ZChains is a state-of-the-art Layer 1 blockchain, boasting a modular, EVM-compatible structure powered by a Proof of Stake (PoS) consensus mechanism.With ZChain’s EVM compatibility, seamless integration with existing Ethereum-based dApps opens doors to endless possibilities.

PozíciaNo.4529

Trhová kapitalizácia$0,00

Plne zriedená trhová hodnota$0,00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0,00%

Počet coinov v obehu0

Max. počet coinov v obehu0

Celková ponuka15 000 000 000

Rýchlosť obehu%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum0.4598042303885471,2024-09-14

Najnižšia cena0.010008985564511734,2025-04-11

Verejný blockchainZCD

