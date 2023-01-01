countdown-iconUdalosť sa končí za
Účastníci 0

  • Udalosť sa začína

    1970-01-01 08:00

  • Udalosť sa končí

    1970-01-01 08:00

  • Rozdelenie odmien

    10 pracovných dní po skončení udalosti

  • Na túto udalosť sa môžu zaregistrovať len používatelia, ktorí ešte neuzavreli svoj prvý obchod s futures.

Rozbaľte vianočné kúzlo s každým darčekom!

Každých 0 bodov vám dáva šancu odomknúť vianočný darček s úžasnými odmenami!

lottery-result-coin
Moje body--
          Výzva pre nováčikov
          Vianočný rebríček
          Veľké množstvo bodov, každý deň, každý týždeň!
          Splňte určené úlohy počas trvania udalosti a získajte body!
          0Body
          Zaregistrujte sa na udalosť
          0Body
          Vložte ≥ 0 USDT do siedmich dní od registrácie
          0Body
          Dokončite prvý obchod s futures
          Týždenné úlohy

          Obchodovacie dni s futures tento týždeň

          - -

          Objem obchodovania s futures kontraktmi tento týždeň

          - -

          Odhad. Body tento týždeň

          - -

          Posledná aktualizácia: -- Každý týždeň sa automaticky rozdelí len najvyššia bodová odmena z týždenných úloh, ktoré ste splnili.

          Podmienky a ustanovenia

          1. Používatelia sa musia na udalosť zaregistrovať, aby mali nárok na odmeny.

          2. Do výpočtu sú zahrnuté len vklady v reťazci, fiat a P2P.

          3. Počítajú sa len objemy obchodovania s futures s poplatkami >0 (okrem stablecoinových futures ako USDC/USDT). Všetky obchodné štatistiky budú založené na časovom pásme UTC+8.

          4. Podúčty, tvorcovia trhu a inštitucionálne účty nie sú oprávnené na účasť.

          5. Odmeny sa skontrolujú a rozdelia do 10 pracovných dní po skončení podujatia. V prípade fyzických odmien náš tím služieb zákazníkom osloví výhercov priamo, aby sa dohodli na doručení.

          6. Pred použitím bonusov si prečítajte Pokyny k futures bonusom.

          7. Účastníci musia striktne dodržiavať podmienky služby. MEXC si vyhradzuje právo diskvalifikovať používateľov podozrivých z wash tradingu, registrácií hromadných účtov, self-tradingu alebo manipulácie s trhom počas udalosti.

          8. Spoločnosť MEXC si vyhradzuje právo zmeniť podmienky tohto podujatia bez predchádzajúceho upozornenia.

          9. MEXC si vyhradzuje právo na konečnú interpretáciu tejto udalosti. Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte prosím tím zákazníckeho servisu.

          footer