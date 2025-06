WECO

WECOIN($WECO) is the native cryptocurrency of Weset ecosystem, where asset owners and NFT holders are provided a comprehensive range of services and offerings. Backed by Real World Assets (RWAs), $WECO serves as a core component, offering benefits and possibilities within our ecosystem.

PozíciaNo.5682

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.00%

Počet coinov v obehu0

Max. počet coinov v obehu10,000,000,000

Celková ponuka10,000,000,000

Rýchlosť obehu0%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum0.00270350319145877,2025-01-29

Najnižšia cena0.000000133172221982,2023-05-09

Verejný blockchainBSC

