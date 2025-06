VPP

Virtue Poker is a ConsenSys incubated, and Pantera backed company that uses the unique features of blockchain technology in conjunction with P2P networking to provide a safe, honest environment to play online poker. Player funds are never held by Virtue Poker; instead game buy-ins are held in escrow by Ethereum “smart contracts”​ while they play, and payouts occur in 30 seconds or less.

MenoVPP

PozíciaNo.2837

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.00%

Počet coinov v obehu106,988,748

Max. počet coinov v obehu500,000,000

Celková ponuka500,000,000

Rýchlosť obehu0.2139%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum1.1726244145680451,2021-11-02

Najnižšia cena0.000520004736766296,2025-05-31

Verejný blockchainETH

Sektor

Sociálne siete

etfindex:mc_etfindex_sourceOdmietnutie zodpovednosti: Údaje, ktoré poskytuje cmc a ktoré by sa nemali považovať za investičné poradenstvo.