toe vooral kwartaalrapporten heeft gepubliceerd in plaats van een onafhankelijke, complete controle. Strategische investeringen in technologie en infrastructuur: Onder leiding van CEO Paolo Ardoino investeert Tether verder in AI, infrastructuur, energie en technologiebedrijven, deels met eigen winst, los van klantreserves.  Ook wordt er meer nadruk gelegd op het verbinden van stablecoins aan “hard assets” (zoals Bitcoin, landbouwgrond, edelmetalen) als onderdeel van een robuuster ecosysteem. Regulering / compliance De Amerikaanse GENIUS Act en binnenlandse stablecoin (USAT). De Verenigde Staten heeft de GENIUS Act aangenomen. Een wet die formeel regelgeving biedt voor stablecoin-uitgifte, onder meer met eisen voor reserves, audits en transparantie. In antwoord daarop kondigde Tether USAT aan, een stablecoin specifiek ontworpen om te voldoen aan die Amerikaanse regelgeving. Uit te geven via een gereguleerde bank (Anchorage Digital). Tether zegt dat ook hun bestaande stablecoin USDT is afgestemd op de eisen van de GENIUS Act. Bijvoorbeeld via het “foreign issuer”-mechanisme waarmee buitenlandse uitgevers toegang krijgen tot de VS onder bepaalde voorwaarden. Regulatoire druk en verschuiving van focus naar buitenlandse markten. Door toenemende onzekerheden in de VS (en veranderende wetgeving) legt Tether meer nadruk op markten buiten de VS, vooral in opkomende economieën waar USDT veel gebruikt is als “veilige” dollarproxy.  Sommige analyses waarschuwen dat Tether reguleringsgaten vertoont en dat het ophouden met transparantie, gebrek aan audits en activakeuzes onder de loep komen te liggen. Meer transparantie, auditverplichtingen, reservestructuur. Nieuwe regelgeving vereist dat stablecoin-uitgevers hun reserves onderbrengen in “safe assets” (zoals cash en kortlopende Amerikaanse staatsobligaties). En zij zijn verplicht tot periodieke audits en openbaarmaking. Tether heeft aangegeven deze verplichtingen te accepteren en haar producten (USDT én USAT) te aligneren met die normen. Samenwerking met opsporingsdiensten / complianceclaims. Tether beweert actief samen te werken met wetshandhavingsinstanties om frauduleuze of illegale stromen op te sporen. Bijvoorbeeld: het bedrijf hielp de Canadese politie (RCMP) bij het terugvorderen van ~$460.000 in USDT die betrokken waren bij een investeringsfraude.  CEO Ardoino zei eerder dat USDT “één van de meest juridisch betrokken stablecoins” is. Dat wil zeggen: dat Tether regelmatig betrokken is bij verzoeken van autoriteiten om data of bevriezing van fondsen. Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Tether koopt 8.888 Bitcoin (BTC) en breidt hard asset-strategie uit is geschreven door Wessel Simons en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.
Coinstats2025/10/01 03:46
Bitcoin Stumbles as US Government Shutdown Looms

Bitcoin Stumbles as US Government Shutdown Looms

The U.S. Federal government will shut down at midnight if Republicans and Democrats are unable to agree on a budget. BTC Dips Under Shadow of U.S. Government Impasse U.S. Republicans and Democrats locked horns over the fiscal direction of the country on Tuesday, with no resolution in sight, even as the deadline to pass a […]
Coinstats2025/10/01 03:44
The Lost Coins Theory: Analysis Firm Shares Special Metric Predicting the Future of Bitcoin, Dogecoin, and Litecoin

The Lost Coins Theory: Analysis Firm Shares Special Metric Predicting the Future of Bitcoin, Dogecoin, and Litecoin

Cryptocurrency analysis company Alphractal has shared a metric that measures whale behavior based on the amount of lost coins. Continue Reading: The Lost Coins Theory: Analysis Firm Shares Special Metric Predicting the Future of Bitcoin, Dogecoin, and Litecoin
Coinstats2025/10/01 03:43
Dogecoin Miner DogeHash Secures Loan to Expand Fleet Ahead of Acquisition

Dogecoin Miner DogeHash Secures Loan to Expand Fleet Ahead of Acquisition

Dogecoin miner DogeHash Technologies secured a $2.5 million loan to accelerate its mining fleet and improve mining efficiency.
Coinstats2025/10/01 03:37
Kentucky State Senator Sued Over Bitcoin Mining Business

Kentucky State Senator Sued Over Bitcoin Mining Business

Kentucky Sen. Brandon Smith faces two lawsuits over his Bitcoin mining firm, accused of misrepresentation and breach of contract.
Coinstats2025/10/01 03:32
Why Ethereum Game 'The Sandbox' Is Launching Its Own Chain

Why Ethereum Game 'The Sandbox' Is Launching Its Own Chain

The Sandbox will soon have its own Ethereum layer-2 network called SANDChain with a specific focus on the creator economy.
Coinstats2025/10/01 03:29
