Xpense, symbolized as XPE, is the official token for XeggeX cryptocurrency exchange. It’s primary utility is to facilitate user interactions on the XeggeX exchange. This extends beyond mere transactions; XPE holders enjoy benefits that enhance their trading experiences. The overarching aim is to provide a seamless, secure, and efficient trading environment.

PozíciaNo.7906

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.00%

Počet coinov v obehu0

Max. počet coinov v obehu30,811,437

Celková ponuka30,811,436

Rýchlosť obehu0%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum0.9072447931140628,2023-11-24

Najnižšia cena0.001130059272171343,2025-04-19

Verejný blockchainBSC

