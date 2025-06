YFII

Yearn is a financial platform that supports multiple DeFi protocols. It will automatically move positions between the agreements to help savers get the highest financial income. The platform aggregates the Compound, dYdX, Aave, and DDEX agreements. When users deposit, the platform will automatically allocate funds to the agreement with the highest revenue. Then yearn will give the user a proof of rights and interests called yToken, and the user can withdraw the tokens they originally deposited and the corresponding income through ytoken.

MenoYFII

PozíciaNo.1337

Trhová kapitalizácia$0,00

Plne zriedená trhová hodnota$0,00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)2 009,60%

Počet coinov v obehu38 596

Max. počet coinov v obehu39 375

Celková ponuka39 375

Rýchlosť obehu0.9802%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum9385.41962911,2020-09-01

Najnižšia cena96.2850446805,2020-08-03

Verejný blockchainETH

Sektor

Sociálne siete

