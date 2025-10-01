Bitcoin koers profiteert van $7,8 miljard instroom in BTC ETF’s in derde kwartaal

BlackRock heeft via zijn iShares Bitcoin Trust (IBIT) inmiddels 3,8% van de totale Bitcoin supply in bezit. Daarmee is het fonds in korte tijd uitgegroeid tot een van de grootste spelers in de BTC markt. Volgens Bloomberg analist Eric Balchunas is dit uitzonderlijk, omdat vergelijkbare equity ETF's ondanks hun lange bestaan nooit zo'n groot aandeel in hun onderliggende markt hebben opgebouwd. Duwt dit de Bitcoin koers in 2025 nog verder richting nieuwe all-time highs? Bitcoin koers onder invloed van IBIT ETF De IBIT ETF bestaat pas sinds 2024 en heeft nu al een vermogen van ongeveer $87,7 miljard. Dat vertegenwoordigt 768.264 BTC, oftewel 3,8% van de totale supply. Ter vergelijking: de bekende SPDR S&P 500 ETF (SPY) is al ruim dertig jaar oud en bezit slechts 1,1% van de aandelen die het volgt. Om hetzelfde marktaandeel te behalen als IBIT in Bitcoin, zou een equity ETF ongeveer $2.200 miljard groot moeten zijn. BlackRock heeft daarnaast een aanvraag ingediend om IBIT onder het nieuwe generieke ETF raamwerk te laten vallen. Dit kan zowel de werking van het fonds efficiënter maken als extra instroom van kapitaal bevorderen. Dat zou de dominantie van BlackRock in de Bitcoinmarkt verder vergroten. Sterke instroom in BTC ETF’s Niet alleen BlackRock profiteert van deze ontwikkeling. Alle BTC ETF’s samen hebben sinds hun lancering in 2024 meer dan $57 miljard aan instroom gezien. Alleen al in het derde kwartaal van 2025 kwam daar $7,8 miljard bij. Deze instroom heeft de liquiditeit van Bitcoin zichtbaar verbeterd. Volgens Balchunas is de Bitcoin koers sinds de introductie van de BTC ETF’s met ongeveer 340% gestegen. Hoewel dit niet alleen door BTC ETF’s komt, is hun rol bij het toegankelijk maken van Bitcoin voor traditionele investeerders onmiskenbaar. The spot bitcoin ETFs took in $7.8b in Q3, now $21.5b YTD and $57b since inception. Solid climb up. Yet some on here are miserable bc they live in childish fantasy that expects $1T of inflows every day. But real growth in reality is two steps fwd, one step back. via @JSeyff pic.twitter.com/dAEJJTOYWW — Eric Balchunas (@EricBalchunas) September 30, 2025 BlackRock dicht bij Satoshi Nakamoto De enige partij die meer Bitcoin bezit dan BlackRock, is de oprichter van Bitcoin zelf: Satoshi Nakamoto. Zijn wallets bevatten naar schatting 1,12 miljoen BTC. Met 768.264 BTC staat BlackRock stevig op de tweede plaats. Balchunas zei dat BlackRock Nakamoto mogelijk al in de zomer van 2025 kan inhalen als de instroom in IBIT in hetzelfde tempo doorgaat. Dit proces kan nog sneller verlopen als de Bitcoin koers richting $150.000 stijgt. In dat scenario verwacht hij dat een groot aantal adviseurs en institutionele beleggers zich in IBIT zal inkopen, wat kan zorgen voor een zogenoemde feeding frenzy. IBIT owning 3.8% of all the bitcoin is bonkers if you think about it. An equity ETF would need to have $2.2 trillion in assets to have as much ownership of its underlying asset class. eg $SPY owns 1.1% of most stocks and it’s 32yrs old, IBIT is still a toddler. https://t.co/tgQ6bZxyWB — Eric Balchunas (@EricBalchunas) September 30, 2025 Vanguard overweegt toetreding tot de markt Een andere factor die de positie van BlackRock kan versterken, is de mogelijke toetreding van Vanguard. Deze vermogensbeheerder, de nummer twee wereldwijd, heeft zich tot nu toe afzijdig gehouden van Bitcoin en andere digitale assets. Door de groeiende vraag van klanten onderzoekt Vanguard nu de mogelijkheden om toegang te bieden tot crypto ETF’s. Als Vanguard besluit om producten als IBIT beschikbaar te stellen aan zijn klanten, kan dit de instroom in BlackRocks fonds fors vergroten. Vanguard beheert namelijk biljoenen dollars en heeft wereldwijd miljoenen particuliere en institutionele klanten. Vooruitblik: de rol van BlackRock De snelle groei van IBIT laat zien hoe snel institutionele beleggers een centrale rol in de BTC markt hebben gekregen. Waar Bitcoin ooit grotendeels werd gehodld door particuliere holders en miners, verschuift een aanzienlijk deel nu naar grote fondsen. BlackRock bezit inmiddels bijna 4% van alle Bitcoin supply, terwijl de totale instroom in BTC ETF’s blijft toenemen. Dat zet de deur open naar een situatie waarin één vermogensbeheerder binnen enkele jaren de grootste Bitcoin houder kan worden. Dit benadrukt hoe de adoptie van Bitcoin door Wall Street de verdeling van de BTC supply blijvend kan veranderen.