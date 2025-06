XUSD

XUSD is issued by StraitsX, the pioneering payment infrastructure for digital assets in Southeast Asia. XUSD is designed to facilitate swift, global, and 24/7 payments, and serves to bridge the region’s financial ecosystems with the stability of the world’s primary reserve currency. Each XUSD is pegged to one United States Dollar, and is fully collateralized with reserve assets held and maintained at a level equal to at least 100% of XUSD in circulation.

MenoXUSD

PozíciaNo.600

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)15.54%

Počet coinov v obehu41,904,400.611

Max. počet coinov v obehu∞

Celková ponuka41,904,400.611

Rýchlosť obehu%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum1.045831001219526,2025-03-17

Najnižšia cena0.9492788036833526,2025-02-03

Verejný blockchainETH

Sektor

Sociálne siete

