Burza MEXC
/
Krypto správy
/
2025-10-03 Friday
Krypto správy
Doprajte si najhorúcejšie krypto správy a aktualizácie trhu
Are You Missing the Next Crypto Explosion? Why Thousands Are Piling Into Ozak AI Daily
The question of whether investors are missing the next crypto explosion is being raised daily. Ozak AI has emerged as the answer for many who are entering its presale in large numbers. Each day, new contributors join, drawn by its integration of artificial intelligence and decentralized finance. With the presale already raising more than $3.50 […] The post Are You Missing the Next Crypto Explosion? Why Thousands Are Piling Into Ozak AI Daily appeared first on Live Bitcoin News.
WHY
$0.00000003236
+12.40%
AI
$0.1284
+4.98%
FINANCE
$0.001858
-7.69%
Podiel
LiveBitcoinNews
2025/10/01 19:43
Podiel
AI Agents Require Blockchain to Operate Effectively, Says Coinbase Executive
TLDR AI agents demand blockchain speed—legacy finance can’t keep up. Crypto rails power real-time AI finance where banks fall short. Blockchain gives AI agents trust, speed, and global scale. AI agents thrive on crypto’s instant settlement and truth layer. Old finance breaks at machine speed—blockchain fuels AI’s future. AI agents are emerging as crucial tools [...] The post AI Agents Require Blockchain to Operate Effectively, Says Coinbase Executive appeared first on CoinCentral.
AI
$0.1284
+4.98%
FINANCE
$0.001858
-7.69%
T
$0.01565
+1.82%
Podiel
Coincentral
2025/10/01 19:39
Podiel
Grok’s $ADA ‘Uptober’ Prediction: Is $1 In Sight, As $SNORT Becomes the Best Crypto to Buy Now?
It’s October 1st, and officially ‘Uptober,' so naturally, the crypto world’s buzzing like a beehive on caffeine.
GROK
$0.001135
+2.90%
ADA
$0.8708
+3.35%
1
$0.006746
-15.44%
Podiel
Brave Newcoin
2025/10/01 19:21
Podiel
CoinShares plans to acquire Bastion Asset Management, aiming to launch an actively managed crypto ETF in the US
PANews reported on October 1st that according to Cointelegraph, European crypto asset management company CoinShares announced that it will acquire London-based crypto investment management company Bastion Asset Management. This move is part of its expansion strategy in the US market and aims to leverage Bastion's quantitative trading expertise to develop and launch actively managed cryptocurrency ETFs in the US. Unlike passive ETFs that simply track asset prices, actively managed ETFs rely on fund managers' investment choices to try to outperform the market. CoinShares said Bastion's team has more than 17 years of experience developing systematic, alpha-generating strategies. The acquisition is part of CoinShares’ plan to expand into the U.S. market, where it had previously planned to go public via a SPAC. Terms of the transaction, which is subject to approval from the U.K. Financial Conduct Authority (FCA), were not disclosed.
MOVE
$0.116
+4.78%
PART
$0.2395
+5.73%
FUND
$0.01302
-4.26%
Podiel
PANews
2025/10/01 19:20
Podiel
Is Chainlink Overtaking XRP as the Banker’s Coin? SWIFT & UBS Pilot Points the Way
UBS pilot with SWIFT and Chainlink showed how banks can settle funds on blockchain without changing their existing systems. XRP remains central in cross-border payments, but Chainlink is gaining ground as the bridge linking traditional finance with blockchain. Chainlink has taken another step into the banking world after a pilot with SWIFT and UBS. The [...]]]>
XRP
$3.0539
+3.97%
CROSS
$0.23142
-3.42%
BRIDGE
$0.06501
-3.97%
Podiel
Crypto News Flash
2025/10/01 19:15
Podiel
Solana Faces $197 Pressure as BlockchainFX ($BFX) Attracts 12,088+ Investors with Daily Rewards – Best Cryptos to Buy This Month
With its presale already surpassing $8.5 million, $BFX is being discussed as one of the best cryptocurrencies to buy in […] The post Solana Faces $197 Pressure as BlockchainFX ($BFX) Attracts 12,088+ Investors with Daily Rewards – Best Cryptos to Buy This Month appeared first on Coindoo.
