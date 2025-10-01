2025-10-03 Friday

Krypto správy

Doprajte si najhorúcejšie krypto správy a aktualizácie trhu
Indian, Emirati, and Pakistani Investors Lead Surge in UAE’s Fractional Ownership Market

Indian, Emirati, and Pakistani Investors Lead Surge in UAE’s Fractional Ownership Market

Fractional ownership is rapidly cementing its place as one of the UAE's most transformative real estate models.
RealLink
REAL$0.08052+3.41%
Podiel
Crypto Breaking News2025/10/01 22:36
Podiel
Aave maker sees rate cuts fueling a new DeFi Summer

Aave maker sees rate cuts fueling a new DeFi Summer

Kulechov sees central bank rate cuts as fuel for the next DeFi summer.
AaveToken
AAVE$290.11+1.13%
DeFi
DEFI$0.002021+22.04%
Lorenzo Protocol
BANK$0.06812-1.67%
Podiel
Cryptopolitan2025/10/01 22:31
Podiel
DATs tied to TRX, ETH, MSTR tank double digits

DATs tied to TRX, ETH, MSTR tank double digits

The post DATs tied to TRX, ETH, MSTR tank double digits appeared on BitcoinEthereumNews.com. Digital Asset Treasury (DATs) firms Tron, Bitmine, and Strategy are all down from their mid-2025 highs by double-digit percentages, as analysts claim the hype around crypto treasuries is dwindling. Nasdaq-listed Tron Inc., a toy and souvenir manufacturer that has transitioned into a crypto treasury, has seen its shares collapse by 85% from a June 20 peak of $12.80, according to TradingView data. In September alone, the stock fell 55%, erasing much of the gains that followed its entry into the market. Strategy, the software company now known as the largest Bitcoin holder among publicly traded companies, has also shed about 30% of its value over the last three months. The Ethereum treasury, Bitmine Immersion Technologies, is down 67% over the same period. DATs hype is fading fast, analysts warn According to some market analysts, the decline of these stocks is attributed to a familiar monthly cycle of hype, frenzy, and eventual cooling that new financial products experience during their initial launch. Peter Chung, head of research at Presto Research, said that the surge in valuations came from excitement rather than fundamentals.  “It is common for hype and frenzy to take over when a new meta is introduced,” he said in a recent interview. “As cooler heads prevail, the asset tends to find a stable footing, leading to a decline in its valuation. This year it happened with Circle’s IPO, and it is happening with DATs.” Strategy’s Michael Saylor was the first to bring the idea to publicly listed institutions when he began converting the company’s corporate cash into Bitcoin in 2020. Saylor transformed the financial intelligence firm, then known as MicroStrategy, into a proxy for BTC exposure and inspired more businesses that had hoped to replicate its success. Some firms in 2025 executed reverse mergers to quickly list on exchanges,…
Tron
TRX$0.3435+0.70%
Ethereum
ETH$4,486.21+4.09%
AgentTank
TANK$0.0006134+3.42%
Podiel
BitcoinEthereumNews2025/10/01 22:16
Podiel
Why Instant Crypto Payments Are Needed

