1. Táto udalosť je exkluzívna pre špeciálne pozvaných používateľov, ktorí dostali oficiálne e-maily o udalosti alebo iné oznámenia od MEXC.
2. Čisté vklady na futures účte musia spĺňať podmienky udalosti aspoň dva dni. Platná suma vkladu na futures účte = suma prítoku počas obdobia udalosti - suma odtoku počas obdobia udalosti.
3. Dokončenie špecifikovaného objemu obchodovania s futures v jednom dni sa považuje za úspešný check-in. Po dokončení check-inu na daný deň môžete aktualizovať svoj check-in na nasledujúci deň a v check-inoch pokračovať. Aktualizácie sa obnovujú podľa časového pásma UTC+8. Kontinuálne check-iny počas viacerých dní sa budú akumulovať ako po sebe idúce dni check-inu. Odmeny budú rozdelené na základe najvyššieho počtu po sebe idúcich dní check-inu akumulovaných počas obdobia udalosti a nemôžu sa kumulovať.
4. Odmeny za obchodné stimuly budú vypočítané na základe vášho objemu obchodovania s futures, pričom poplatky za obchodovanie budú > 0 počas obdobia podujatia. Obchodovanie s kryptomenami nie je obmedzené a odmeny budú rozdelené podľa najvyššej úrovne, na ktorú máte nárok.
5. Odmeny za podujatie budú rozdelené vo forme bonusu na futures účet do 3 pracovných dní po skončení podujatia. Platnosť bonusu je 7 dní.
6. MEXC si vyhradzuje právo diskvalifikovať účastníkov z podujatia, ktorí sa počas obdobia podujatia zapájajú do nepoctivých alebo zneužívajúcich aktivít. Tieto činnosti zahŕňajú hromadnú registráciu účtov s cieľom získať ďalšie bonusy a akékoľvek iné činnosti spojené s nezákonnými, podvodnými alebo škodlivými účelmi, ako je napríklad rozosielanie škodlivého objemu spamu alebo podvádzanie.
7. MEXC si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť udalosť alebo jej pravidlá. Ak sa vykonajú úpravy, ďalšie oznámenie sa neposkytne.
8. MEXC si vyhradzuje právo na konečnú interpretáciu tohto podujatia. Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte zákaznícky servis.