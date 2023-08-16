Loading...

MEXC copy obchodovanie

Obchodovanie je teraz jednoduchšie ako kedykoľvek predtým

50,000+

Celkový počet používateľov copy obchodovania

1,000,000,000+ USDT

Celková suma copy obchodovania

Čo je copy obchodovanie?

MEXC copy obchodovanie je jednoduchá, ale efektívna funkcia pre všetkých obchodníkov a ich sledovateľov. Sledovatelia môžu bez námahy sledovať skúseného obchodníka podľa vlastného výberu, a keď obchodník iniciuje vedúci obchod, systém automaticky zadá príkaz pre sledovateľa na základe stratégie obchodníka. Obchodník získa aj podiel zo zisku sledovateľa!

Ako začať s copy obchodovaním?

Ak máte veľké skúsenosti s obchodovaním a silný zmysel pre úsudok voči trhu, môžete požiadať o to, aby ste sa stali obchodníkom a získali podiely na zisku.

Staňte sa obchodníkom

Spojte sa s veľkým počtom sledovateľov a získajte podiel na ziskoch svojich sledovateľov.

Odoslať žiadosť

Čakajte na schválenie vašej žiadosti, ktoré zvyčajne trvá 1-2 dni.

Začať vedúci obchod

Systém automaticky zadá príkaz pre vašich sledovateľov.

Ak ste bežný používateľ, ktorý si nechce nechať ujsť najnovšie trendy na trhu, môžete jednoducho sledovať skúseného obchodníka a kopírovať jeho obchody.

Staňte sa sledovateľom

Sledujte skúseného obchodníka a už nikdy nezmeškáte trendy na trhu.

Prevod finančných prostriedkov

Prevod prostriedkov na váš spotový účet

Sledovať obchodníka

Vyplňte údaje copy obchodovania

Výhody copy obchodovania

  • Win-Win

    Skúsení obchodníci môžu uplatniť svoje obchodné zručnosti, aby pomohli nasledovníkom robiť ziskové obchody, z ktorých môžu získať podiel na zisku. Sledovatelia môžu bez námahy sledovať obozretné obchodné stratégie jediným kliknutím.

  • Automatizovaný systém

    Systém bude zadávať príkaz pre sledovateľov na základe stratégie obchodníka.

  • Nízka vstupná bariéra

    Aby používatelia mohli začať s copy obchodovaním, musia iba previesť prostriedky na svoj účet copy obchodovania a vyplniť svoje údaje.

  • Profesionálne a spoľahlivé

    Všetci obchodníci majú veľké obchodné skúsenosti a majú pôsobivé portfólio. Boli schválené po dôkladnej kontrole spoločnosťou MEXC.

Nenechajte si ujsť žiadne hlavné trhové trendy. Začnite scopy obchodovaním teraz!

