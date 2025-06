VAIX

We launch biological CubeSats while applying language modeling (AI) to data for the purpose of accelerating solutions in precision medicine for all mankind.

MenoVAIX

PozíciaNo.1919

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)0.03%

Počet coinov v obehu49,875,895.47990035

Max. počet coinov v obehu150,000,000

Celková ponuka50,000,000

Rýchlosť obehu0.3325%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum35.92655101524664,2021-11-16

Najnižšia cena0.01002462128791707,2025-05-13

Verejný blockchainETH

ÚvodWe launch biological CubeSats while applying language modeling (AI) to data for the purpose of accelerating solutions in precision medicine for all mankind.

Sektor

Sociálne siete

etfindex:mc_etfindex_sourceOdmietnutie zodpovednosti: Údaje, ktoré poskytuje cmc a ktoré by sa nemali považovať za investičné poradenstvo.