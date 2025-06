VOXEL

VOXEL is the in-game currency and rewards token of Voxie Tactics, a turn-based roleplaying game that runs on the Polygon network. As a free-to-play blockchain-based game, players collect in-game characters called Voxies, which are issued as NFTs on the Ethereum blockchain.

PozíciaNo.985

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)5.74%

Počet coinov v obehu241,042,480.74096566

Max. počet coinov v obehu300,000,000

Celková ponuka300,000,000

Rýchlosť obehu0.8034%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum4.75817201330435,2021-12-16

Najnižšia cena0.020168643452961734,2025-04-17

Verejný blockchainMATIC

