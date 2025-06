WAXL

Axelar is the universal overlay network, securely connecting all blockchain ecosystems, applications, assets and users to deliver Web3 interoperability. It is a full-stack decentralized transport layer, meeting growing demand for cross-chain services with maximum blockchain security and composability.

PozíciaNo.156

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu0.0001%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.81%

Počet coinov v obehu976,417,217.265749

Max. počet coinov v obehu0

Celková ponuka1,203,545,896.252744

Rýchlosť obehu%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum2.6570520358937704,2024-03-01

Najnižšia cena0.27453230501386905,2025-04-07

Verejný blockchainETH

