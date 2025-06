USUAL

Total Supply: 4000000000 USUAL.Usual is a secure and decentralized fiat-backed stablecoin issuer that redistributes ownership and value through the $USUAL token.

MenoUSUAL

PozíciaNo.359

Trhová kapitalizácia$0.00

Plne zriedená trhová hodnota$0.00

Podiel na trhu%

Objem obchodovania/trhová kapitalizácia (24 h)2.06%

Počet coinov v obehu946,093,647.3567802

Max. počet coinov v obehu4,000,000,000

Celková ponuka1,058,775,139.6426455

Rýchlosť obehu0.2365%

Dátum vydania--

Cena, za ktorú bolo aktívum prvýkrát vydané--

Celkové maximum1.6356173831858944,2024-12-20

Najnižšia cena0.09604002216483022,2025-05-31

Verejný blockchainETH

