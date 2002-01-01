Porovnanie trendov
Významné udalosti
BTC
0.00%
Aktuálna hodnota
--
U.S. 10-ročná štátna sadzba(TNX)
0.00%
Aktuálna hodnota
--
Index NASDAQ(IXIC)
0.00%
Aktuálna hodnota
--
Zlaté futures(GC=F)
0.00%
Aktuálna hodnota
--
Bitcoin/U.S. Pomer dlhu(BTC/TNX)
0.00%
Aktuálna hodnota
--
Pomer Bitcoin/NASDAQ(BTC/IXIC)
0.00%
Aktuálna hodnota
--
Pomer Bitcoin/zlato(BTC/Gold)
0.00%
Aktuálna hodnota
--
BTC 0.00%
Významné udalosti
Kľúčové informácie
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
Kolísanie BTC 5 minút pred oznámením
Kolísanie BTC 5 minút po oznámení
Predpoveď trhu
Predpoveď trhu
Hotspot novinky
Zobraziť viac