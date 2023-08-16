1. kapitola Všeobecné ustanovenia
Článok 1 S cieľom posilniť riadenie rizík pri obchodovaní s derivátmi digitálnych aktív a futures kontraktmi, chrániť legitímne práva a záujmy obchodných strán a zabezpečiť normálny priebeh obchodovania s futures kontraktmi táto platforma formuluje tieto pravidlá kontroly rizík (ďalej len „pravidlá“).
Článok 2 Riadenie rizika obchodovania s futures využíva systém limitov rizika, systém nútenej likvidácie, systém núteného znižovania zadlženosti a systém spravodlivých cien
Článok 3 Táto platforma (ďalej len „platforma“ alebo „my“) a používatelia platformy (ďalej len „vy“) musia tieto opatrenia dodržiavať. Tieto pravidlá a zmeny a doplnenia týchto pravidiel, ktoré platforma z času na čas vykoná, tvoria súčasť používateľskej zmluvy platformy. Používaním alebo nákupom služieb a produktov platformy na obchodovanie s futures zmluvy potvrdzujete, že ste si prečítali, porozumeli a prijali všetky podmienky stanovené v týchto pravidlách a naše zmeny a doplnky a aktualizácie týchto pravidiel z času na čas.
2. kapitola Podmienky a dohody o kontrole rizika
Článok 4 Pri obchodovaní s digitálnymi aktívami a súvisiacimi produktmi na platforme existujú značné riziká. Okrem kolísania cien digitálnych aktív existujú pri obchodovaní s derivátmi aj ďalšie riziká protistrany. V niektorých prípadoch sa platforma môže rozhodnúť uzavrieť niektoré alebo všetky vaše pozície.
Článok 5 Obchodovanie s digitálnymi aktívami zahŕňa veľké riziká. Riziko obchodovania alebo držby virtuálnych digitálnych aktív vám môže spôsobiť značné skutočné straty. Preto by ste mali dôkladne zvážiť, či obchodovať s digitálnymi aktívami alebo súvisiacimi derivátmi a využívať pákový efekt podľa vašej finančnej situácie.
Článok 6 Platforma nezaručuje riadne a stabilné obchodovanie s futures na digitálne aktíva. Pri obchodovaní s digitálnymi aktívami (a akýmikoľvek inými aktívami) by ste mali byť opatrní.
Článok 7 Cena sa môže kedykoľvek meniť v dôsledku akýchkoľvek faktorov. Keďže cena kolíše, môžete mať veľký zisk alebo stratu. Akékoľvek digitálne aktívum alebo obchodná pozícia môže kolísať v hodnote, alebo sa dokonca môže stať bezcennou.
Článok 8 Akékoľvek straty spôsobené chybou užívateľa znáša užívateľ. Chyba zahŕňa, ale nie je obmedzená na: nefungovanie podľa obchodných pravidiel, nevykonanie príslušnej obchodnej operácie včas, zabudnutie alebo únik hesla, prelomenie hesla inými používateľmi a napadnutie počítača inými používateľmi.
Článok 9 Ak používateľ použije akékoľvek nezistené medzery na webovej stránke alebo nepovolené vysokofrekvenčné nástroje a procedurálne nástroje na generovanie nezákonných ziskov, budeme používateľa kontaktovať za účelom obnovenia. Musíte poskytnúť praktickú spoluprácu, inak prijmeme opatrenia vrátane, ale nie výlučne, obmedzenia obchodovania s účtom, zmrazenia finančných prostriedkov na účte a podniknutia právnych krokov. Používateľ bude tiež zodpovedný za náklady spôsobené tým, že používateľ nebude efektívne spolupracovať.
Článok 10 Služby obchodovania s futures kontraktmi na deriváty digitálnych aktív, ktoré platforma poskytuje, môžu mať zvýšené rizikové faktory. Rozumiete a viete, že:
(1) Môžete prísť o všetku svoju počiatočnú maržu a akékoľvek ďalšie digitálne aktíva, ktoré ukladáte na našej platforme, aby ste si udržali svoju pozíciu;
(2) Ak zmeny na trhu neprispievajú k vašej pozícii alebo úrovni marže, môžete byť dočasne informovaní o prevode ďalších digitálnych aktív, aby ste si udržali svoju pozíciu;
(3) Ak sa vám nepodarí vložiť ďalšie digitálne aktíva na váš účet podľa potreby, môžeme pozíciu uzavrieť v čase straty podľa nášho uváženia.
(4) Váš zisk alebo strata bude závisieť od kolísania cien zodpovedajúcich digitálnych aktív, ktoré je mimo našej kontroly.
V niektorých prípadoch, ako sú údaje o digitálnych aktívach alebo prerušenie siete, môžeme vzhľadom na povahu digitálnych aktív uzavrieť príslušné futures vopred v našej dobrej viere. Predpokladá sa, že si uvedomujete toto potenciálne riziko.
Aj keď platforma zverejnila možné riziká, stále môžu existovať riziká, ktoré nebude možné zverejniť, a môžete stratiť časť alebo všetky svoje aktíva. Mali by ste starostlivo posúdiť, či vaša finančná situácia a tolerancia rizika sú vhodné na obchodovanie na našej platforme.
