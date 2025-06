ZLW

ZELWIN has created a big ecosystem and the one-stop solution for startups. We have a whole ecosystem:MVP Labs, marketing Hub, launchpad/Incubator and payment System. Zelwin works all around the globe.Zelwin Finance combines financial tools that open the door to unique possibilities for ZLW token holders.

MenoZLW

PozíciaNo.2656

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.18%

Počet coinov v obehu72,331,834.1691

Max. počet coinov v obehu300,000,000

Celková ponuka300,000,000

Rýchlosť obehu0.2411%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum7.90901936,2021-08-25

Najnižšia cena0.001408758341290602,2025-05-07

Verejný blockchainBSC