Why Instant Crypto Payments Are Needed

The post Why Instant Crypto Payments Are Needed appeared on BitcoinEthereumNews.com. Without specific regulation for blockchain payments, AI agents remain largely prototypes. In this context, John D’Agostino, head of institutional strategy at Coinbase, recently reiterated this during an appearance on CNBC, emphasizing how blockchain represents a “source of truth” capable of enabling machine-to-machine executions and real-time payments. According to public data from Chainalysis, updated in September 2025, on-chain activity and the use of stablecoins have grown significantly: for example, the monthly volume of EURC increased from about 47 million dollars in June 2024 to over 7.5 billion dollars in June 2025, indicating an acceleration of on-chain flows Chainalysis. Industry analysts also note that the regulatory push is real: in the 2023 BIS survey, 94% of the central banks surveyed stated they are exploring CBDC projects, a key indicator of the changing regulatory landscape BIS. The Point: Scalable AI and Blockchain as a Reliable Data Foundation During a segment of Squawk Box, D’Agostino described AI as a form of “infinitely scalable intelligence,” describing blockchain as the “source of truth” that ensures its operation. That said, the message is clear: if agents are to act on behalf of people, verifiable data and swift regulation are needed; otherwise, the system remains confined to prototype status, as is the case today for many cryptographic applications. Why Real-Time is the Critical Threshold Agents purchasing APIs, paying for microservices, or rebalancing positions must execute trades in milliseconds or a few seconds. In fact, with slow networks, bots risk arbitrage, slippage, and other operational issues. The lack of near-instant finality significantly limits the automation of mission-critical flows. Already Visible Use Cases DeFi Automation: bots executing strategies on smart contracts without the need for continuous supervision. M2M Payments: micro-payments between digital services, AI models, APIs, and storage systems. Supply chain and IoT: unlocking of assets or data upon reaching…
WHY
WHY$0.00000003236+12.40%
BRC20.COM
COM$0.013816-4.10%
Sleepless AI
AI$0.1282+4.99%
Podiel
BitcoinEthereumNews2025/10/01 22:12
Podiel
Bitcoin koers profiteert van $7,8 miljard instroom in BTC ETF’s in derde kwartaal

Bitcoin koers profiteert van $7,8 miljard instroom in BTC ETF’s in derde kwartaal

