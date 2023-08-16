MEXC copy obchodovanie je jednoduchá, ale efektívna funkcia pre všetkých obchodníkov a ich sledovateľov. Sledovatelia môžu bez námahy sledovať skúseného obchodníka podľa vlastného výberu, a keď obchodník iniciuje vedúci obchod, systém automaticky zadá príkaz pre sledovateľa na základe stratégie obchodníka. Obchodník získa aj podiel zo zisku sledovateľa!
Spojte sa s veľkým počtom sledovateľov a získajte podiel na ziskoch svojich sledovateľov.
Čakajte na schválenie vašej žiadosti, ktoré zvyčajne trvá 1-2 dni.
Systém automaticky zadá príkaz pre vašich sledovateľov.
Sledujte skúseného obchodníka a už nikdy nezmeškáte trendy na trhu.
Prevod prostriedkov na váš spotový účet
Vyplňte údaje copy obchodovania
Skúsení obchodníci môžu uplatniť svoje obchodné zručnosti, aby pomohli nasledovníkom robiť ziskové obchody, z ktorých môžu získať podiel na zisku. Sledovatelia môžu bez námahy sledovať obozretné obchodné stratégie jediným kliknutím.
Systém bude zadávať príkaz pre sledovateľov na základe stratégie obchodníka.
Aby používatelia mohli začať s copy obchodovaním, musia iba previesť prostriedky na svoj účet copy obchodovania a vyplniť svoje údaje.
Všetci obchodníci majú veľké obchodné skúsenosti a majú pôsobivé portfólio. Boli schválené po dôkladnej kontrole spoločnosťou MEXC.