Zrieknutie sa zodpovednosti Obchodovacia zóna Meme+
Toto Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti v obchodovacej zóne MEXC Meme+ (ďalej len „Vyhlásenie“) sa vydáva v spojení s Vyhlásením o rizikách spoločnosti MEXC a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť. Účasťou v obchodovacej zóne Meme+ a na súvisiacich produktoch a udalostiach potvrdzujete, že ste sa poradili so svojimi nezávislými právnymi poradcami, prečítali ste si a pochopili ustanovenia uvedené v tomto dokumente a ste o nich plne informovaní.
Obchodovacia zóna MEXC Meme+ (ďalej len „produkt“) je špecializovaný nástroj určený pre sofistikovaných investorov s rozsiahlymi skúsenosťami na trhu s kryptomenami. Produkt nesie podstatne vyššie riziká v porovnaní s inými druhmi obchodovacích produktov ponúkaných spoločnosťou MEXC. Napríklad tokeny uvedené na Produkte sú volatilnejšie ako tradičné kryptomeny, môžu byť vyradené z obehu rýchlejšie a/alebo častejšie ako tradičné kryptomeny a môžu byť v porovnaní s tradičnými kryptomenami nedostatočne udržiavané. Nepoužívajte túto službu a/alebo sa nezúčastňujte na žiadnych súvisiacich produktoch alebo službách, ak nie ste schopní niesť plné riziko investičnej straty.
Ponúkaním produktu MEXC pôsobí len ako platforma na zobrazenie informácií. Všetky zobrazené materiály a informácie pochádzajú z webových stránok tretích strán a možno ich k nim priradiť. Spoločnosť MEXC v žiadnom prípade neschvaľuje ani nezaručuje presnosť a/alebo platnosť takýchto informácií, a to ani odvodením, ani vyjadrením. Používaním Produktu sa zaväzujete, že ste vykonali vlastnú náležitú starostlivosť a prieskum v súvislosti s vaším investičným rozhodnutím a že ste sa v prípade potreby poradili so svojimi finančnými, právnymi alebo daňovými poradcami. Spoločnosť MEXC a jej pridružené spoločnosti nenesú zodpovednosť za žiadne straty alebo škody, ktoré vzniknú počas vašich investičných aktivít.