Symbol is a blockchain platform launched in March of 2021. It’s the spiritual successor to NEM, featuring a new consensus algorithm called proof-of-stake-plus (PoS+), rule-based tokens (called mosaics), namespaces, multisignature accounts, and aggregate transactions. Its client, Catapult, is written in C++.

PozíciaNo.533

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.01%

Počet coinov v obehu6,154,274,108.255269

Max. počet coinov v obehu8,999,999,999

Celková ponuka8,446,556,766.260706

Rýchlosť obehu0.6838%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum0.77148755,2021-03-21

Najnižšia cena0.007325086801908242,2025-05-30

