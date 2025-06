VPT

Veritas is an AI security protocol for autonomous vulnerability detection and self-healing smart contracts. Built on custom-trained AI and multi-agent framework infrastructure, it finds and fixes vulnerabilities in real-time, brings high-end security to early-stage projects at minimal cost and backs everything with full insurance coverage against attacks.

PozíciaNo.2704

Trhová kapitalizácia$0,00

Plne zriedená trhová hodnota$0,00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)%0,00

Počet coinov v obehu118.131.599,7386215

Max. počet coinov v obehu1.000.000.000

Celková ponuka1.000.000.000

Rýchlosť obehu0.1181%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum0.015653767551023726,2025-02-26

Najnižšia cena0.000812830785541884,2025-05-30

Verejný blockchainBASE