Podiel
Coindoo
2025/10/01 19:15
Podiel
Solana Network saw over $760 million in cross-chain inflows in September, with over $420 million coming from Ethereum.
PANews reported on October 1st that according to data disclosed by Solana's ecosystem data platform SolanaFloor, the total value of assets transferred from other blockchains to the Solana network exceeded US$760 million in September. Of this, over US$420 million flowed from the Ethereum network alone.
CROSS
$0.23142
-3.42%
Podiel
PANews
2025/10/01 19:03
Podiel
Institutionele adoptie versneld: SEC maakt gereguleerde crypto-custodians mogelijk
Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord Op 30 september 2025 publiceerde de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) een brief. In dit document staat dat bedrijven zoals Ripple, Coinbase en BitGo onder bepaalde voorwaarden kunnen kwalificeren als qualified custodians voor crypto. Wat betekent dit voor deze bedrijven en voor de crypto adoptie? De SEC aankondiging De SEC maakte in de brief bekend dat de SEC geen handhavingsmaatregelen zal nemen tegen geregistreerde investment advisors. Dit gaat om advisors die voldoen aan de gestelde voorwaarden om crypto in bewaring te houden via staats-gecharterde trustbedrijven. In de brief staat dat staats-gecharterde trustbedrijven onder bepaalde voorwaarden als gekwalificeerde bewaarders kunnen optreden, ook voor digitale activa. Het is dan de bedoeling dat beleggers en investment advisors jaarlijks getoetst worden of zulke trustbedrijven passende beveilingsmaatregelen hebben. Daarnaast wordt er ook gekeken naar interne controles en risicobeheer. Er veranderen geen directe bestaande wetten door deze brief. Wat betekent de SEC brief? Door deze stap creëert de SEC meer duidelijkheid omtrent de bewaring van crypto. Bedrijven mogen officieel crypto bewaren voor derden onder de juridische kaders van gereguleerde financiële dienstverlening. Er zijn verschillende aspecten waarom deze brief zo belangrijk is: Het versnellen van institutionele adoptie. Gecentraliseerde beurzen krijgen meer rol in de infrastructuur. Regelgevingszekerheid. Kwetsbaarheden worden aangepakt. De concurrentie tussen crypto bewaarders gaat stijgen. Dit betekent dat crypto te maken gaat krijgen met meer adoptie en crypto wat meer mainstream kan worden. Hierdoor is het mogelijk dat de algehele crypto industrie gaat groeien. Risico’s Aan elk voordeel zit een nadeel. De brief van de SEC zorgt voor meerdere uitdagingen op de cryptomarkt. Het is van belang dat we ons hier bewust van zijn: Het is geen formele wet. Bedrijven krijgen dus alleen bescherming onder bepaalde voorwaarden. Niet alle digitale activa zullen automatisch onder deze regeling vallen Toezichthouders kunnen in de toekomst alsnog voor strengere regels kiezen. De toezichtpraktijk moet bewijzen dat deze trust-custodians beveiliging, risicocontrole en onafhankelijke audits handhaven. Gevolgen voor Ripple (XRP) Ripple kan direct profiteren van deze SEC brief. Het bedrijf kan nu legaal als custodian optreden. Dit kan het vertrouwen in de native token van Ripple, XRP, een stuk vergroten. Daarnaast kan de token op die manier gebruikt worden in het gereguleerde financiële infrastructuur. Dit kan ervoor zorgen dat Ripple meer institutionele partners krijgt die XRP willen gebruiken voor grensoverschrijdende betalingen. Daarnaast kan dit zorgen voor hogere adoptie in de algehele financiële sector door duidelijkheid over regulering. Bitcoin (BTC) en de SEC Bitcoin is van oorsprong een volledig decentrale cryptomunt. Toch kan BTC indirect