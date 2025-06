ZENQ

ZENQ token powers AI training and decentralized computing, giving users access to computing resources without managing datacenters or GPUs. It enables passive income through GPU lending and supports investments in AI projects within the Zenqira ecosystem.

MenoZENQ

PozíciaNo.2135

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.04%

Počet coinov v obehu163,961,332.66790336

Max. počet coinov v obehu500,000,000

Celková ponuka500,000,000

Rýchlosť obehu0.3279%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum0.023865997751161782,2024-10-21

Najnižšia cena0.000057039167451318,2025-01-19

Verejný blockchainBSC

Sektor

Sociálne siete

etfindex:mc_etfindex_sourceOdmietnutie zodpovednosti: Údaje, ktoré poskytuje cmc a ktoré by sa nemali považovať za investičné poradenstvo.