VOW

VOW is the global, decentralized, reserve currency of the Vow ecosystem. Retailers' buy and hold VOW in order to mint, distribute and accept vCurrencies. vCurrencies can save retailers approximately 80% of their current spend on marketing, loyalty, returns, refunds and rewards.

MenoVOW

PozíciaNo.776

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.04%

Počet coinov v obehu356,285,269

Max. počet coinov v obehu1,142,857,142

Celková ponuka1,142,857,140

Rýchlosť obehu0.3117%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum2.688289272124897,2022-07-07

Najnižšia cena0.001812976932103066,2024-08-13

Verejný blockchainETH

Sektor

Sociálne siete