profiteren van deze nieuwe regulering. Een groot voordeel is dat institutionele beleggers eenvoudiger grote hoeveelheden BTC kunnen aanhouden via trust-custodians zoals Coinbase. Dit kan op zijn buurt weer leiden tot grotere liquiditeit en minder volatiliteit. Dit maakt grotere fondsen namelijk een stuk veiliger. Ook kan de concurrentie tussen custiodians innovatieve bewaaroplossingen stimuleren voor Bitcoin. Hoe Bitcoin kopen?Bitcoin kopen? Wij leggen je uit hoe en waar je dat het beste kan doen! Waar Bitcoin kopen in 2025? Het kopen van BTC of crypto wordt in Nederland steeds makkelijker. En nu de rentes officieel voor het eerst sinds 2024 omlaag zijn, lijkt het een interessant moment om de markt op te gaan. In deze handleiding laten we je precies zien hoe je dit doet. Stap voor stap leren we… Continue reading Institutionele adoptie versneld: SEC maakt gereguleerde crypto-custodians mogelijk document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Ethereum (ETH) gevolgen Naast Ripple en Bitcoin kan ook Ethereum (ETH) profiteren van deze ontwikkelingen. Gereguleerde custodian-opties maken staking en custody van ETH veiliger voor institutionele spelers. Dit kan ervoor zorgen dat er meer adoptie naar de grootste altcoin toe stroom. Investeerders hebben dan meer vertrouwen in de beveiliging van hun ETH waardoor de adoptie van smart contracts en DeFi toepassingen versnellen. Uiteindelijk kan ETH een bredere rol krijgen in binnen de gereguleerde financiële producten. Hierbij kun je denken aan fondsen of tokenized assets. Welke gevolgen heeft dit voor de cryptomarkt? Er kunnen voor de cryptomarkt verschillende gevolgen zijn. Zo kan dit leiden tot grotere institutionele deelname. Door dat meer partijen als gereguleerde custodians kunnen optreden, wordt het makkelijker voor institutionele beleggers om crypto te houden. Dit zorgt ook weer voor meer concurrentie op de markt, waardoor er meer naar innovatie gestreefd moet worden. Daarnaast kan dit ook zorgen voor meer vertrouwen en legitimiteit in de cryptomarkt. Wanneer er op regelgevend vlak meer duidelijkheid is, kan dit meer investeerders naar de markt toe trekken. Hierdoor kan crypto nog meer mainstream worden dan dat het nu is. De adoptie wordt hierdoor versneld. Het kan wel voor mee druk zetten op tokens die juridisch onzekerheid ervaren. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Institutionele adoptie versneld: SEC maakt gereguleerde crypto-custodians mogelijk is geschreven door Jessy Zuidema en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.
MET
$0.2269
-0.48%
LIKE
$0.007706
+0.18%
OP
$0.7409
+5.52%
Podiel
Coinstats
2025/10/01 18:46
Podiel
Buffett Said: “You Must Find a Way to Earn Money While You Sleep, Otherwise You Will Work Until You Die”
One of CryptoMiningFirm’s biggest strengths is its wide range of mining contracts designed to suit different financial goals.
Podiel
Coinstats
2025/10/01 18:33
Podiel
BNB Chain alert on X: CZ warning, $BSC link, and wallet risk
The X account of BNB Chain has circulated a suspicious link related to a fake "$BSC rewards" program. All the details.
BNB
$1,067.57
+4.61%
LINK
$22.97
+2.08%
WALLET
$0.02427
+2.83%
Podiel
The Cryptonomist
2025/10/01 18:28
Podiel
Trendové správy
Viac
IP Hits $11.75, HYPE Climbs to $55, BlockDAG Surpasses Both with $407M Presale Surge!
Aave DAO to Shut Down 50% of L2s While Doubling Down on GHO
CME Group to offer 24/7 coverage for crypto options and futures
The Role of Reference Points in Achieving Equilibrium Efficiency in Fair and Socially Just Economies
Headwind Helps Best Wallet Token