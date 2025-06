VMPX

VMPX serves as a bridge liquidity token, connecting the bitcoin and Ethereum/X1 blockchains. It exists as a BRC-20 token on the Bitcoin side and an ERC-20 token on Ethereum side, both having a total supply of 108,624,000 tokens. Note:Please beware that VMPX on MEXC is an ERC-20 token, be careful with contract address. Deposit from wrong chain will cause asset loss.

MenoVMPX

PozíciaNo.4275

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.00%

Počet coinov v obehu0

Max. počet coinov v obehu108,624,000

Celková ponuka108,624,000

Rýchlosť obehu0%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum0.38429498331856643,2023-05-09

Najnižšia cena0.00407401416529072,2025-04-08

Verejný blockchainETH

ÚvodVMPX serves as a bridge liquidity token, connecting the bitcoin and Ethereum/X1 blockchains. It exists as a BRC-20 token on the Bitcoin side and an ERC-20 token on Ethereum side, both having a total supply of 108,624,000 tokens. Note:Please beware that VMPX on MEXC is an ERC-20 token, be careful with contract address. Deposit from wrong chain will cause asset loss.

Sektor

Sociálne siete

etfindex:mc_etfindex_sourceOdmietnutie zodpovednosti: Údaje, ktoré poskytuje cmc a ktoré by sa nemali považovať za investičné poradenstvo.