Podmienky a ustanovenia
1. Používatelia sa musia na udalosť zaregistrovať, aby mali nárok na odmeny.
2. Do výpočtu sú zahrnuté len vklady v reťazci, fiat a P2P.
3. Počítajú sa len objemy obchodovania s futures s poplatkami >0 (okrem stablecoinových futures ako USDC/USDT). Všetky obchodné štatistiky budú založené na časovom pásme UTC+8.
4. Podúčty, tvorcovia trhu a inštitucionálne účty nie sú oprávnené na účasť.
5. Odmeny sa skontrolujú a rozdelia do 10 pracovných dní po skončení podujatia. V prípade fyzických odmien náš tím služieb zákazníkom osloví výhercov priamo, aby sa dohodli na doručení.
6. Pred použitím bonusov si prečítajte Pokyny k futures bonusom.
7. Účastníci musia striktne dodržiavať podmienky služby. MEXC si vyhradzuje právo diskvalifikovať používateľov podozrivých z wash tradingu, registrácií hromadných účtov, self-tradingu alebo manipulácie s trhom počas udalosti.
8. Spoločnosť MEXC si vyhradzuje právo zmeniť podmienky tohto podujatia bez predchádzajúceho upozornenia.
9. MEXC si vyhradzuje právo na konečnú interpretáciu tejto udalosti. Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte prosím tím zákazníckeho servisu.