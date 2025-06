XRPAYNET

XRPayNet is redefining the industry standard for financial transactions. They will facilitate the conversion of consumer crypto payments made to businesses into their preferred conventional currency. They will do so through their card and mobile application, allowing businesses to continue using their existing payment processing systems, making the Crypto to Fiat payment process seamless.

PozíciaNo.2581

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.00%

Počet coinov v obehu5,613,529,403.74

Max. počet coinov v obehu0

Celková ponuka29,992,295,954.49

Rýchlosť obehu%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum0.014988003206414113,2022-07-06

Najnižšia cena0.00002652386196956,2024-11-02

Verejný blockchainXRP

