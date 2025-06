VELAR

Velar is a decentralized finance (DeFi) protocol built on top of Bitcoin as a Layer-2 agnostic platform. It aims to provide a secure, scalable, and decentralized infrastructure for DeFi activities while maintaining Bitcoin's security and decentralization. The protocol is designed to unlock Bitcoin's potential for sophisticated DeFi applications through various Layer-2 scaling solutions. Velar is currently live on multiple Bitcoin Layer-2 platforms, including Stacks, Bitlayer, and BOB. By leveraging the security of Bitcoin and the smart contract functionality of these Layer-2 solutions, Velar strives to build an open and accessible financial system.

PozíciaNo.3674

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.00%

Počet coinov v obehu0

Max. počet coinov v obehu1,000,000,000

Celková ponuka1,000,000,000

Rýchlosť obehu0%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum0.6000371540369581,2024-04-03

Najnižšia cena0.0059152395766281,2025-05-31

Verejný blockchainETH

