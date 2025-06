VERT

Vertus is a custodial wallet on the TON blockchain, aiming to build an extensive ecosystem of DeFi products, accessible directly through Telegram. This integration ensures a user-friendly experience, allowing for a smooth entry into the world of cryptocurrency.

PozíciaNo.2255

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.11%

Počet coinov v obehu527,199,617

Max. počet coinov v obehu1,200,000,000

Celková ponuka1,200,000,000

Rýchlosť obehu0.4393%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum0.001583643798217505,2025-01-23

Najnižšia cena0.000454048431274251,2025-02-25

Verejný blockchainTONCOIN

etfindex:mc_etfindex_sourceOdmietnutie zodpovednosti: Údaje, ktoré poskytuje cmc a ktoré by sa nemali považovať za investičné poradenstvo.