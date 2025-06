ZND

ZND is a comprehensive financial ecosystem built around multiple platforms including zondacrypto, a leading cryptocurrency exchange in Central Europe since 2014, zondacrypto Pay, enabling businesses to accept crypto payments and ZND platform, offering solutions for Trade, Earn, Borrow, and Explore, designed for users of all experience levels.

MenoZND

PozíciaNo.3324

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.00%

Počet coinov v obehu0

Max. počet coinov v obehu700,000,000

Celková ponuka694,276,083

Rýchlosť obehu0%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum1.104128213509182,2024-11-21

Najnižšia cena0.05606759811937907,2025-05-20

Verejný blockchainETH

