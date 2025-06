YGG

Yield Guild Games (YGG) is a decentralized autonomous organization (DAO) for investing in non fungible tokens (NFTs) used in virtual worlds and blockchain-based games.

MenoYGG

PozíciaNo.356

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)2.33%

Počet coinov v obehu524,086,439.22045684

Max. počet coinov v obehu1,000,000,000

Celková ponuka999,725,139.322777

Rýchlosť obehu0.524%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum11.495791520389345,2021-11-20

Najnižšia cena0.119167900856695,2023-06-10

Verejný blockchainETH

