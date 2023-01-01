Najväčší počet top tokenov na svete
Poskytujeme najrýchlejšie ponuky, najširšiu škálu populárnych tokenov vo futures a nastaviteľnú páku až do 200×.
Č. 1 v likvidite na celom svete
Viac ako 90% obchodných párov ponúka vysokú likviditu, čo zabezpečuje stabilitu počas extrémnych trhových podmienok, aby sa predišlo neočakávaným likvidáciám.
Najnižšie poplatky na trhu
Využívajte najnižšie poplatky za futures na trhu: 0.000% zadávateľ a 0.000% prijímateľ
1. Táto pozícia je dostupná len pre používateľov, ktorí sú špeciálne pozvaní zamestnancami MEXC.
2. Každý používateľ si môže nárokovať pozíciu airdropu zadarmo iba raz. Sprostredkovatelia, inštitucionálni používatelia a sub-účty nie sú oprávnení zúčastniť sa tejto udalosti.
3. Všetci účastníci musia prísne dodržiavať podmienky služby MEXC. MEXC si vyhradzuje právo diskvalifikovať z udalosti účastníkov, ktorí sa počas trvania udalosti dopustia nečestných alebo urážlivých činností.
4. MEXC si vyhradzuje právo zmeniť podmienky tejto udalosti bez predchádzajúceho upozornenia.