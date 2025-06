WIT

The Witnet protocol enables smart contracts to realize their true potential by giving them access to all sorts of valuable data sets, and by attesting and delivering that information securely thanks to its strong cryptoeconomic guarantees.

MenoWIT

PozíciaNo.4276

Trhová kapitalizácia$0,00

Plne zriedená trhová hodnota$0,00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0,00%

Počet coinov v obehu0

Max. počet coinov v obehu2 499 269 793

Celková ponuka1 137 386 449,93766

Rýchlosť obehu0%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum0.057437464430218084,2021-12-01

Najnižšia cena0.001195685691604228,2025-05-31

Verejný blockchainWIT

Sektor

Sociálne siete

