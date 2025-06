VC

The world's first determinably feeless L1 EVM chain. As a DAG-based EVM chain, VinuChain boasts one second finality and near-infinite scalability at a fraction of the cost of traditional blockchains. VinuChain also offers the unique advantage of 'Determinably Feeless' transactions.

MenoVC

PozíciaNo.2134

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.57%

Počet coinov v obehu69,547,349

Max. počet coinov v obehu0

Celková ponuka971,154,985.1132596

Rýchlosť obehu%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum0.22156860290310043,2023-12-19

Najnižšia cena0.008939054794697443,2025-04-08

Verejný blockchainVC

Sektor

Sociálne siete

