WING

Wing also plans to introduce new collateral types across two stages: cross-chain asset collateralization and collateralizing assets such as NFTs and real-world assets. The project has initiated the Wing DAO to govern the platform. WING token holders can vote for new product development, changes in platform parameters, allocation of community funds. WING token will be used for interest discounts and purchasing insurance contracts.

MenoWING

PozíciaNo.1901

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)11.10%

Počet coinov v obehu5,032,981.70998927

Max. počet coinov v obehu10,000,000

Celková ponuka7,638,124.86998927

Rýchlosť obehu0.5032%

Dátum vydania2020-09-15 00:00:00

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum140.806207937,2020-09-16

Najnižšia cena0.17502777704024583,2025-05-31

Verejný blockchainONT

ÚvodWing also plans to introduce new collateral types across two stages: cross-chain asset collateralization and collateralizing assets such as NFTs and real-world assets. The project has initiated the Wing DAO to govern the platform. WING token holders can vote for new product development, changes in platform parameters, allocation of community funds. WING token will be used for interest discounts and purchasing insurance contracts.

Sektor

Sociálne siete

etfindex:mc_etfindex_sourceOdmietnutie zodpovednosti: Údaje, ktoré poskytuje cmc a ktoré by sa nemali považovať za investičné poradenstvo.