3. kapitola Opatrenia na kontrolu rizika
Článok 11 S cieľom regulovať správanie sa obchodovania s futures kontraktmi na deriváty digitálnych aktív, udržiavať trhový poriadok, podporovať zdravý vývoj trhu a posilniť dohľad nad skutočnými účtami vzťahu kontroly má obchodná platforma právo prijať opatrenia, ako napr. ako nútené zatvorenie, zákaz obchodovania a zatvorenie účtu na abnormálnych obchodných účtoch a skutočných kontrolných účtoch;
Článok 12 Platforma pre deriváty digitálnych aktív permanetné futures dohliada na obchodné správanie. V prípadoch abnormálneho obchodovania a účtov so skutočným kontrolným vzťahom môžeme iniciovať postupy na riešenie abnormálneho obchodného správania a implementovať povinné riadiace opatrenia pre používateľov.
Článok 13 Používatelia, ktorí sa zúčastňujú obchodovania s derivátmi, musia dodržiavať obchodné pravidlá a príslušné zákony a predpisy platformy, akceptovať sebadisciplínu riadenia platformy a vedome regulovať obchodné správanie.
Článok 14 Identifikácia neobvyklých obchodov a skutočný kontrolný vzťah
1. V prípade nasledujúcich okolností platforma uzná, že ide o abnormálny obchod a správanie skutočného kontrolného vzťahu účtu:
(1) Vy sami ako obchodný partner sa opakovane zapájate do vlastného nákupu a vlastného obchodovania;
(2) Jeden alebo viac zákazníkov so skutočnými účtami súvisiacimi s kontrolným vzťahom, ktorí medzi sebou mnohokrát vykonávajú obchody;
(3) Jeden alebo viac skutočných účtov súvisiacich so vzťahom kontroly, ktoré manipulujú so správaním trhových cien prostredníctvom obchodných prostriedkov, ako sú zodpovedajúce príkazy;
(4) Abnormálne správanie, ako je rovnaký zdroj financií, rovnaká IP adresa a synchrónne obchodné správanie jedného alebo viacerých obchodných účtov;
(5) Časté zadávanie a zrušenie zadávania v priebehu dňa môže ovplyvniť cenu obchodovania s futures alebo zavádzať ostatných účastníkov trhu s futures, aby obchodovali s futures (časté zadávanie a rušenie pokynov);
(6) Viacnásobné zadávanie veľkého množstva a zrušenie zadávanie v priebehu jedného dňa môže ovplyvniť cenu obchodovania s futures alebo uviesť do omylu ostatných účastníkov trhu s futures (zadávanie veľkého množstva a zrušenie pokynov);
(7) Kombinovaná pozícia jedného alebo viacerých skutočných účtov súvisiacich so vzťahom kontroly presahuje limit pozície platformy;
(8) Otvárací objem obchodovania jedného obchodného dňa s kótovaným druhom alebo futures zmluvou prekročí otvárací objem obchodovania dňa stanovený platformou;
(9) Konanie spočívajúce vo vydávaní obchodných príkazov spôsobom procedurálneho obchodovania bez povolenia platformy, ktoré môže ovplyvniť bezpečnosť systému platformy alebo bežný obchodný príkaz;
(10) Krádež cudzích účtov a hesiel nezákonnými prostriedkami alebo používanie súvisiacich účtov na vykonávanie nezákonných obchodov a prevodov finančných prostriedkov;
(11) Iné okolnosti identifikované platformou.
2. Platforma má právo hľadať všetky prostriedky povolené zákonom a princípom spravodlivého obchodu za porušenia týchto pravidiel, vrátane, ale nie výlučne, obmedzenia, pozastavenia alebo ukončenia vášho účtu alebo odopretia práva na prístup na túto webovú stránku bez predchádzajúceho upozornenia.
3. Ak platforma podozrieva, že akékoľvek obchodné aktivity porušujú pravidlá stanovené alebo zobrazené v týchto pravidlách, má platforma právo obmedziť obchodné aktivity akéhokoľvek účtu, ak je to potrebné. Tieto obmedzenia môžu viesť k opatreniam na kontrolu rizík, ako je zrušenie obchodu, obchodné obmedzenia a zmrazenie účtov. Platforma nebude zodpovedná za žiadne straty spôsobené obmedzením, zrušením alebo predčasným uzavretím obchodu kvôli podozreniu z porušenia týchto pravidiel. Ste oboznámení a súhlasíte, že ak sú straty spôsobené naším konaním, zabezpečíte, že platformu nepoškodíte vy ani žiadny súdny spor s treťou stranou a prípadné straty budete kompenzovať. Počas vyšetrovania správania účtu nie je dovolené obchodovať ani vkladať. Platforma má právo zatvoriť účet bez poskytnutia akéhokoľvek ďalšieho vysvetlenia na konci obdobia vyšetrovania.
4. Platforma má právo kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia uzavrieť alebo zmraziť váš účet a previesť akékoľvek zostávajúce aktíva na vašu adresu podania.
Ak sa platforma domnieva, že niektorý účet za akýchkoľvek okolností porušil zmluvu s používateľom a pravidlá platformy (okrem iného vrátane marketingových aktivít), má právo váš účet okamžite zatvoriť a všetky príslušné zostávajúce aktíva budú patriť platforme.