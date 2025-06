WBC

WorldBrain is an innovative AI project initiated by the Worldbrains Foundation, a subsidiary of OpenAI. Based on ChatGPT's Earth-scale database, WorldBrain establishes an initial world (frame of reference) for the "World Model", thus realizing the capability of WorldBrain to model the world like the human brain. Leveraging distributed computing technology, deploying hardware devices globally through the DePIN network and applying tokenization mechanism, enables every user to be the creator and owner of the WorldBrain system and effectively distribute the wealth created by WorldBrain among all participants. Truly benefit people!

PozíciaNo.3660

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.00%

Počet coinov v obehu0

Max. počet coinov v obehu177,511,415.52503

Celková ponuka177,511,415.5

Rýchlosť obehu0%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum0.2898912944363415,2024-08-11

Najnižšia cena0.003235905899806285,2025-05-31

Verejný blockchainARB

