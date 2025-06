VALOR

SMART VALOR AG is a Swiss company, founded in Zug in April 2017. It is the first decentralized global marketplace for tokenized alternative investments.The mission of the company is to give access to digital assets to people around the world in an easy, secure and compliant way. The company utilizes blockchain technology to democratize access to wealth.

MenoVALOR

PozíciaNo.2809

Trhová kapitalizácia$0,00

Plne zriedená trhová hodnota$0,00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0,00%

Počet coinov v obehu50 297 124

Max. počet coinov v obehu100 000 000

Celková ponuka75 000 000

Rýchlosť obehu0.5029%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum10.549191434,2019-04-20

Najnižšia cena0.00136052169445646,2025-05-31

Verejný blockchainETH

etfindex:mc_etfindex_sourceOdmietnutie zodpovednosti: Údaje, ktoré poskytuje cmc a ktoré by sa nemali považovať za investičné poradenstvo.