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   BlackRock heeft via zijn iShares Bitcoin Trust (IBIT) inmiddels 3,8% van de totale Bitcoin supply in bezit. Daarmee is het fonds in korte tijd uitgegroeid tot een van de grootste spelers in de BTC markt. Volgens Bloomberg analist Eric Balchunas is dit uitzonderlijk, omdat vergelijkbare equity ETF’s ondanks hun lange bestaan nooit zo’n groot aandeel in hun onderliggende markt hebben opgebouwd. Duwt dit de Bitcoin koers in 2025 nog verder richting nieuwe all-time highs? Bitcoin koers onder invloed van IBIT ETF De IBIT ETF bestaat pas sinds 2024 en heeft nu al een vermogen van ongeveer $87,7 miljard. Dat vertegenwoordigt 768.264 BTC, oftewel 3,8% van de totale supply. Ter vergelijking: de bekende SPDR S&P 500 ETF (SPY) is al ruim dertig jaar oud en bezit slechts 1,1% van de aandelen die het volgt. Om hetzelfde marktaandeel te behalen als IBIT in Bitcoin, zou een equity ETF ongeveer $2.200 miljard groot moeten zijn. BlackRock heeft daarnaast een aanvraag ingediend om IBIT onder het nieuwe generieke ETF raamwerk te laten vallen. Dit kan zowel de werking van het fonds efficiënter maken als extra instroom van kapitaal bevorderen. Dat zou de dominantie van BlackRock in de Bitcoinmarkt verder vergroten. Sterke instroom in BTC ETF’s Niet alleen BlackRock profiteert van deze ontwikkeling. Alle BTC ETF’s samen hebben sinds hun lancering in 2024 meer dan $57 miljard aan instroom gezien. Alleen al in het derde kwartaal van 2025 kwam daar $7,8 miljard bij. Deze instroom heeft de liquiditeit van Bitcoin zichtbaar verbeterd. Volgens Balchunas is de Bitcoin koers sinds de introductie van de BTC ETF’s met ongeveer 340% gestegen. Hoewel dit niet alleen door BTC ETF’s komt, is hun rol bij het toegankelijk maken van Bitcoin voor traditionele investeerders onmiskenbaar. The spot bitcoin ETFs took in $7.8b in Q3, now $21.5b YTD and $57b since inception. Solid climb up. Yet some on here are miserable bc they live in childish fantasy that expects $1T of inflows every day. But real growth in reality is two steps fwd, one step back. via @JSeyff pic.twitter.com/dAEJJTOYWW — Eric Balchunas (@EricBalchunas) September 30, 2025 Welke crypto nu kopen?Lees onze uitgebreide gids en leer welke crypto nu kopen verstandig kan zijn! Welke crypto nu kopen? De rentes zijn officieel omlaag voor het eerst sinds 2024, heeft Fed-voorzitter Jerome Powell vorige week aangekondigd, en dus lijkt de markt klaar om te gaan stijgen. Eén vraag komt telkens terug: welke crypto moet je nu kopen? In dit artikel bespreken we de munten die in 2025 écht het verschil kunnen… Continue reading Bitcoin koers profiteert van $7,8 miljard instroom in BTC ETF’s in derde kwartaal document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); BlackRock dicht bij Satoshi Nakamoto De enige partij die meer Bitcoin bezit dan BlackRock, is de oprichter van Bitcoin zelf: Satoshi Nakamoto. Zijn wallets bevatten naar schatting 1,12 miljoen BTC. Met 768.264 BTC staat BlackRock stevig op de tweede plaats. Balchunas zei dat BlackRock Nakamoto mogelijk al in de zomer van 2025 kan inhalen als de instroom in IBIT in hetzelfde tempo doorgaat. Dit proces kan nog sneller verlopen als de Bitcoin koers richting $150.000 stijgt. In dat scenario verwacht hij dat een groot aantal adviseurs en institutionele beleggers zich in IBIT zal inkopen, wat kan zorgen voor een zogenoemde feeding frenzy. IBIT owning 3.8% of all the bitcoin is bonkers if you think about it. An equity ETF would need to have $2.2 trillion in assets to have as much ownership of its underlying asset class. eg $SPY owns 1.1% of most stocks and it’s 32yrs old, IBIT is still a toddler. https://t.co/tgQ6bZxyWB — Eric Balchunas (@EricBalchunas) September 30, 2025 Vanguard overweegt toetreding tot de markt Een andere factor die de positie van BlackRock kan versterken, is de mogelijke toetreding van Vanguard. Deze vermogensbeheerder, de nummer twee wereldwijd, heeft zich tot nu toe afzijdig gehouden van Bitcoin en andere digitale assets. Door de groeiende vraag van klanten onderzoekt Vanguard nu de mogelijkheden om toegang te bieden tot crypto ETF’s. Als Vanguard besluit om producten als IBIT beschikbaar te stellen aan zijn klanten, kan dit de instroom in BlackRocks fonds fors vergroten. Vanguard beheert namelijk biljoenen dollars en heeft wereldwijd miljoenen particuliere en institutionele klanten. Vooruitblik: de rol van BlackRock De snelle groei van IBIT laat zien hoe snel institutionele beleggers een centrale rol in de BTC markt hebben gekregen. Waar Bitcoin ooit grotendeels werd gehodld door particuliere holders en miners, verschuift een aanzienlijk deel nu naar grote fondsen. BlackRock bezit inmiddels bijna 4% van alle Bitcoin supply, terwijl de totale instroom in BTC ETF’s blijft toenemen. Dat zet de deur open naar een situatie waarin één vermogensbeheerder binnen enkele jaren de grootste Bitcoin houder kan worden. Dit benadrukt hoe de adoptie van Bitcoin door Wall Street de verdeling van de BTC supply blijvend kan veranderen. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Bitcoin koers profiteert van $7,8 miljard instroom in BTC ETF’s in derde kwartaal is geschreven door Dirk van Haaster en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.
Bitcoin
BTC$120,168.14+2.55%
MetYa
MET$0.2269-0.56%
Wink
LIKE$0.007692+0.07%
Podiel
Coinstats2025/10/01 22:01
Podiel
Shiba Inu Partners With Solana-Backed Arlo For Shibarium Security

Shiba Inu Partners With Solana-Backed Arlo For Shibarium Security

Shiba Inu said it is partnering with Arlo, an AI security and token-analytics startup backed by the Solana Foundation, to bring Arlo’s “intelligence engine” to Shibarium, the project’s Layer-2 network. In an announcement on X, the official Shiba Inu account welcomed Arlo to the ecosystem, adding that the two teams are “teaming up to enhance […]
BitShiba
SHIBA$0.000000000589+6.12%
Sleepless AI
AI$0.1282+4.99%
TokenFi
TOKEN$0.0131+4.13%
Podiel
Bitcoinist2025/10/01 22:00
Podiel
US Government Shutdown Poses Fresh Risk to Crypto ETF Timeline—Solana and Litecoin Face Delays

