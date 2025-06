ZRX

ZRX is a protocol that facilitates low friction peer-to-peer exchange of ERC20 tokens on the Ethereum blockchain.

PozíciaNo.192

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)8.00%

Počet coinov v obehu848,396,562.8973439

Max. počet coinov v obehu1,000,000,000

Celková ponuka1,000,000,000

Rýchlosť obehu0.8483%

Dátum vydania2017-08-17 00:00:00

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané0.05 USDT

Celkové maximum2.531409978866577,2018-01-09

Najnižšia cena0.1039619967341423,2017-08-16

Verejný blockchainETH

