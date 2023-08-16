<p>Uznávate a súhlasíte s tým, že MEXC nebude zodpovedný za žiadne straty a škody spôsobené ktoroukoľvek z nasledujúcich okolností:</p><article><p>a) Strata zisku, strata údajov, strata príležitosti, nehmotné škody alebo akékoľvek škody vyplývajúce z udalosti vyššej moci.</p><p>b) MEXC má primerané dôvody domnievať sa, že konkrétny sledovateľ a konkrétne transakcie môžu byť v rozpore s príslušným zákonom alebo touto zmluvou alebo inými právnymi dokumentmi, vrátane, ale nie výlučne, vykonávania zakázaných obchodných aktivít (vrátane, okrem iného, manipulatívnych alebo zneužívajúcich obchodné správanie), boli počas procesu otvárania účtu poskytnuté podvodné alebo nesprávne informácie alebo ste pri používaní našich služieb nekonali v dobrej miere.</p><p>c) MEXC má primerané dôvody domnievať sa, že správanie sledovateľov na platforme je podozrivé z nezákonného alebo nevhodného správania, vrátane, ale nie výlučne, vykonávania zakázaných obchodných aktivít (vrátane, okrem iného, manipulatívneho alebo zneužívajúceho obchodného správania), podvodného alebo boli počas procesu otvárania účtu poskytnuté nesprávne informácie alebo ste pri používaní našich služieb nekonali v dobrej viere.</p><p>d) Straty alebo náklady vzniknuté nákupom alebo získaním akýchkoľvek údajov, informácií alebo transakcií prostredníctvom služieb.</p><p>e) Vaša nesprávna interpretácia alebo nepochopenie služieb, akákoľvek čiastočná alebo úplná strata spôsobená vašou priamou alebo nepriamou účasťou v súvislosti so službami a touto zmluvou.</p></article><p>2) Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že existujú riziká súvisiace s funkciou služieb, vrátane, ale nie výlučne, automatických obchodných operácií, pri ktorých môže váš účet začať a ukončiť transakcie bez vášho manuálneho zásahu.</p><p>3) Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že MEXC nezaručuje úspech žiadneho skopírovaného obchodu ani skutočnosť, že skopírovaný obchod bude skopírovaný na účet sledovateľa. Skopírovaný obchod nemusí byť úspešne skopírovaný z niekoľkých dôvodov, vrátane, nie však výlučne, nesplnenia minimálneho objemu obchodovania s kópiou, nesplnenia požadovaného pomeru kolaterálu, spustenia opatrení na kontrolu rizika a iných okolností, ktoré porušujú alebo sú inak predpísané touto zmluvou a/alebo právnymi dokumentmi.</p><p>4) Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že môže dôjsť k oneskoreniu poskytovania služieb a že by vám vznikli straty a/alebo náklady, a že služby môžu zlyhať.</p><p>5) Služby správy investícií sú podľa vášho uváženia. Vezmite prosím na vedomie, že ak sa rozhodnete využiť služby na kopírovanie konkrétnych obchodníkov a/alebo postupovať podľa konkrétnych obchodných stratégií, predpokladá sa, že ste zvážili svoju celkovú finančnú situáciu, vrátane finančného plánovania, a chápete, že používanie funkcie služby je mimoriadne špekulatívne, a strata, ktorú by ste mohli utrpieť, môže byť väčšia ako u obchodníka. Obchodník môže robiť ziskové aj stratové obchody.</p><p>6) Služby poskytované v tomto dokumente slúžia len pre vašu informáciu. Ak prijmete investičné rozhodnutie na základe informácií poskytnutých na platforme alebo informácií získaných prostredníctvom Služieb, nesiete svoje vlastné riziko.</p><p>7) Pred prijatím investičného rozhodnutia musíte urobiť nezávislý prieskum a posúdiť. Mali by ste nezávisle určiť, či vaša investícia, stratégia alebo akékoľvek iné produkty a služby spĺňajú vaše vlastné potreby na základe vašich investičných cieľov a osobných a finančných podmienok.</p><p>8) Za straty spôsobené automatickým vykonávaním operácií pomocou funkcie služieb nesiete výhradnú zodpovednosť.</p><p>9) Akékoľvek informácie na platforme sú určené na poskytovanie dynamiky obchodovania a informačných služieb pre obchodníkov a sledovateľov. Táto platforma neposkytuje žiadnu formu investičného poradenstva a neznamená poskytovanie takýchto informácií alebo funkcií v akejkoľvek forme. Budete vykonávať nezávislý prieskum a prijímať nezávislé investičné rozhodnutia o informáciách zhromaždených prostredníctvom tejto platformy alebo funkcie služieb.</p><p>10) Súhlasíte a súhlasíte s tým, že nasledujúce, bez obmedzenia, dôvody, ktoré môžu spôsobiť zlyhanie poskytovania služieb:</p><article><p>a) Počet sledovateľov obchodníka dosiahol horný limit;</p><p>b) Obchodník ukončil činnosť;</p><p>c) Váš aktuálny status je obchodník;</p><p>d) Na vašom účte nie sú žiadne aktíva ani prostriedky; a</p><p>e) Limit príkazu obchodníka dosiahol hornú hranicu.</p></article><p>Prijmeme primerané kroky na monitorovanie výkonu akéhokoľvek obchodníka v rámci funkcií služieb. Vyhradzujeme si právo pozastaviť, zastaviť alebo zablokovať kopírovanie akéhokoľvek obchodníka v rámci funkcie služieb.</p><p>MEXC si výslovne vyhradzuje všetky práva na konečné vysvetlenie tejto zmluvy v rámci zákona.</p>