US Government Shutdown Poses Fresh Risk to Crypto ETF Timeline—Solana and Litecoin Face Delays

Analysts like Bloomberg’s James Seyffart noted that the shutdown could add further delays to crypto ETF approval, despite the SEC introducing generic listing standards. Despite the shutdown, Bitcoin has surged past $116,500, as markets anticipate a dovish Federal Reserve, and a 25 bps rate cut this month. The US government under the Trump administration has [...]]]>
Wink
LIKE$0.007692+0.07%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$7.758+2.64%
Podiel
Crypto News Flash2025/10/01 21:52
Podiel
Ripplecoin Mining Combines XRP to Launch a $30 Million Reward Pool and Give Users Fresh Opportunities

Ripplecoin Mining Combines XRP to Launch a $30 Million Reward Pool and Give Users Fresh Opportunities

Ripplecoin Mining, a regulated cloud computing platform, announced the launch of a $30 million registration reward pool, aiming to help users earn daily crypto income through cloud mining in a low-barrier, automated manner.
XRP
XRP$3.053+3.98%
Cloud
CLOUD$0.13567+1.38%
Podiel
Coinstats2025/10/01 21:48
Podiel
$70 billion added to the crypto market in under 30 minutes

$70 billion added to the crypto market in under 30 minutes

The post $70 billion added to the crypto market in under 30 minutes appeared on BitcoinEthereumNews.com. Cryptocurrencies are having an explosive start this month, with $70 billion added to the overall crypto market capitalization in under 30 minutes on Wednesday, October 1. More precisely, the total value was sat at $3.87 trillion at around 10:25 AM CET (8:25 AM UTC), only to go up to $3.94 trillion at approximately 10:55 AM CET (8:55 AM UTC). Shortly after, the figure climbed even further, hovering around $3.95 trillion market cap at press time, according to TradingView data retrieved by Finbold. Total crypto market cap. Source: TradingView This marks an approximately $100 billion or 2.5% increase already in ‘Uptober’ from yesterday’s levels, which were around $3.85 trillion. Among the strongest gainers today in terms of market cap was the privacy coin Zcash (ZEC), which went from the 72nd to the 65th largest crypto in less than 24 hours, being up 40% on the daily chart. Featured image via Shutterstock Source: https://finbold.com/70-billion-added-to-the-crypto-market-in-under-30-minutes/
BRC20.COM
COM$0.013816-4.10%
1
1$0.006742-15.49%
Moonveil
MORE$0.06995-0.51%
Podiel
BitcoinEthereumNews2025/10/01 21:46
Podiel
How to Buy Presale Crypto: Step-by-Step Guide to Securing Based Eggman $GGs

How to Buy Presale Crypto: Step-by-Step Guide to Securing Based Eggman $GGs

Presale crypto opportunities are creating new entry points for investors looking at early-stage tokens. These presale crypto projects often provide access at lower costs before official exchange listings. Based Eggman $GGs is one such example making its way into the crypto presale list. With clear steps for participation, the process of buying presale crypto coins […] The post How to Buy Presale Crypto: Step-by-Step Guide to Securing Based Eggman $GGs appeared first on CoinChapter.
Stage
STAGE$0.0000449-1.75%
Everclear
CLEAR$0.02339-7.84%
Podiel
Coinstats2025/10/01 21:45
Podiel

Trendové správy

Viac

IP Hits $11.75, HYPE Climbs to $55, BlockDAG Surpasses Both with $407M Presale Surge!

Aave DAO to Shut Down 50% of L2s While Doubling Down on GHO

CME Group to offer 24/7 coverage for crypto options and futures

The Role of Reference Points in Achieving Equilibrium Efficiency in Fair and Socially Just Economies

Headwind Helps Best Wallet Token